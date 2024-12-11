https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bir-kofteci-daha-bakanligin-listesinde-kiyma-disinda-bunu-da-kullanmis-1091401332.html

Bir köfteci daha bakanlığın listesinde: Kıyma dışında bunu da kullanmış

Bir köfteci daha bakanlığın listesinde: Kıyma dışında bunu da kullanmış

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı incelemeler neticesinde sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler açıklanıyor. Köfteci Yusuf'un köfte ve dana eti dönerinde... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T13:29+0300

2024-12-11T13:29+0300

2024-12-11T13:29+0300

türkiye

köfte

kasap köfte

köfteci yusuf

soya

tarım ve orman bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenli olarak yayımladığı "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine yeni bir marka eklendi. Denetimlerde, Kazan Köfte markasına ait haşlanmış köftelerde soya tespit edildi. Bu ürün, gıda güvenliği standartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle bakanlık tarafından ifşa edildi.Geçtiğimiz aylarda da Köfteci Yusuf’un köfte ve dana eti dönerlerinde domuz eti tespit edilmişti. Bakanlık, denetimlerini sıklaştırarak birçok markayı incelemeye aldı. Kazan Köfte’nin adı da bu süreçte listede yer aldı ve kamuoyuna duyuruldu.Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Listeye yapılan eklemelerle bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısıyla taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı artıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/atmlerde-nakit-cekim-20-gun-sonra-degisecek-tarih-oluyor-1091399712.html

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