https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/muhammed-besir-suriyede-gecici-hukumetin-basbakani-olarak-gorevlendirildigini-acikladi-1091366908.html

Muhammed Beşir, Suriye'de geçici hükümetin başbakanı olarak görevlendirildiğini açıkladı

Muhammed Beşir, Suriye'de geçici hükümetin başbakanı olarak görevlendirildiğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Suriye'de başlayan yeni dönemde muhalif güçlerin hükümeti kurmakla görevlendirdiği belirtilen Beşir, bugün yapılan toplantıda bu yönde bir karar alındığını... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T16:05+0300

2024-12-10T16:05+0300

2024-12-10T16:05+0300

dünya

ortadoğu

haberler

suriye

suudi arabistan

idlib

halep üniversitesi

muhammed beşir

muhammed el-beşir

suriye kurtuluş hükümeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091366778_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_679c9eeb0cb13c88cbee1dc1bae85af8.png

Kasım 2017'de İdlib kentinde kurulan Suriye Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Muhammed Beşir (Muhammed el-Beşir), ülkede yönetimi ele geçiren muhalif güçler tarafından geçici hükümetin başına getirildiğini duyurdu.Suudi Arabistan merkezli AlHadath televizyonuna demeç veren Beşir, "Başkomutanlığın kararıyla, bizi geçici hükümeti kurmakla yetkilendirdiler. Tahmini olarak bu, 1 Mart 2025'e kadar gerçekleştirilecek" dedi.Beşir, kararın bugün silahlı muhalefet yönetiminin, Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin temsilcilerinin ve önceki hükümetten bazı üyelerin katıldığı toplantıda alındığını belirtti.Muhammed Beşir kimdir?Beşir, 1983 yılında İdlib'de doğdu. 2007 yılında Halep Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Ayrıca İdlib Üniversitesi Şeriat ve Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimi aldı. 2011 yılında Suriye Gaz Şirketi'nin gaz fabrikasında hassas enstrümantasyon bölümünün başına getirildi. Al-Amal Eğitim Enstitüsü Direktörlüğünü yaptı. Muhalif Suriye Kurtuluş Hükümeti'nde Kalkınma ve Beşeri İşler Bakanı olarak görev yaptı. Ocak 2024'ten bu yana Kurtuluş Hükümeti Başbakanı olarak görev yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/peskov-esad-gorevi-birakma-kararini-bizzat-aldi-1091359408.html

suriye

suudi arabistan

idlib

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, haberler, suriye, suudi arabistan, idlib, halep üniversitesi, muhammed beşir, muhammed el-beşir, suriye kurtuluş hükümeti, muhalif, muhalif, muhalif gruplar