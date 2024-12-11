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CHP, 'takvim ilan edilmesini bekliyoruz' diyerek açıkladı: 'Suriyelilerin ülkemizdeki misafirlikleri sona ermiştir'
CHP, 'takvim ilan edilmesini bekliyoruz' diyerek açıkladı: 'Suriyelilerin ülkemizdeki misafirlikleri sona ermiştir'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yücel, hukuki gerekçenin ortadan kalkması sebebiyle geçici korumanın kaldırılması ve ardından sığınmacıların... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "İktidardan, hukuki gerekçesi ortadan kalkması sebebiyle, öncelikle geçici korumanın kaldırılmasını, ardından sığınmacıların ülkelerine dönmeleri konusunda hükümetin bir an önce bir takvim ilan etmesini bekliyoruz" dedi.TBMM'de görüşmeleri devam eden 2025 yılı bütçesiyle ilgili partisinin halk için mücadele vereceğini ifade eden Yücel, işçinin, emekçinin, çiftçinin, öğrencinin ve emeklinin hakkını savunmaya devam edeceklerini söyledi.Yücel, AK Parti'nin iktidarı boyunca kamu kurumlarına zarar verdiğini, bunların başında Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) geldiğini ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine güven duyulmadığını ileri sürdü.Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını dün gerçekleştirdiğini ve ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapacağını anımsatan Yücel, şöyle konuştu:'Suriyelilerin ülkemizdeki misafirlikleri sona ermiştir'Yücel, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından HTŞ'nin 'saldırgan olmayacağı, kapsayıcı olacağına' dair açıklamalarını dikkatle takip ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:'Suriye'de kurulan geçiş hükümeti kapsayıcı değildir'Parti olarak, Suriye halkına, "Ülkenize dönün ve ülkenizin toprak bütünlüğünü koruyun" çağrısında bulunduklarını aktaran Deniz Yücel, sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/donald-trump-yineledi-suriye-kendi-basinin-caresine-bakmak-zorunda-cunku-bizkarismayacagiz-1091421938.html
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chp, deniz yücel, tüik, suriye, cumhuriyet halk partisi (chp), asgari ücret, heyet tahrir şam (htş), htş, baas, baas rejimi
chp, deniz yücel, tüik, suriye, cumhuriyet halk partisi (chp), asgari ücret, heyet tahrir şam (htş), htş, baas, baas rejimi

CHP, 'takvim ilan edilmesini bekliyoruz' diyerek açıkladı: 'Suriyelilerin ülkemizdeki misafirlikleri sona ermiştir'

22:19 11.12.2024
© AA / Hakan NuralCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AA / Hakan Nural
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yücel, hukuki gerekçenin ortadan kalkması sebebiyle geçici korumanın kaldırılması ve ardından sığınmacıların ülkelerine dönmesi gerektiğini belirterek Suriyelilerin misafirliklerinin bittiğini dile getirdi.
Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "İktidardan, hukuki gerekçesi ortadan kalkması sebebiyle, öncelikle geçici korumanın kaldırılmasını, ardından sığınmacıların ülkelerine dönmeleri konusunda hükümetin bir an önce bir takvim ilan etmesini bekliyoruz" dedi.
TBMM'de görüşmeleri devam eden 2025 yılı bütçesiyle ilgili partisinin halk için mücadele vereceğini ifade eden Yücel, işçinin, emekçinin, çiftçinin, öğrencinin ve emeklinin hakkını savunmaya devam edeceklerini söyledi.
Yücel, AK Parti'nin iktidarı boyunca kamu kurumlarına zarar verdiğini, bunların başında Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) geldiğini ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine güven duyulmadığını ileri sürdü.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını dün gerçekleştirdiğini ve ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapacağını anımsatan Yücel, şöyle konuştu:

Asgari ücret, dünyadaki uygulamaların aksine, bizim ülkemizde ortalama ücret oldu. Asgari ücret belirlenirken açlık ve yoksulluk sınırları göz ardı edilemez. Asgari ücret tek bir kişinin değil, kimi zaman 2 kişi, kimi zaman 4, belki daha da fazla nüfuslu bir ailenin geçimini sağlayan bir ücret olmalıdır. Asgari ücret belirlenirken gerçek enflasyona göre değil, hedef enflasyona göre belirlenmesi saçmalığından da bir an önce vazgeçilmelidir. Bizim asgari ücret teklifimiz 30, bunun altında yokuz.

'Suriyelilerin ülkemizdeki misafirlikleri sona ermiştir'

Yücel, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından HTŞ'nin 'saldırgan olmayacağı, kapsayıcı olacağına' dair açıklamalarını dikkatle takip ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Suriye'de, hızlı bir şekilde önce askeri, sonra siyasi, sonra da ekonomik anlamda kalıcı istikrarın sağlanması gerekmektedir. AKP iktidarına, Suriye'de yaşanan süreçten, kısa vadeli siyasi çıkar devşirmeye çalışmak yerine ülkemizin ve milletimizin ortak milli menfaatlerine uygun hareket etmeleri, ortak milli menfaatlerimizi korumaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Kendilerini uyarıyoruz, Esad rejimi çöktüğüne göre, Türkiye'de 13 yıldır misafir ettiğimiz, resmi rakamlara göre 3 milyona yakın geçici koruma altında bulunan, kanaatimizce gerçek sayısı bunun çok çok üzerinde olan Suriyelilerin ülkemizdeki misafirlikleri sona ermiştir. İktidardan, hukuki gerekçesi ortadan kalkması sebebiyle, öncelikle geçici korumanın kaldırılmasını, ardından sığınmacıların ülkelerine dönmeleri konusunda hükümetin bir an önce bir takvim ilan etmesini bekliyoruz. Suriyeli sığınmacıların misafirliğinin Türkiye'ye ekonomik ve sosyal maliyeti ağır olmuştur.

'Suriye'de kurulan geçiş hükümeti kapsayıcı değildir'

Parti olarak, Suriye halkına, "Ülkenize dönün ve ülkenizin toprak bütünlüğünü koruyun" çağrısında bulunduklarını aktaran Deniz Yücel, sözlerini şöyle tamamladı:

Orada seçim yapılmasını sağlayın ve tüm toplum kesimlerini kucaklayan bir demokrasi inşa edin. Ülkenizi yeniden imar edin, biz de sizlere destek olalım. Suriye'de kurulan geçiş hükümeti kapsayıcı değildir. En kısa zamanda, kapsayıcı bir hükümet ve tüm kesimlerin katıldığı bir anayasa yapım süreci olmasını temenni ediyoruz. Ulus egemenliğine değil şahıs, aşiret, klan, aile ve cemaat egemenliğine dayalı devletlerin, çağımızda nasıl çöktüklerini en acı şekilde tecrübe eden Suriye halkının, bir an önce ulus egemenliğine dayalı, üniter bir devlet kurmasını temenni ederiz.

Ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tại Diễn đàn Gia đình Lee vào thứ Năm ngày 31 tháng 10 năm 2024, tại Henderson, bang Nevada. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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Donald Trump yineledi: 'Suriye kendi başının çaresine bakmak zorunda çünkü biz karışmayacağız'
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