https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/besiktasin-bodo-glimt-maci-kadrosu-aciklandi-kafilede-surpriz-eksik-1091399103.html

Beşiktaş'ın Bodo Glimt maçı kadrosu açıklandı: Kafilede sürpriz eksik

Beşiktaş'ın Bodo Glimt maçı kadrosu açıklandı: Kafilede sürpriz eksik

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın konuk olacağı Bodo Glimt maçı kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Milot Rashica'nın ailevi... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

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spor

beşiktaş

milot rashica

serdar topraktepe

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarın TSİ 23:00'te Bodo Glimt deplasmanına çıkacak Beşiktaş, müsabakanın kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Milot Rashica'nın ailevi nedenlerden dolayı Serdar Topraktepe'den özel izin aldığı ve maçta forma giyemeyeceği bildirildi.Rashica'nın yanı sıra Ciro Immobile, Arthur Masuaku, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai da kafilede yer almadı.Beşiktaş'ın Bodo Glimt maçı kadrosuBeşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin Bodo/Glimt maçı kamp kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman?Avrupa’da bu sezon Beşiktaş, 6’ncı karşılaşmasına Bodo/Glimt deplasmanında çıkıyor. Aspmyra Stadyumu’nda oynanacak mücadele 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak.

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