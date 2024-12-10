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Muhammed Beşir, Suriye'de geçici hükümetin başbakanı olarak görevlendirildiğini açıkladı
Muhammed Beşir, Suriye'de geçici hükümetin başbakanı olarak görevlendirildiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Suriye'de başlayan yeni dönemde muhalif güçlerin hükümeti kurmakla görevlendirdiği belirtilen Beşir, bugün yapılan toplantıda bu yönde bir karar alındığını... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
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Kasım 2017'de İdlib kentinde kurulan Suriye Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Muhammed Beşir (Muhammed el-Beşir), ülkede yönetimi ele geçiren muhalif güçler tarafından geçici hükümetin başına getirildiğini duyurdu.Suudi Arabistan merkezli AlHadath televizyonuna demeç veren Beşir, "Başkomutanlığın kararıyla, bizi geçici hükümeti kurmakla yetkilendirdiler. Tahmini olarak bu, 1 Mart 2025'e kadar gerçekleştirilecek" dedi.Beşir, kararın bugün silahlı muhalefet yönetiminin, Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin temsilcilerinin ve önceki hükümetten bazı üyelerin katıldığı toplantıda alındığını belirtti.Muhammed Beşir kimdir?Beşir, 1983 yılında İdlib'de doğdu. 2007 yılında Halep Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Ayrıca İdlib Üniversitesi Şeriat ve Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimi aldı. 2011 yılında Suriye Gaz Şirketi'nin gaz fabrikasında hassas enstrümantasyon bölümünün başına getirildi. Al-Amal Eğitim Enstitüsü Direktörlüğünü yaptı. Muhalif Suriye Kurtuluş Hükümeti'nde Kalkınma ve Beşeri İşler Bakanı olarak görev yaptı. Ocak 2024'ten bu yana Kurtuluş Hükümeti Başbakanı olarak görev yapıyor.
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ortadoğu, haberler, suriye, suudi arabistan, idlib, halep üniversitesi, muhammed beşir, muhammed el-beşir, suriye kurtuluş hükümeti, muhalif, muhalif, muhalif gruplar
ortadoğu, haberler, suriye, suudi arabistan, idlib, halep üniversitesi, muhammed beşir, muhammed el-beşir, suriye kurtuluş hükümeti, muhalif, muhalif, muhalif gruplar

Muhammed Beşir, Suriye'de geçici hükümetin başbakanı olarak görevlendirildiğini açıkladı

16:05 10.12.2024
© Sputnikمن هو محمد البشير المكلف بتشكيل الحكومة السورية الانتقالية؟
من هو محمد البشير المكلف بتشكيل الحكومة السورية الانتقالية؟ - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
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Suriye'de başlayan yeni dönemde muhalif güçlerin hükümeti kurmakla görevlendirdiği belirtilen Beşir, bugün yapılan toplantıda bu yönde bir karar alındığını açıkladı.
Kasım 2017'de İdlib kentinde kurulan Suriye Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Muhammed Beşir (Muhammed el-Beşir), ülkede yönetimi ele geçiren muhalif güçler tarafından geçici hükümetin başına getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan merkezli AlHadath televizyonuna demeç veren Beşir, "Başkomutanlığın kararıyla, bizi geçici hükümeti kurmakla yetkilendirdiler. Tahmini olarak bu, 1 Mart 2025'e kadar gerçekleştirilecek" dedi.

Beşir, kararın bugün silahlı muhalefet yönetiminin, Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin temsilcilerinin ve önceki hükümetten bazı üyelerin katıldığı toplantıda alındığını belirtti.

Muhammed Beşir kimdir?

Beşir, 1983 yılında İdlib'de doğdu.

2007 yılında Halep Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.

Ayrıca İdlib Üniversitesi Şeriat ve Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimi aldı.

2011 yılında Suriye Gaz Şirketi'nin gaz fabrikasında hassas enstrümantasyon bölümünün başına getirildi.

Al-Amal Eğitim Enstitüsü Direktörlüğünü yaptı.

Muhalif Suriye Kurtuluş Hükümeti'nde Kalkınma ve Beşeri İşler Bakanı olarak görev yaptı.

Ocak 2024'ten bu yana Kurtuluş Hükümeti Başbakanı olarak görev yapıyor.
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