https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/ankara-batikent-metro-duraginda-yangin-cikti-1091419425.html

Ankara Batıkent metro durağında yangın çıktı

Ankara Batıkent metro durağında yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Ankara Batıkent metro durağındaki elektrik kablolarında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T18:51+0300

2024-12-11T18:51+0300

2024-12-11T19:07+0300

türkiye

yenimahalle

ankara

metro

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Batıkent metro durağında elektrik kablolarında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde Batıkent metro durağında elektrik kablolarında patlama meydana geldi ardından yangın çıktı. Olay yerine gelen belediye ekipleri ray hattı üzerinde çıkan yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ölen ya da yaralanan olmayan yangın kısa sürede söndürülürken, yolcular istasyondan tahliye edildi.EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza giderilene kadar Batıkent, Batımerkez ve Botanik istasyonlarında hizmet verilemedi. Tahliye edilen yolcuların ulaşımlarını sağlamak amacıyla otobüs seferleri düzenlendi. Arızanın giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/marmaray-seferleri-durduruldu-1091381018.html

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