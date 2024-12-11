https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/belediye-baskani-merdivenden-dustu-yogun-bakima-alindi-1091409237.html

Belediye başkanı merdivenden düştü: Yoğun bakıma alındı

Belediye başkanı merdivenden düştü: Yoğun bakıma alındı

Sputnik Türkiye

Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, merdivenden düşerek ağır yaralandı. Uzun’un tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

belediye

belediye başkanı

merdiven

mehmet uzun

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Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, kendine ait iş yerinde kaza geçirdi. Merdivenden düşerek ağır yaralanan Uzun, beyin kanaması geçirdi. Sağlık ekipleri, Başkan Uzun’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Başkan Uzun’un tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.Mehmet Uzun kimdir?1962 Erfelek doğumlu olan Mehmet Uzun, uzun yıllara dayanan bir kamu hizmeti geçmişine sahip. Mehmet Uzun, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu mezunudur. Aktif siyasete adımını 1990 yılında atan Uzun, 1994-1998 yılları arasında Erfelek Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Uzun, aynı zamanda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak iş hayatını da sürdürmektedir. Mehmet Uzun, 1987-2004 yılları arasında Erfelekspor Kulübü'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. 1995-1998 ve 2000-2004 yılları arasında ise kulüp başkanlığı yaptı.

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belediye, belediye başkanı, merdiven, mehmet uzun