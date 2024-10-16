https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/tanju-ozcandan-muhtara-hem-cop-cezasi-hem-dogum-gunu-pastasi-1089296037.html

Tanju Özcan'dan muhtara hem çöp cezası hem doğum günü pastası

Tanju Özcan'dan muhtara hem çöp cezası hem doğum günü pastası

Sputnik Türkiye

Bolu Belediye Başkanı Özcan, mahalle muhtarına önce çöp cezası kesti, ardından da doğum günü vesilesiyle pasta kesip mum üfletti. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T14:38+0300

2024-10-16T14:38+0300

2024-10-16T14:38+0300

yaşam

çöp

tanju özcan

ceza

pasta

doğum günü

bolu

bolu belediyesi

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Çöp ile yürüttüğü çetin savaş ile gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez de bir muhtara ceza kesti."Ben muhtarlarımıza tembih etmiştim, sorumluluk alanınızda bulunan parklarınızda çöp görürsem cezayı keserim diye" ifadelerini sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, muhtar Nuray Akmaz'a da çöp cezası kesildiğini belirtti.Önce ceza sonra pastaMuhtar Akmaz'ın doğum günü olması vesilesiyle pasta kestiklerini de ifade eden Özcan, güne dair fotoğrafları da paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/boluda-yere-attigi-copu-aklina-ceza-gelince-geri-aldi-copu-gulerek-kameraya-gosterdi-1089062630.html

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bolu belediyesi

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