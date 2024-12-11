CHP, 'takvim ilan edilmesini bekliyoruz' diyerek açıkladı: 'Suriyelilerin ülkemizdeki misafirlikleri sona ermiştir'

Asgari ücret, dünyadaki uygulamaların aksine, bizim ülkemizde ortalama ücret oldu. Asgari ücret belirlenirken açlık ve yoksulluk sınırları göz ardı edilemez. Asgari ücret tek bir kişinin değil, kimi zaman 2 kişi, kimi zaman 4, belki daha da fazla nüfuslu bir ailenin geçimini sağlayan bir ücret olmalıdır. Asgari ücret belirlenirken gerçek enflasyona göre değil, hedef enflasyona göre belirlenmesi saçmalığından da bir an önce vazgeçilmelidir. Bizim asgari ücret teklifimiz 30, bunun altında yokuz.