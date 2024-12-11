Dünyanın en iyi 50 mutfağı listesi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Netanyahu: Golan Tepeler sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz parçası
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’nin bölgesel eşitsizlik karnesi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2025 yılında asgari ücret ne olacak?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış denince akla gelenler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının analizleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Asgari ücret artışı gerçekleşen enflasyona göre yapılmalı
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail’in bu süreçten çok büyük fayda sağlamak için harekete geçeceğini öngörmek gerekirdi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rötar yapan havayolu şirketi yolculara tazminat ödeyecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gerçek işsizlik yüzde 27,6'ya yükseldi
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Tip 1 diyabet hastası çocuklar geleceğe umutla daha güvenli bir şekilde yürüyecek'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yeni yıl, yeni başlangıçlar ve umutlarla geliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Obeziteyle savaşan park
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye'deki gelişmeler
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Hep güldürdü, ancak kendi hiç gülemedi'
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
18:17
3 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
18:43
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/dunyanin-en-iyi-50-mutfagi-listesi-aciklandi-turkiyenin-siralamasi-sasirtti-1091423241.html
Dünyanın en iyi 50 mutfağı listesi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı
Dünyanın en iyi 50 mutfağı listesi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı
Sputnik Türkiye
Dünya lezzetlerini sınıflandıran TasteAtlas 2024-2025 döneminin en iyi 50 mutfağını belirledi. Sosyal medyada gündem olan listede Türkiye ve Yunanistan'ın... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T21:37+0300
2024-12-11T21:40+0300
yaşam
yemek
mutfak
liste
italya
yunanistan
meksika
ispanya
portekiz
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1c/1081159865_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22257f42a7877c1df87b2f7abb309613.jpg
2024-2025 döneminin en iyi 50 mutfağı sosyal medya hesabı TasteAtlas tarafından belirlendi.Gastronomi alanında lezzetleri sınıflandıran TasteAtlas 2024-2025 döneminin en iyi 50 mutfağını açıkladı. Sosyal medyada gündem olan listede Türkiye ve Yunanistan'ın sıralaması tartışma yarattı. Listede Yunanistan en iyi mutfak seçilirken Türkiye'nin 6'ıncı olması kullanıcılar arasında listenin gerçekçi olmadığı paylaşımları yapıldı. 2024-2025 yılında İtalya ikinci, Meksika üçüncü olurken Güney Kıbrıs sonuncu sırada yer aldı. Sıralama sonrası yemek çeşitliliğinin dünya genelinde giderek arttığı ve her ülkenin lezzetinin kendi kültürünü yansıttığı belirtildi.TasteAtlas sıralaması şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dunyanin-en-iyi-10-kuruyemisi-listesi-aciklandi-listede-turk-urunu-de-yer-aldi-1089631028.html
italya
yunanistan
meksika
ispanya
portekiz
endonezya
fransa
çin
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1c/1081159865_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_49ee775a4cd19183a0d1e6ea87ee1b78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yemek, mutfak, liste, italya, yunanistan, meksika, ispanya, portekiz, türkiye, endonezya, fransa, japonya, çin, hindistan
yemek, mutfak, liste, italya, yunanistan, meksika, ispanya, portekiz, türkiye, endonezya, fransa, japonya, çin, hindistan

Dünyanın en iyi 50 mutfağı listesi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

21:37 11.12.2024 (güncellendi: 21:40 11.12.2024)
© İHA / UĞUR DÖNEKTürk mutfağı - Gaziantep mutfağı - yemek -
Türk mutfağı - Gaziantep mutfağı - yemek - - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© İHA / UĞUR DÖNEK
Abone ol
Dünya lezzetlerini sınıflandıran TasteAtlas 2024-2025 döneminin en iyi 50 mutfağını belirledi. Sosyal medyada gündem olan listede Türkiye ve Yunanistan'ın sıralaması tartışma yarattı. Listede Yunanistan en iyi mutfak seçilirken Türkiye'nin 6'ıncı olması kullanıcıları şaşırttı.
2024-2025 döneminin en iyi 50 mutfağı sosyal medya hesabı TasteAtlas tarafından belirlendi.
Gastronomi alanında lezzetleri sınıflandıran TasteAtlas 2024-2025 döneminin en iyi 50 mutfağını açıkladı. Sosyal medyada gündem olan listede Türkiye ve Yunanistan'ın sıralaması tartışma yarattı. Listede Yunanistan en iyi mutfak seçilirken Türkiye'nin 6'ıncı olması kullanıcılar arasında listenin gerçekçi olmadığı paylaşımları yapıldı.
2024-2025 yılında İtalya ikinci, Meksika üçüncü olurken Güney Kıbrıs sonuncu sırada yer aldı. Sıralama sonrası yemek çeşitliliğinin dünya genelinde giderek arttığı ve her ülkenin lezzetinin kendi kültürünü yansıttığı belirtildi.

TasteAtlas sıralaması şu şekilde:

Yunanistan
İtalya
Meksika
İspanya
Portekiz
Türkiye
Endonezya
Fransa
Japonya
Çin
Polonya
Hindistan
Amerika Birleşik Devletleri
Peru
Sırbistan
Brezilya
Hırvatistan
Kolombiya
Vietnam
Macaristan
Cezayir
Güney Kore
Almanya
Romanya
Arjantin
Lübnan
Çek Cumhuriyeti
Tayland
Gürcistan
Tunus
Avusturya
Şili
Bulgaristan
Rusya
Güney Afrika
Filipinler
Malezya
Fas
Litvanya
Mısır
İran
Suriye
Kanada
Ukrayna
Hollanda
Filistin
Kuzey Makedonya
İngiltere
Etiyopya
Kıbrıs
kuruyemiş - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
TÜRKİYE
Dünyanın en iyi 10 kuruyemişi listesi açıklandı: Listede Türk ürünü de yer aldı
24 Ekim, 18:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала