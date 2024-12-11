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Ankara Batıkent metro durağında yangın çıktı
Ankara Batıkent metro durağında yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Ankara Batıkent metro durağındaki elektrik kablolarında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Batıkent metro durağında elektrik kablolarında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde Batıkent metro durağında elektrik kablolarında patlama meydana geldi ardından yangın çıktı. Olay yerine gelen belediye ekipleri ray hattı üzerinde çıkan yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ölen ya da yaralanan olmayan yangın kısa sürede söndürülürken, yolcular istasyondan tahliye edildi.EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza giderilene kadar Batıkent, Batımerkez ve Botanik istasyonlarında hizmet verilemedi. Tahliye edilen yolcuların ulaşımlarını sağlamak amacıyla otobüs seferleri düzenlendi. Arızanın giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/marmaray-seferleri-durduruldu-1091381018.html
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yenimahalle, ankara, metro
yenimahalle, ankara, metro

Ankara Batıkent metro durağında yangın çıktı

18:51 11.12.2024 (güncellendi: 19:07 11.12.2024)
© AAAnkara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yılbaşı akşamı şehrin birçok noktasında hizmet verecek. Metro ve Ankaray işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar 88 ilave servis, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar 28 ilave servis olmak üzere toplam 116 ilave servisle hizmet sunacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yılbaşı akşamı şehrin birçok noktasında hizmet verecek. Metro ve Ankaray işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar 88 ilave servis, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar 28 ilave servis olmak üzere toplam 116 ilave servisle hizmet sunacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AA
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Ankara Batıkent metro durağındaki elektrik kablolarında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Batıkent metro durağında elektrik kablolarında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde Batıkent metro durağında elektrik kablolarında patlama meydana geldi ardından yangın çıktı. Olay yerine gelen belediye ekipleri ray hattı üzerinde çıkan yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ölen ya da yaralanan olmayan yangın kısa sürede söndürülürken, yolcular istasyondan tahliye edildi.
EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza giderilene kadar Batıkent, Batımerkez ve Botanik istasyonlarında hizmet verilemedi. Tahliye edilen yolcuların ulaşımlarını sağlamak amacıyla otobüs seferleri düzenlendi. Arızanın giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü.
marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
TÜRKİYE
Marmaray seferleri iptal edildi
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