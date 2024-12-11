https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/fbi-direktoru-wray-trump-goreve-baslamadan-gorevinden-istifa-etmeyi-planliyor-1091425332.html
FBI Direktörü Wray, Trump göreve başlamadan görevinden istifa etmeyi planlıyor
FBI Direktörü Wray, Trump göreve başlamadan görevinden istifa etmeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
FBI Direktörü Christopher Wray, Çarşamba günü çok sayıda haber kaynağının bildirdiğine göre, Başkan seçilen Donald Trump'ın yerine Kash Patel'i aday... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T22:57+0300
2024-12-11T22:57+0300
2024-12-11T22:57+0300
dünya
donald trump
fbi
kash patel
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, seçilen başkan Donald Trump göreve başlamadan önce görevinden istifa edeceğini açıkladı.Wray, yaptığı yazılı açıklamada, Joe Biden'ın 20 Ocak 2025'te sona erecek başkanlık döneminin bitiminde görevini bırakacağını duyurdu.Trump'ın, Kash Patel'i yeni dönemde FBI Direktörlüğü'ne aday göstermesinin ardından, Wray'in mevcut görevinden ayrılacağı beklentisi artmıştı.2017 yılında Trump tarafından FBI Direktörlüğü'ne atanan Wray, özellikle 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından yönetimi nedeniyle Cumhuriyetçiler tarafından eleştiriliyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/trump-abdnin-yeni-ankara-buyukelcisi-adayini-belirledi-1091385272.html
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donald trump, fbi, kash patel
donald trump, fbi, kash patel
FBI Direktörü Wray, Trump göreve başlamadan görevinden istifa etmeyi planlıyor
FBI Direktörü Christopher Wray, Çarşamba günü çok sayıda haber kaynağının bildirdiğine göre, Başkan seçilen Donald Trump'ın yerine Kash Patel'i aday göstermesinden bir hafta kadar sonra istifa etmeyi planlıyor .
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, seçilen başkan Donald Trump göreve başlamadan önce görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Wray, yaptığı yazılı açıklamada, Joe Biden'ın 20 Ocak 2025'te sona erecek başkanlık döneminin bitiminde görevini bırakacağını duyurdu.
Trump'ın, Kash Patel'i yeni dönemde FBI Direktörlüğü'ne aday göstermesinin ardından, Wray'in mevcut görevinden ayrılacağı beklentisi artmıştı.
2017 yılında Trump tarafından FBI Direktörlüğü'ne atanan Wray, özellikle 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından yönetimi nedeniyle Cumhuriyetçiler tarafından eleştiriliyordu.