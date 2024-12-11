https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/dunyanin-en-iyi-50-mutfagi-listesi-aciklandi-turkiyenin-siralamasi-sasirtti-1091423241.html

Dünyanın en iyi 50 mutfağı listesi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Dünyanın en iyi 50 mutfağı listesi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Sputnik Türkiye

Dünya lezzetlerini sınıflandıran TasteAtlas 2024-2025 döneminin en iyi 50 mutfağını belirledi. Sosyal medyada gündem olan listede Türkiye ve Yunanistan'ın... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

yemek

mutfak

liste

italya

yunanistan

meksika

ispanya

portekiz

türkiye

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2024-2025 döneminin en iyi 50 mutfağı sosyal medya hesabı TasteAtlas tarafından belirlendi.Gastronomi alanında lezzetleri sınıflandıran TasteAtlas 2024-2025 döneminin en iyi 50 mutfağını açıkladı. Sosyal medyada gündem olan listede Türkiye ve Yunanistan'ın sıralaması tartışma yarattı. Listede Yunanistan en iyi mutfak seçilirken Türkiye'nin 6'ıncı olması kullanıcılar arasında listenin gerçekçi olmadığı paylaşımları yapıldı. 2024-2025 yılında İtalya ikinci, Meksika üçüncü olurken Güney Kıbrıs sonuncu sırada yer aldı. Sıralama sonrası yemek çeşitliliğinin dünya genelinde giderek arttığı ve her ülkenin lezzetinin kendi kültürünü yansıttığı belirtildi.TasteAtlas sıralaması şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dunyanin-en-iyi-10-kuruyemisi-listesi-aciklandi-listede-turk-urunu-de-yer-aldi-1089631028.html

italya

yunanistan

meksika

ispanya

portekiz

endonezya

fransa

çin

hindistan

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yemek, mutfak, liste, italya, yunanistan, meksika, ispanya, portekiz, türkiye, endonezya, fransa, japonya, çin, hindistan