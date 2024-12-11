https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bogazin-simge-yalisini-chobaninin-sahibi-hamdi-ulukaya-aliyor-45-milyon-dolar-odeyecegi-iddia-1091397472.html

Boğazın simge yalısını Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya alıyor: 45 milyon dolar ödeyeceği iddia edildi

Boğazın simge yalısını Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya alıyor: 45 milyon dolar ödeyeceği iddia edildi

Sputnik Türkiye

Chobani markasının kurucusu Hamdi Ulukaya'nın, İstanbul Boğazı'nın simge yalısı olan Feyyaz Tokar Yalısı'nı alacağı iddia edildi. Ulukaya şu anda da aynı... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T12:03+0300

2024-12-11T12:03+0300

2024-12-11T12:03+0300

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chobani

istanbul boğazı

feyyaz tokar yalısı

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ABD'de ünlü Chobani yoğurt markasının kurucusu ve CEO'su olan iş insanı Hamdi Ulukaya'nın Feyyaz Tokar Yalısı'nı 45 milyon dolara satın alacağı iddia edildi. Forbes’in 2024 verilerine göre 2,3 milyar dolarlık servetiyle ABD'nin en zengin iş insanları arasında yer alan Hamdi Ulukaya, bir süredir aynı yalının kiracısı. İstanbul Boğazı'nın tarihi yalılarından olan Feyyaz Tokar Yalısı'nın, Chobani markasının kurucusu ve CEO'su iş insanı Hamdi Ulukaya tarafından satın alınacağı iddia edildi. Ulukaya'nın tarihi yalı için 45 milyon dolar ödeyeceği belirtilirken, İş insanının 2024 yılında aylık 120 bin dolarlık kira bedelini bir yıllık peşin ödeyerek yalıyı kiraladı ve satın alma opsiyonunu devreye soktuğu ifade edildi. Hamdi Ulukaya kimdir? Chobani markası nasıl doğdu?Forbes’in 2024 verilerine göre 2,3 milyar dolarlık servetiyle ABD'nin en zengin iş insanları arasında yer alan Hamdi Ulukaya, Chobani markasını oluşturan isim. Erzincan doğumlu olan iş insanı, Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimi aldıktan sonra 1994’te İngilizce öğrenmek için ABD’ye gitti ve 1997 yılında University of Albany’de eğitim görmeye başladı.2002’de babasının tavsiyesiyle küçük bir beyaz peynir fabrikası kuran Ulukaya, 2005 yılında, New York eyaletinin kuzeyinde, kapatılmış olan büyük bir yoğurt fabrikasını satın aldı. Chobani markasını oluşturan Ulukaya, kısa süre içerisinde pazarda büyük yer edinirken, 2013 yılında dünyada yılın girişimcisi seçildi. Feyyaz Tokar Yalısı nerede? Feyyaz Tokar Yalısı kime ait?Feyyaz Tokar Yalısı, mimarisi ve tarihiyle Boğaz’ın dikkat çeken yapılarından biri. Yalı, 2012 yılında ABD’li yatırımcı Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara satın alınmış ve restorasyon sonrası kendisi tarafından kullanılmıştı. Yalı Anadoluhisarı'nda yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/chobaninin-ceosu-hamdi-ulukaya-dunyanin-en-guclu-100-kisisi-arasina-girdi-1090349382.html

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