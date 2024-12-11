https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/fatihte-korkutan-yangin-her-yer-duman-altinda-kaldi-evlere-sicradi-1091388465.html
Fatih'te korkutan yangın: Her yer duman altında kaldı, evlere sıçradı
Fatih'te korkutan yangın: Her yer duman altında kaldı, evlere sıçradı
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih sabah saatlerine korkutan bir yangınla başladı. Doğramacı Sokak’ta 3 katlı bir binanın birinci katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Olay... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T09:02+0300
2024-12-11T09:02+0300
2024-12-11T09:43+0300
türkiye
fatih
yangın
ayakkabı
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Fatih'teki bir ayakkabı dükkanında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Doğramacı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki yangın bitişiğindeki binalara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/durumu-kotulesen-ankarali-turgutun-kizi-isyan-etti-bu-sirtlanlari-doyuramadin-1091389451.html
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fatih, yangın, ayakkabı
Fatih'te korkutan yangın: Her yer duman altında kaldı, evlere sıçradı
09:02 11.12.2024 (güncellendi: 09:43 11.12.2024)
İstanbul Fatih sabah saatlerine korkutan bir yangınla başladı. Doğramacı Sokak’ta 3 katlı bir binanın birinci katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın çevredeki binalara da sıçradı.
Fatih'teki bir ayakkabı dükkanında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
Doğramacı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki yangın bitişiğindeki binalara da sıçradı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.