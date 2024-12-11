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Ekim ayı inşaat maliyet endeksi verileri belli oldu
Ekim ayı inşaat maliyet endeksi verileri belli oldu
Sputnik Türkiye
İnşaat maliyet endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,48, yıllık bazda yüzde 37,94 artış gösterdi. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T10:46+0300
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ekonomi
ekonomi
inşaat
maliyet
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Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,94 yükseldi.İşçilik endeksi arttıAylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,73, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 30,67, işçilik endeksi de yüzde 55,62 artış kaydetti.Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 1,33, yıllık bazda yüzde 39,06 yükseliş gösterdi.Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,52, işçilik endeksi yüzde 0,96 arttı. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 32,29, işçilik endeksi de yüzde 54,69 yükseldi.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda 1,96, yıllık bazda 34,43 artış kaydetti.Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,38, işçilik endeksinde yüzde 1,04 yükseliş görüldü.Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 25,85, işçilik endeksinde yüzde 59,04 artış kayıtlara geçti.
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ekonomi, inşaat, maliyet
ekonomi, inşaat, maliyet

Ekim ayı inşaat maliyet endeksi verileri belli oldu

10:46 11.12.2024
© Yusuf KoyunAdana
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© Yusuf Koyun
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İnşaat maliyet endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,48, yıllık bazda yüzde 37,94 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,94 yükseldi.

İşçilik endeksi arttı

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,73, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 30,67, işçilik endeksi de yüzde 55,62 artış kaydetti.
Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 1,33, yıllık bazda yüzde 39,06 yükseliş gösterdi.
Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,52, işçilik endeksi yüzde 0,96 arttı. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 32,29, işçilik endeksi de yüzde 54,69 yükseldi.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda 1,96, yıllık bazda 34,43 artış kaydetti.
Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,38, işçilik endeksinde yüzde 1,04 yükseliş görüldü.
Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 25,85, işçilik endeksinde yüzde 59,04 artış kayıtlara geçti.
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