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Bir köfteci daha bakanlığın listesinde: Kıyma dışında bunu da kullanmış
Bir köfteci daha bakanlığın listesinde: Kıyma dışında bunu da kullanmış
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı incelemeler neticesinde sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler açıklanıyor. Köfteci Yusuf'un köfte ve dana eti dönerinde... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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kasap köfte
köfteci yusuf
soya
tarım ve orman bakanlığı
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenli olarak yayımladığı "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine yeni bir marka eklendi. Denetimlerde, Kazan Köfte markasına ait haşlanmış köftelerde soya tespit edildi. Bu ürün, gıda güvenliği standartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle bakanlık tarafından ifşa edildi.Geçtiğimiz aylarda da Köfteci Yusuf’un köfte ve dana eti dönerlerinde domuz eti tespit edilmişti. Bakanlık, denetimlerini sıklaştırarak birçok markayı incelemeye aldı. Kazan Köfte’nin adı da bu süreçte listede yer aldı ve kamuoyuna duyuruldu.Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Listeye yapılan eklemelerle bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısıyla taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı artıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/atmlerde-nakit-cekim-20-gun-sonra-degisecek-tarih-oluyor-1091399712.html
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tarım ve orman bakanlığı taklit tağşiş listesi, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar, kazan köfte haşlanmış köfte soya, kazan köfte taklit ürün, gıda güvenliği ihlali, bakanlık gıda denetimleri, sağlığa zararlı gıdalar, köfteci yusuf domuz eti skandalı, gıda ürünlerinde soya tespiti, gıda denetim sonuçları, taklit ürün listesi 2024, gıda güvenliği standartları, tarım bakanlığı gıda listesi güncellemesi, sağlığa zararlı ürünler ifşa, bozulmuş gıda ürünleri, değiştirilmiş ürünler listesi, gıda hileleri, taklit gıda haberleri, tarım bakanlığı güncel liste
tarım ve orman bakanlığı taklit tağşiş listesi, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar, kazan köfte haşlanmış köfte soya, kazan köfte taklit ürün, gıda güvenliği ihlali, bakanlık gıda denetimleri, sağlığa zararlı gıdalar, köfteci yusuf domuz eti skandalı, gıda ürünlerinde soya tespiti, gıda denetim sonuçları, taklit ürün listesi 2024, gıda güvenliği standartları, tarım bakanlığı gıda listesi güncellemesi, sağlığa zararlı ürünler ifşa, bozulmuş gıda ürünleri, değiştirilmiş ürünler listesi, gıda hileleri, taklit gıda haberleri, tarım bakanlığı güncel liste

Bir köfteci daha bakanlığın listesinde: Kıyma dışında bunu da kullanmış

13:29 11.12.2024
© AAKöfteci
Köfteci - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı incelemeler neticesinde sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler açıklanıyor. Köfteci Yusuf'un köfte ve dana eti dönerinde domuz eti tespit edildiği açıklanması yankı uyandırmştı. Son güncellenen listeye bir köfteci daha eklendi. Köftecinin haşlanmış köftesinde soya tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenli olarak yayımladığı "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine yeni bir marka eklendi. Denetimlerde, Kazan Köfte markasına ait haşlanmış köftelerde soya tespit edildi. Bu ürün, gıda güvenliği standartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle bakanlık tarafından ifşa edildi.
Geçtiğimiz aylarda da Köfteci Yusuf’un köfte ve dana eti dönerlerinde domuz eti tespit edilmişti. Bakanlık, denetimlerini sıklaştırarak birçok markayı incelemeye aldı. Kazan Köfte’nin adı da bu süreçte listede yer aldı ve kamuoyuna duyuruldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Listeye yapılan eklemelerle bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısıyla taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı artıyor.
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