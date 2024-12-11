https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bm-suriyede-iki-hafta-icinde-yuzlerce-sivil-oldu-ve-yaralandi-1091382632.html

BM: Suriye’de iki hafta içinde yüzlerce sivil öldü ve yaralandı

BM: Suriye’de iki hafta içinde yüzlerce sivil öldü ve yaralandı

Sputnik Türkiye

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye'de son iki hafta içinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce sivilin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

suriye

şam

hama

birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)

uluslararası göç örgütü (iom)

deyrizor

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Birleşmiş Millet İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) yapılan açıklamada, Suriye'de son iki hafta içinde çoğu kadın ve çocuk yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı, hastanelerin yaralılarla dolup taştığı belirtildi.OCHA’nın açıklmasında ayrıca Şam, Hama ve Deyrizor kentlerinde gıda sıkıntısı yaşandığına dikkat çekildi.Öte yandan, BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Suriye'nin kuzeybatısındaki 700 bin kişiye yardım için 30 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/muhammed-besir-suriyede-gecici-hukumetin-basbakani-olarak-gorevlendirildigini-acikladi-1091366908.html

suriye

şam

hama

deyrizor

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suriye, şam, hama, birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha), uluslararası göç örgütü (iom), deyrizor