https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/chp-milletvekili-ilgezdi-adina-kiralanan-arac-kazaya-karisti-surucu-alkollu-cikti-1091420513.html

Kaza sonrası plakayı söküp gitti: Aracın CHP milletvekili İlgezdi adına kiralandığı ortaya çıktı

Kaza sonrası plakayı söküp gitti: Aracın CHP milletvekili İlgezdi adına kiralandığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Ataşehir'de kaza yapan bir aracın sürücüsü plakayı sökerek olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekiplerinin araştırması sonucu... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T19:35+0300

2024-12-11T19:35+0300

2024-12-11T19:35+0300

türkiye

gamze akkuş ilgezdi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

milletvekili

kaza

otomobil

alkollü sürücü

ataşehir

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İstanbul'un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi'nde gece saatlerinde sürücünğn kontrolü kaybederek duvara çarptığı aracın CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralandığı anlaşıldı.Lüks araç kategorisinde olduğu belirtilen aracın sürücüsü ise alkollü çıktı.Kaza sonrası sürücünün otomobilin plakalarını sökerek olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde inceleme yapan polislerin yanına gelen sürücüye alkolmetre testi yapıldı. Yapılan test sonucunda 1.96 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü gözaltına alındı. Araç ise otoparka çekildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/ankara-batikent-metro-duraginda-yangin-cikti-1091419425.html

türkiye

ataşehir

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gamze akkuş ilgezdi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili, kaza, otomobil, alkollü sürücü, ataşehir