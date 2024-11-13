https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/chobaninin-ceosu-hamdi-ulukaya-dunyanin-en-guclu-100-kisisi-arasina-girdi-1090349382.html

Chobani'nin CEO'su Hamdi Ulukaya, dünyanın en güçlü 100 kişisi arasına girdi

Chobani'nin CEO'su Hamdi Ulukaya, dünyanın en güçlü 100 kişisi arasına girdi

Sputnik Türkiye

Milyarderler Listesi'ne göre 2.3 milyar dolar servete sahip olan Chobani markasının sahibi ve CEO'su Hamdi Ulukaya, iş dünyasının en güçlü 100 kişisi arasına... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T15:48+0300

2024-11-13T15:48+0300

2024-11-13T15:48+0300

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ABD başta olmak üzere bir çok ülkede Chobani markasıyla yoğurt satışını yapan Türk milyarder Hamdi Ulukaya, 'iş dünyasının en güçlü 100 insanı' arasına girdi. Peki Hamdi Ulukaya kimdir? Ne zaman ABD'ye gitti? ABD'ne iş yapıyor? Hangi markayı yarattı? Hamdi Ulukaya'nın hikayesi ne?Fortune dergisi, "İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı" listesini yayımladı. Listede 40 sektörden, yaşları 30'lardan 90'lara kadar değişen liderler bulunuyor. O isimler arasında 83. sırada yer alan Hamdi Ulukaya dikkat çekti. 1994 yılında ABD'ye göç eden ve aldığı krediyle bir yoğurt fabrikası kurarak iş hayatına giren Ulukaya, şu anda ABD'nin en satılan süzme yoğurt markası Chobani'nin kurucu, sahibi ve CEO'su. Beş yılda satışları sıfırdan 1 milyar doların üzerine çıkardı1972 yılında Erzincan'da doğan Ulukaya, Ankara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi eğitimi aldıktan sonra 1994'te İngilizce öğrenmek için ABD'ye gitti. 2002'de babasının tavsiyesiyle küçük bir beyaz peynir fabrikası kuran Ulukaya, asıl başarısını 2005 yılında, New York eyaletinin kuzeyinde, kapatılmış olan büyük bir yoğurt fabrikasını satın alarak yakaladı. Chobani, beş yıldan kısa sürede yıllık satışlarını sıfırdan 1 milyar doların üzerine çıkararak 2011'de ABD'nin lider yoğurt markası oldu.2.3 milyar dolar servete sahip2024 yılında açıkladığı ''Forbes'in Türkiye Milyarderler Listesi'' listesinde 2,3 Milyar Dolarlık serveti ile 10. sırada yer alan Ulukaya, aynı zamanda göçmenlere yönelik çalışmalarıyla da tanınıyor.İş insanlarının mültecileri ve göçmenleri işe almalarını sağlamak için kurduğu Tent Partnership fo Refugees (Mülteciler için Çadır Ortaklığı) şirketi, "2024’ün En Etkili 100 Şirketi" listesine girmeyi başaran Ulukaya, yine felaket bölgelerine yaptığı yardımlarla da tanınan bir isim.

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