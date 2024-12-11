https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/chp-milletvekili-ilgezdi-adina-kiralanan-arac-kazaya-karisti-surucu-alkollu-cikti-1091420513.html
Kaza sonrası plakayı söküp gitti: Aracın CHP milletvekili İlgezdi adına kiralandığı ortaya çıktı
Kaza sonrası plakayı söküp gitti: Aracın CHP milletvekili İlgezdi adına kiralandığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Ataşehir'de kaza yapan bir aracın sürücüsü plakayı sökerek olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekiplerinin araştırması sonucu... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T19:35+0300
2024-12-11T19:35+0300
2024-12-11T19:35+0300
türkiye
gamze akkuş ilgezdi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
milletvekili
kaza
otomobil
alkollü sürücü
ataşehir
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İstanbul'un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi'nde gece saatlerinde sürücünğn kontrolü kaybederek duvara çarptığı aracın CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralandığı anlaşıldı.Lüks araç kategorisinde olduğu belirtilen aracın sürücüsü ise alkollü çıktı.Kaza sonrası sürücünün otomobilin plakalarını sökerek olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde inceleme yapan polislerin yanına gelen sürücüye alkolmetre testi yapıldı. Yapılan test sonucunda 1.96 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü gözaltına alındı. Araç ise otoparka çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/ankara-batikent-metro-duraginda-yangin-cikti-1091419425.html
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gamze akkuş ilgezdi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili, kaza, otomobil, alkollü sürücü, ataşehir
gamze akkuş ilgezdi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili, kaza, otomobil, alkollü sürücü, ataşehir
Kaza sonrası plakayı söküp gitti: Aracın CHP milletvekili İlgezdi adına kiralandığı ortaya çıktı
İstanbul Ataşehir'de kaza yapan bir aracın sürücüsü plakayı sökerek olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekiplerinin araştırması sonucu aracın CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralandığı ayrıca sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıktı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi'nde gece saatlerinde sürücünğn kontrolü kaybederek duvara çarptığı aracın CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralandığı anlaşıldı.
Lüks araç kategorisinde olduğu belirtilen aracın sürücüsü ise alkollü çıktı.
Kaza sonrası sürücünün otomobilin plakalarını sökerek olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde inceleme yapan polislerin yanına gelen sürücüye alkolmetre testi yapıldı.
Yapılan test sonucunda 1.96 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü gözaltına alındı. Araç ise otoparka çekildi.