https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/durumu-kotulesen-ankarali-turgutun-kizi-isyan-etti-bu-sirtlanlari-doyuramadin-1091389451.html
Durumu kötüleşen Ankaralı Turgut'un kızı isyan etti: 'Bu sırtlanları doyuramadın'
Durumu kötüleşen Ankaralı Turgut'un kızı isyan etti: 'Bu sırtlanları doyuramadın'
Sputnik Türkiye
Uzun süredir kanserle mücadele eden ve entübe edilen ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'un kızı, sosyal medya hesabından kardeşlerine tepki gösterdi. Ünlü şarkıcının... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T09:28+0300
2024-12-11T09:28+0300
2024-12-11T09:28+0300
türkiye
ankaralı turgut
turgut karataş
hastane
entübe
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Ünlü türkücü Ankaralı Turgut mahlaslı Turgut Karataş, ağustos ayında mide ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan kontroller sonucu akciğer kanseri teşhisi aldı. Yaklaşık bir aydır entübe tedavi gören sanatçının durumu kritik. 1.5 ayda 13 kilo veren Turgut Karataş’ın zayıf düşen hali, sevenlerini endişelendiriyor.Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, hastaneden kötü haber aldığını ve babasının durumunun kötüye gittiğini açıklamıştı. Ünlü sanatçı, kızı Eylem Boran dışında kalan çocuklarıyla ilgili sert bir açıklamada bulundu. “Hakkım onlara haram olsun” diyerek çocuklarını evlatlıktan reddettiğini belirtti.Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, sosyal medyadan kardeşlerine sert eleştiriler yöneltti. Ünlü şarkıcının Eylem Boran, sosyal medyadaki paylaşımında ''Her şeyin zamanı var. Babam sen rahat ol iyi ol. Bana geri dön. Sarı kızın seni bekliyor. Şimdi herkes oynasın oyununu meydan onların'' notunu yazdı.'Bu sırtlanları doyuramadın'Boran, kardeşlerine ithafen yazdığı mesajda, ''Babam sen bu sırtlanları doyuramadın. Senin hakkını Allah sorsun evlat denen bu mahluklara. Seni bu hale getiren o yaratıkları Allah'a havale ediyorum babam'' sözlerini yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/ankarali-turgutun-kizi-kotu-haberi-duyurdu-ne-olur-beni-birakma-1091231490.html
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ankaralı turgut, turgut karataş, hastane, entübe
Durumu kötüleşen Ankaralı Turgut'un kızı isyan etti: 'Bu sırtlanları doyuramadın'
Uzun süredir kanserle mücadele eden ve entübe edilen ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'un kızı, sosyal medya hesabından kardeşlerine tepki gösterdi. Ünlü şarkıcının kızı, ''Her şeyin zamanı var. Babam sen bu sırtlanları doyuramadın" diye yazdı.
Ünlü türkücü Ankaralı Turgut mahlaslı Turgut Karataş, ağustos ayında mide ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan kontroller sonucu akciğer kanseri teşhisi aldı. Yaklaşık bir aydır entübe tedavi gören sanatçının durumu kritik. 1.5 ayda 13 kilo veren Turgut Karataş’ın zayıf düşen hali, sevenlerini endişelendiriyor.
Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, hastaneden kötü haber aldığını ve babasının durumunun kötüye gittiğini açıklamıştı. Ünlü sanatçı, kızı Eylem Boran dışında kalan çocuklarıyla ilgili sert bir açıklamada bulundu. “Hakkım onlara haram olsun” diyerek çocuklarını evlatlıktan reddettiğini belirtti.
Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, sosyal medyadan kardeşlerine sert eleştiriler yöneltti. Ünlü şarkıcının Eylem Boran, sosyal medyadaki paylaşımında ''Her şeyin zamanı var. Babam sen rahat ol iyi ol. Bana geri dön. Sarı kızın seni bekliyor. Şimdi herkes oynasın oyununu meydan onların'' notunu yazdı.
'Bu sırtlanları doyuramadın'
Boran, kardeşlerine ithafen yazdığı mesajda, ''Babam sen bu sırtlanları doyuramadın. Senin hakkını Allah sorsun evlat denen bu mahluklara. Seni bu hale getiren o yaratıkları Allah'a havale ediyorum babam'' sözlerini yazdı.