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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/tanju-ozcandan-muhtara-hem-cop-cezasi-hem-dogum-gunu-pastasi-1089296037.html
Tanju Özcan'dan muhtara hem çöp cezası hem doğum günü pastası
Tanju Özcan'dan muhtara hem çöp cezası hem doğum günü pastası
Sputnik Türkiye
Bolu Belediye Başkanı Özcan, mahalle muhtarına önce çöp cezası kesti, ardından da doğum günü vesilesiyle pasta kesip mum üfletti. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T14:38+0300
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Çöp ile yürüttüğü çetin savaş ile gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez de bir muhtara ceza kesti."Ben muhtarlarımıza tembih etmiştim, sorumluluk alanınızda bulunan parklarınızda çöp görürsem cezayı keserim diye" ifadelerini sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, muhtar Nuray Akmaz'a da çöp cezası kesildiğini belirtti.Önce ceza sonra pastaMuhtar Akmaz'ın doğum günü olması vesilesiyle pasta kestiklerini de ifade eden Özcan, güne dair fotoğrafları da paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/boluda-yere-attigi-copu-aklina-ceza-gelince-geri-aldi-copu-gulerek-kameraya-gosterdi-1089062630.html
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tanju özcan çöp, çöp cezası bolu, çöp atmanın cezası ne, tanju özcan çöp
tanju özcan çöp, çöp cezası bolu, çöp atmanın cezası ne, tanju özcan çöp

Tanju Özcan'dan muhtara hem çöp cezası hem doğum günü pastası

14:38 16.10.2024
© Fotoğraf : Tanju Özcan / XTanju Özcan'dan muhtara hem çöp cezası hem doğum günü pastası
Tanju Özcan'dan muhtara hem çöp cezası hem doğum günü pastası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© Fotoğraf : Tanju Özcan / X
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Bolu Belediye Başkanı Özcan, mahalle muhtarına önce çöp cezası kesti, ardından da doğum günü vesilesiyle pasta kesip mum üfletti.
Çöp ile yürüttüğü çetin savaş ile gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez de bir muhtara ceza kesti.
"Ben muhtarlarımıza tembih etmiştim, sorumluluk alanınızda bulunan parklarınızda çöp görürsem cezayı keserim diye" ifadelerini sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, muhtar Nuray Akmaz'a da çöp cezası kesildiğini belirtti.

Önce ceza sonra pasta

Muhtar Akmaz'ın doğum günü olması vesilesiyle pasta kestiklerini de ifade eden Özcan, güne dair fotoğrafları da paylaştı:
"Umutkent Mahallesi muhtarımız Nuray Akmaz’a sorumlu olduğu parkta çöp olduğundan dolayı cezasını kestik. Aynı zamanda da bu temizlik işindeki hassasiyetimizi aynen koruduğumuzu kendisiyle paylaştık. Sonra da doğum günü olduğunu öğrendim ve onu kutladık."
Bolu’da yere attığı çöpü aklına ceza gelince geri aldı, çöpü gülerek kameraya gösterdi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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Bolu’da yere attığı çöpü ceza aklına gelince geri aldı, gülerek kameraya gösterdi
10 Ekim, 16:48
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