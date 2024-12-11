https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/dunyanin-en-iyi-50-mutfagi-listesi-aciklandi-turkiyenin-siralamasi-sasirtti-1091423241.html
Dünyanın en iyi 50 mutfağı listesi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı
Dünyanın en iyi 50 mutfağı listesi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı
Sputnik Türkiye
Dünya lezzetlerini sınıflandıran TasteAtlas 2024-2025 döneminin en iyi 50 mutfağını belirledi. Sosyal medyada gündem olan listede Türkiye ve Yunanistan'ın... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T21:37+0300
2024-12-11T21:37+0300
2024-12-11T21:40+0300
yaşam
yemek
mutfak
liste
italya
yunanistan
meksika
ispanya
portekiz
türkiye
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2024-2025 döneminin en iyi 50 mutfağı sosyal medya hesabı TasteAtlas tarafından belirlendi.Gastronomi alanında lezzetleri sınıflandıran TasteAtlas 2024-2025 döneminin en iyi 50 mutfağını açıkladı. Sosyal medyada gündem olan listede Türkiye ve Yunanistan'ın sıralaması tartışma yarattı. Listede Yunanistan en iyi mutfak seçilirken Türkiye'nin 6'ıncı olması kullanıcılar arasında listenin gerçekçi olmadığı paylaşımları yapıldı. 2024-2025 yılında İtalya ikinci, Meksika üçüncü olurken Güney Kıbrıs sonuncu sırada yer aldı. Sıralama sonrası yemek çeşitliliğinin dünya genelinde giderek arttığı ve her ülkenin lezzetinin kendi kültürünü yansıttığı belirtildi.TasteAtlas sıralaması şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dunyanin-en-iyi-10-kuruyemisi-listesi-aciklandi-listede-turk-urunu-de-yer-aldi-1089631028.html
italya
yunanistan
meksika
ispanya
portekiz
endonezya
fransa
çin
hindistan
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yemek, mutfak, liste, italya, yunanistan, meksika, ispanya, portekiz, türkiye, endonezya, fransa, japonya, çin, hindistan
yemek, mutfak, liste, italya, yunanistan, meksika, ispanya, portekiz, türkiye, endonezya, fransa, japonya, çin, hindistan
Dünyanın en iyi 50 mutfağı listesi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı
21:37 11.12.2024 (güncellendi: 21:40 11.12.2024)
Dünya lezzetlerini sınıflandıran TasteAtlas 2024-2025 döneminin en iyi 50 mutfağını belirledi. Sosyal medyada gündem olan listede Türkiye ve Yunanistan'ın sıralaması tartışma yarattı. Listede Yunanistan en iyi mutfak seçilirken Türkiye'nin 6'ıncı olması kullanıcıları şaşırttı.
2024-2025 döneminin en iyi 50 mutfağı sosyal medya hesabı TasteAtlas tarafından belirlendi.
Gastronomi alanında lezzetleri sınıflandıran TasteAtlas 2024-2025 döneminin en iyi 50 mutfağını açıkladı. Sosyal medyada gündem olan listede Türkiye ve Yunanistan'ın sıralaması tartışma yarattı. Listede Yunanistan en iyi mutfak seçilirken Türkiye'nin 6'ıncı olması kullanıcılar arasında listenin gerçekçi olmadığı paylaşımları yapıldı.
2024-2025 yılında İtalya ikinci, Meksika üçüncü olurken Güney Kıbrıs sonuncu sırada yer aldı. Sıralama sonrası yemek çeşitliliğinin dünya genelinde giderek arttığı ve her ülkenin lezzetinin kendi kültürünü yansıttığı belirtildi.
TasteAtlas sıralaması şu şekilde:
Amerika Birleşik Devletleri