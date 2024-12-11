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SON DAKİKA | ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
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Fatih'te korkutan yangın: Her yer duman altında kaldı, evlere sıçradı
Fatih'te korkutan yangın: Her yer duman altında kaldı, evlere sıçradı
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih sabah saatlerine korkutan bir yangınla başladı. Doğramacı Sokak’ta 3 katlı bir binanın birinci katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Olay... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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Fatih'teki bir ayakkabı dükkanında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Doğramacı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki yangın bitişiğindeki binalara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/durumu-kotulesen-ankarali-turgutun-kizi-isyan-etti-bu-sirtlanlari-doyuramadin-1091389451.html
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fatih, yangın, ayakkabı
fatih, yangın, ayakkabı

Fatih'te korkutan yangın: Her yer duman altında kaldı, evlere sıçradı

09:02 11.12.2024 (güncellendi: 09:43 11.12.2024)
© İHAFatih yangın
Fatih yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© İHA
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İstanbul Fatih sabah saatlerine korkutan bir yangınla başladı. Doğramacı Sokak’ta 3 katlı bir binanın birinci katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın çevredeki binalara da sıçradı.
Fatih'teki bir ayakkabı dükkanında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
Doğramacı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki yangın bitişiğindeki binalara da sıçradı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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