https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/fatihte-korkutan-yangin-her-yer-duman-altinda-kaldi-evlere-sicradi-1091388465.html

Fatih'te korkutan yangın: Her yer duman altında kaldı, evlere sıçradı

Fatih'te korkutan yangın: Her yer duman altında kaldı, evlere sıçradı

Sputnik Türkiye

İstanbul Fatih sabah saatlerine korkutan bir yangınla başladı. Doğramacı Sokak’ta 3 katlı bir binanın birinci katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Olay... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T09:02+0300

2024-12-11T09:02+0300

2024-12-11T09:43+0300

türkiye

fatih

yangın

ayakkabı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091389229_2:0:471:264_1920x0_80_0_0_538a0fe8fa4f24ad36d1f6806cb80a81.png

Fatih'teki bir ayakkabı dükkanında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Doğramacı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki yangın bitişiğindeki binalara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/durumu-kotulesen-ankarali-turgutun-kizi-isyan-etti-bu-sirtlanlari-doyuramadin-1091389451.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih, yangın, ayakkabı