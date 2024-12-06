https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/ankarali-turgutun-kizi-kotu-haberi-duyurdu-ne-olur-beni-birakma-1091231490.html
Ankaralı Turgut'un kızı kötü haberi duyurdu: 'Ne olur beni bırakma'
Ankaralı Turgut'un kızı kötü haberi duyurdu: 'Ne olur beni bırakma'
Sputnik Türkiye
Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'un sağlık durumu giderek kötüleşiyor. Ankaralı Turgut'un kızı, babasının sağlık... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T10:46+0300
2024-12-06T10:46+0300
2024-12-06T10:52+0300
yaşam
ankaralı turgut
sağlık
hastane
kanser
yoğun bakım
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Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, geçtiğimiz ağustos ayında mide ağrısıyla gittiği hastanede yapılan kontrollerin ardından akciğer kanseri olduğunu öğrendi. 61 yaşındaki Ankaralı Turgut mahlaslı Turgut Karataş'ın yaşam mücadelesi sürerken kızı Eylem Boran, babasının durumunun kritik olduğunu ve doktorların kötü haberler verdiğini belirtti. Ünlü şarkıcının kızı, "Doktor 'durumu kötüye gidiyor' dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma" ifadelerini kullandı.Ankaralı Turgut son açıklamasında “Karaciğerde sarkma var dediler. Aşağı yukarı 1.5 aya yakın yattım.12-13 kilo falan verdim'' demişti. Hastalık sürecince zayıflayan ve maddi olarak zor günler geçiren şarkıcı akıllı ilaç tedavisine başlayamamıştı. Kızının evine taşınan Karataş'a dostları ve sevenleri destek oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/hastaneye-kaldirilan-prof-dr-ilber-ortaylinin-saglik-durumu-nasil-ilk-aciklama-ve-fotograf-geldi-1091227978.html
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Ankaralı Turgut'un kızı kötü haberi duyurdu: 'Ne olur beni bırakma'
10:46 06.12.2024 (güncellendi: 10:52 06.12.2024)
Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'un sağlık durumu giderek kötüleşiyor. Ankaralı Turgut'un kızı, babasının sağlık durumuyla ilgili kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcının kızı "Doktor 'durumu kötüye gidiyor' dedi" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, geçtiğimiz ağustos ayında mide ağrısıyla gittiği hastanede yapılan kontrollerin ardından akciğer kanseri olduğunu öğrendi.
61 yaşındaki Ankaralı Turgut mahlaslı Turgut Karataş'ın yaşam mücadelesi sürerken kızı Eylem Boran, babasının durumunun kritik olduğunu ve doktorların kötü haberler verdiğini belirtti.
Ünlü şarkıcının kızı, "Doktor 'durumu kötüye gidiyor' dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma" ifadelerini kullandı.
Ankaralı Turgut son açıklamasında “Karaciğerde sarkma var dediler. Aşağı yukarı 1.5 aya yakın yattım.12-13 kilo falan verdim'' demişti.
Hastalık sürecince zayıflayan ve maddi olarak zor günler geçiren şarkıcı akıllı ilaç tedavisine başlayamamıştı. Kızının evine taşınan Karataş'a dostları ve sevenleri destek oldu.