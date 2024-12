Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 günde büyük bir değişim oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/cumhurbaskani-erdogan-15-buyukelciler-konferansinda-konusuyor-1091375516.html

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu.15. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Dünyanın en geniş 3. temsil ağına sahip Dışişleri Bakanlığımıza bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Milli bağımsız dış politikamızın mihmandarlığını başarıyla yapacağına inanıyorum. Bugün aynı zamanda eşim Emine Erdoğan'ın himayelerinde Anadolu'dakiler Projesini de bu salonda icra ediyoruz. Projelere katkı verenleri tebrik ediyorum. Yöresel ürünlerimizin kullanılmasında öncü olmasını ümit ediyorum'' açıklamasında bulundu. Barış ve güvenlik hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bu topraklarda son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti geçtiğimiz yıl 100. yaşını geride bıraktı. Devlet ve millet olarak cumhuriyetimizin asırlık kazanımlarını muhafaza edip birbirimize daha da kenetlendik ve Türkiye Yüzyılını'na adım attık. Küresel sistemin çıkmaza girdiği uluslararası toplumun refikliklerini yitirdiği zorlu bir dönemden geçmekteyiz. Barış ve güvenliği sağlamakla görevli kurumlar sergiledikleri atıl tutumla yeni problemlere zemin hazırlıyor. Ortak akıl ve iradeye bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu nedenle büyükelçiler platformumuz çok önemlidir. Uluslararası ilişkilerde çok kutupluluk eğilimi ve bölgeselleşme hareketleri daha ağırlık kazanıyor. Başta yakın coğrafyalarımız olmak üzere katliamların durdurulmasında size tarihi bir sorumluluk düşüyor. 50 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybetmesinin önüne bir türlü geçilemedi. İsrail saldırılarına her gün bir yenisini ekliyor. Buna mutlaka dur denmelidir. İsrail hükümetinin ısrarla gittiği yol yol değildir'' şeklinde konuştu.'10 günde büyük bir değişim oldu'Suriye gelişmeleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Komşumuz Suriye 10 günde büyük bir değişime sahne olmuştur. Esed rejimi arkasında büyük bir enkaz bırakarak Suriye'den firar etmiştir. Mazlumlar bir kez daha kazanmıştır. Suriye'de 61 yıldır süren kötülük son bulmuştur. Bu ülkede en zor dönem pazar günü itibariyle geride kalmıştır. Türkiye ilk günden beri adaleti savunmuştur. Katliamlar başlayınca da Suriyeli kardeşlerimize kapımızı açtık. İtibar suikastlerine rağmen haklılığımız çok net bir şekilde tescillenmiştir. Muhalefetin ve içimizdeki ırkçı çevrelerin yeni bir Boraltan Köprüsü Olayı utancını yaşatma girişimi boşa çıkmıştır. Hapsihane denilen yerlerin bir insan mezbahanesi olduğunu gördük. Savaşı kazanan Suriyeli kardeşlerimizin zaferi de kazanacağını inanıyoruz. Temennimiz yeni yönetimin Suriye halklarını kapsayacak bir şekilde tutum almasıdır. İhtiyaç duydukları her konuda destek vereceğiz. Tıpkı Suriye gibi Irak'ın da toprak bütünlüğü bizim için çok önemlidir. Her iki ülkenin de bekasına kasteden PKK terör örgütüyle mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir. Rusya Ukrayna savaşıyla dünyada taşlar yerinden oynamıştır. Ülkemiz bu savaşta da dengeli politika üstlenmiştir'' dedi.'Hızlı çözümler üretmeliyiz'AGİT Sekreterliğine seçilen Feridun Sinirlioğlu hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

