Tanju Özcan'dan muhtara hem çöp cezası hem doğum günü pastası
© Fotoğraf : Tanju Özcan / XTanju Özcan'dan muhtara hem çöp cezası hem doğum günü pastası
© Fotoğraf : Tanju Özcan / X
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Bolu Belediye Başkanı Özcan, mahalle muhtarına önce çöp cezası kesti, ardından da doğum günü vesilesiyle pasta kesip mum üfletti.
Çöp ile yürüttüğü çetin savaş ile gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez de bir muhtara ceza kesti.
"Ben muhtarlarımıza tembih etmiştim, sorumluluk alanınızda bulunan parklarınızda çöp görürsem cezayı keserim diye" ifadelerini sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, muhtar Nuray Akmaz'a da çöp cezası kesildiğini belirtti.
Önce ceza sonra pasta
Muhtar Akmaz'ın doğum günü olması vesilesiyle pasta kestiklerini de ifade eden Özcan, güne dair fotoğrafları da paylaştı:
"Umutkent Mahallesi muhtarımız Nuray Akmaz’a sorumlu olduğu parkta çöp olduğundan dolayı cezasını kestik. Aynı zamanda da bu temizlik işindeki hassasiyetimizi aynen koruduğumuzu kendisiyle paylaştık. Sonra da doğum günü olduğunu öğrendim ve onu kutladık."
Ben muhtarlarımıza tembih etmiştim, sorumluluk alanınızda bulunan parklarınızda çöp görürsem cezayı keserim diye.— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) October 16, 2024
Umutkent Mahallesi muhtarımız Nuray Akmaz’a sorumlu olduğu parkta çöp olduğundan dolayı cezasını kestik.
Aynı zamanda da bu temizlik işindeki hassasiyetimizi aynen… pic.twitter.com/QVguRuY4Bj