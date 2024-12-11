https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bm-suriyede-iki-hafta-icinde-yuzlerce-sivil-oldu-ve-yaralandi-1091382632.html
BM: Suriye’de iki hafta içinde yüzlerce sivil öldü ve yaralandı
BM: Suriye’de iki hafta içinde yüzlerce sivil öldü ve yaralandı
Sputnik Türkiye
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye'de son iki hafta içinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce sivilin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T00:01+0300
2024-12-11T00:01+0300
2024-12-11T00:04+0300
dünya
suriye
şam
hama
birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)
uluslararası göç örgütü (iom)
deyrizor
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Birleşmiş Millet İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) yapılan açıklamada, Suriye'de son iki hafta içinde çoğu kadın ve çocuk yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı, hastanelerin yaralılarla dolup taştığı belirtildi.OCHA’nın açıklmasında ayrıca Şam, Hama ve Deyrizor kentlerinde gıda sıkıntısı yaşandığına dikkat çekildi.Öte yandan, BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Suriye'nin kuzeybatısındaki 700 bin kişiye yardım için 30 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/muhammed-besir-suriyede-gecici-hukumetin-basbakani-olarak-gorevlendirildigini-acikladi-1091366908.html
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suriye, şam, hama, birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha), uluslararası göç örgütü (iom), deyrizor
suriye, şam, hama, birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha), uluslararası göç örgütü (iom), deyrizor
BM: Suriye’de iki hafta içinde yüzlerce sivil öldü ve yaralandı
00:01 11.12.2024 (güncellendi: 00:04 11.12.2024)
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye'de son iki hafta içinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce sivilin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.
Birleşmiş Millet İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) yapılan açıklamada, Suriye'de son iki hafta içinde çoğu kadın ve çocuk yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı, hastanelerin yaralılarla dolup taştığı belirtildi.
OCHA’nın açıklmasında ayrıca Şam, Hama ve Deyrizor kentlerinde gıda sıkıntısı yaşandığına dikkat çekildi.
Öte yandan, BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Suriye'nin kuzeybatısındaki 700 bin kişiye yardım için 30 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu.