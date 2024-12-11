https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/besiktasin-bodo-glimt-maci-kadrosu-aciklandi-kafilede-surpriz-eksik-1091399103.html
Beşiktaş'ın Bodo Glimt maçı kadrosu açıklandı: Kafilede sürpriz eksik
Beşiktaş'ın Bodo Glimt maçı kadrosu açıklandı: Kafilede sürpriz eksik
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın konuk olacağı Bodo Glimt maçı kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Milot Rashica'nın ailevi... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T12:29+0300
2024-12-11T12:29+0300
2024-12-11T12:29+0300
spor
beşiktaş
milot rashica
serdar topraktepe
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarın TSİ 23:00'te Bodo Glimt deplasmanına çıkacak Beşiktaş, müsabakanın kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Milot Rashica'nın ailevi nedenlerden dolayı Serdar Topraktepe'den özel izin aldığı ve maçta forma giyemeyeceği bildirildi.Rashica'nın yanı sıra Ciro Immobile, Arthur Masuaku, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai da kafilede yer almadı.Beşiktaş'ın Bodo Glimt maçı kadrosuBeşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin Bodo/Glimt maçı kamp kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman?Avrupa’da bu sezon Beşiktaş, 6’ncı karşılaşmasına Bodo/Glimt deplasmanında çıkıyor. Aspmyra Stadyumu’nda oynanacak mücadele 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak.
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Beşiktaş'ın Bodo Glimt maçı kadrosu açıklandı: Kafilede sürpriz eksik
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın konuk olacağı Bodo Glimt maçı kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Milot Rashica'nın ailevi sebeplerden dolayı izin aldığı ve maçta forma giyemeyeceği bildirildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın TSİ 23:00'te Bodo Glimt deplasmanına çıkacak Beşiktaş, müsabakanın kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Milot Rashica'nın ailevi nedenlerden dolayı Serdar Topraktepe'den özel izin aldığı ve maçta forma giyemeyeceği bildirildi.
Rashica'nın yanı sıra Ciro Immobile, Arthur Masuaku, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai da kafilede yer almadı.
Beşiktaş'ın Bodo Glimt maçı kadrosu
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin Bodo/Glimt maçı kamp kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Al Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Rafa Silva, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap.
Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman?
Avrupa’da bu sezon Beşiktaş, 6’ncı karşılaşmasına Bodo/Glimt deplasmanında çıkıyor. Aspmyra Stadyumu’nda oynanacak mücadele 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak.