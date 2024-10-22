https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bulent-ersoy-vasiyetini-yineledi-ben-hayatimda-bir-kere-dondum-bir-daha-donmem-1089546624.html
Bülent Ersoy vasiyetini yineledi: 'Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem'
Bülent Ersoy vasiyetini yineledi: 'Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem'
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bir süre önce yaptığı açıklamada, cenazesine kimsenin gelmesini istemediğini dile getirmişti. Söz konusu meseleye ilişkin tekrar... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T23:15+0300
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Bülent Ersoy, sanat dünyasında son dönemde yaşanan kayıplar ve cenazelerde vefa gösterilmemesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.Ersoy, cenazelerde vefasızlık yapılmasına yönelik eleştiriler hakkında, "Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatın her anında var. Vallahi ben hiç umursamıyorum. Cenazeme kimsenin gelmesini de istemiyorum. Kendi başıma giderim" ifadelerini kullanmıştı.'Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem'"Cenazeme kimse gelmesin" açıklamalarına atıfta bulunarak bu düşüncesinde aynı düşünüp düşünmediğini soran muhabire yanıt veren Bülent Ersoy, " Tabii ki de. Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem. Ne söylediysem o" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/bulent-ersoydan-ilginc-vasiyet-cenazeme-kimse-gelmesin-ben-kendi-basima-giderim-1088640163.html
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bülent ersoy, bülent ersoy cenaze, bülent ersoy cenazeme kimse gelmesin, bülent ersoy bir daha dönmem, ben hayatımda bir kere döndüm bir daha dönmem
bülent ersoy, bülent ersoy cenaze, bülent ersoy cenazeme kimse gelmesin, bülent ersoy bir daha dönmem, ben hayatımda bir kere döndüm bir daha dönmem
Bülent Ersoy vasiyetini yineledi: 'Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem'
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bir süre önce yaptığı açıklamada, cenazesine kimsenin gelmesini istemediğini dile getirmişti. Söz konusu meseleye ilişkin tekrar konuşan Ersoy, "Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem" yanıtını verdi.
Bülent Ersoy, sanat dünyasında son dönemde yaşanan kayıplar ve cenazelerde vefa gösterilmemesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Ersoy, cenazelerde vefasızlık yapılmasına yönelik eleştiriler hakkında, "Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatın her anında var. Vallahi ben hiç umursamıyorum. Cenazeme kimsenin gelmesini de istemiyorum. Kendi başıma giderim" ifadelerini kullanmıştı.
'Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem'
"Cenazeme kimse gelmesin" açıklamalarına atıfta bulunarak bu düşüncesinde aynı düşünüp düşünmediğini soran muhabire yanıt veren Bülent Ersoy, " Tabii ki de. Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem. Ne söylediysem o" yanıtını verdi.