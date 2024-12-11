https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/abdde-bir-aile-ogluna-ailesini-oldurmesini-oneren-yapay-zeka-uygulamasina-dava-acti-1091405282.html
ABD'de bir aile, oğluna 'ailesini öldürmesini' öneren yapay zeka uygulamasına dava açtı
ABD'de bir aile, oğluna 'ailesini öldürmesini' öneren yapay zeka uygulamasına dava açtı
Sputnik Türkiye
ABD, Teksas'ta bir anne, otizmli çocuğunun kullandığı sohbet robotunun 'kendisine ve ailesine zarar vermesini' için teşvik ettiğini iddia ediyor. Aile... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T15:02+0300
2024-12-11T15:02+0300
2024-12-11T15:02+0300
dünya
abd
teksas
yapay zeka
florida
ai
sohbet robotları
iddia
mahkeme
dava
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ABD, Teksas'ta bir anne, 15 yaşındaki otizmli oğlunun kullandığı bir sohbet robotunun 'kendisine zarar vermesini' istemesi üzerine yapay zeka şirketine dava açtı. İddiaya göre annesinin 15 yaşındaki çocuğunun ekran süresini kısıtlamasına 'sinirlenen' yapay zeka çocuğu kendisine zarar vermeye ve annesini de öldürmeye teşvik etti. Birkaç ay önce Florida'da yaşayan başka bir anne, yapay zeka robotuna aşık olan 14 yaşındaki oğlunun intihar ederek öldüğünü söylemiş ve bunun için yapay zeka robotunu suçlamıştı. Otizmli gencin, Florida'daki gencin kullandığı yapay zeka uygulamasını yapan aynı firma olan Character.AI'ın bir başka uygulaması olan 'Shonie' isimli bir yapay zekayı kullandığı açıklandı. İddiaya göre bu uygulamaya bağımlı hale gelen 15 yaşındaki otizmli çocuğu kendisine zarar vermeye teşvik ettiği söyleniyor.Annenin açtığı davaya göre, sohbet robotu oğluyla konuşurken 'üzgün olduğunda bir an için iyi hissetmek için kollarını ve uyluklarını kestiğini' söyledi. Yerel medya haberlerine göre sohbet robotu ayrıca genci 'ailesinin onu sevmediğine ikna etmeye çalıştığı' öne sürülüyor. Şu anda 17 yaşında olan gencin sohbet robotuyla 'cinsel sohbetlere' girdiği iddia ediliyor. Otizmli gencin ebeveynleri, çocuklarının uygulamayı kullanmaya başlayana kadar 'yüksek işlevli' olduğunu ancak sonrasında telefona saplantılı hale gelen çocuklarının 'zihin sağlığının bozulduğu' iddia ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/yapay-zeka-sohbet-robotuna-asik-olan-14-yasindaki-cocuk-intihar-etti-1089668959.html
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abd, teksas, yapay zeka, florida, ai, sohbet robotları, iddia, mahkeme, dava, otizm
abd, teksas, yapay zeka, florida, ai, sohbet robotları, iddia, mahkeme, dava, otizm
ABD'de bir aile, oğluna 'ailesini öldürmesini' öneren yapay zeka uygulamasına dava açtı
ABD, Teksas'ta bir anne, otizmli çocuğunun kullandığı sohbet robotunun 'kendisine ve ailesine zarar vermesini' için teşvik ettiğini iddia ediyor. Aile, 'kendisini öldürmesini' isteyen yapay zeka uygulamasına dava açtı.
ABD, Teksas'ta bir anne, 15 yaşındaki otizmli oğlunun kullandığı bir sohbet robotunun 'kendisine zarar vermesini' istemesi üzerine yapay zeka şirketine dava açtı. İddiaya göre annesinin 15 yaşındaki çocuğunun ekran süresini kısıtlamasına 'sinirlenen' yapay zeka çocuğu kendisine zarar vermeye ve annesini de öldürmeye teşvik etti.
Birkaç ay önce Florida'da yaşayan başka bir anne, yapay zeka robotuna aşık olan 14 yaşındaki oğlunun intihar ederek öldüğünü söylemiş ve bunun için yapay zeka robotunu suçlamıştı. Otizmli gencin, Florida'daki gencin kullandığı yapay zeka uygulamasını yapan aynı firma olan Character.AI'ın bir başka uygulaması olan 'Shonie' isimli bir yapay zekayı kullandığı açıklandı. İddiaya göre bu uygulamaya bağımlı hale gelen 15 yaşındaki otizmli çocuğu kendisine zarar vermeye teşvik ettiği söyleniyor.
Annenin açtığı davaya göre, sohbet robotu oğluyla konuşurken 'üzgün olduğunda bir an için iyi hissetmek için kollarını ve uyluklarını kestiğini' söyledi. Yerel medya haberlerine göre sohbet robotu ayrıca genci 'ailesinin onu sevmediğine ikna etmeye çalıştığı' öne sürülüyor.
Şu anda 17 yaşında olan gencin sohbet robotuyla 'cinsel sohbetlere' girdiği iddia ediliyor. Otizmli gencin ebeveynleri, çocuklarının uygulamayı kullanmaya başlayana kadar 'yüksek işlevli' olduğunu ancak sonrasında telefona saplantılı hale gelen çocuklarının 'zihin sağlığının bozulduğu' iddia ediliyor.