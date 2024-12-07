https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/abd-baskani-secilen-trumptan-suriye-aciklamasi-abdnin-hic-bulasmamasi-gerekir-bizim-sorunumuz-degil-1091281935.html

Donald Trump'tan Suriye açıklaması: 'ABD'nin hiç bulaşmaması gerekir, bizim sorunumuz değil'

Donald Trump'tan Suriye açıklaması: 'ABD'nin hiç bulaşmaması gerekir, bizim sorunumuz değil'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı seçilen Trump, Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Şam'ın 'darmadağın' olduğunu belirterek Suriye'nin ABD'nin dostu... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T19:20+0300

2024-12-07T19:20+0300

2024-12-07T19:22+0300

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Suriye'deki gelişmelerle ilgili, "Suriye darmadağın ve bizim dostumuz değil. ABD'nin hiç bulaşmaması gerekir. Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın" dedi.Trump, Social Truth sosyal medya hesabından Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.Rejim karşıtı silahlı grupların Suriye'de daha önce benzeri görülmemiş bir hamleyle bir kaç şehri eline geçirdiğine dikkati çeken Trump, söz konusu grupların halihazırda Şam sınırına geldiklerini kaydetti.Eski Başkan Barack Obama'nın zamanında kırmızı çizgileri koruyamadığı için Rusya'nın dahil olduğunu iddia eden Trump, "Rusya için Suriye'nin Obama'nın aptal olduğunu ortaya koymak dışında çok bir faydası zaten yoktu" cümlesini öne sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/cumhurbaskani-erdogandan-suriye-aciklamasi-hicbir-ulkenin-cakil-tasinda-dahi-gozumuz-yoktur-1091278711.html

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abd, donald trump, barack obama, abd, suriye, rusya, esad