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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik 15'inci yaptırım paketini kabul etti
Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik 15'inci yaptırım paketini kabul etti
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın gölge filosunu da hedef alan 15'inci yaptırım paketinde anlaştı. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T20:58+0300
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AB Dönem Başkanı Macaristan'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "AB ülkelerinin büyükelçileri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına tepki olarak 15'inci yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı" ifadesi kullanıldı.Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı alınan kısıtlayıcı tedbirlerin kapsamına, Rusya dışındaki yeni gerçek ve tüzel kişilerin de dahil edileceğini belirtirken Moskova'yı desteklemek amacıyla hareket eden üçüncü ülke gemilerinin faaliyetlerinin de etkileneceği kaydedildi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, "AB ve G7 ortakları Kremlin'e baskı yapmaya devam etmekte kararlı. Özellikle Rusya'nın gölge filosunu hedef alan 15'inci yaptırım paketimize ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" değerlendirmesinde bulundu.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da "Rusya'ya yönelik güçlü baskıyı sürdürmeliyiz. 15'inci yaptırım paketinin kabul edildiğini görmek güzel" ifadesini kullandı.Özel Askeri Operasyon'un başlamasından bu yana, Avrupa Birliği Rusya'ya karşı 14 kısıtlayıcı tedbir paketi uygulamıştı. Moskova, muhaliflerinin yaptırım politikasının başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu belirtirken Batı ülkelerinde de Rusya karşıtı kısıtlamaların etkisiz olduğu yönünde görüşler sıkça dile getiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/bati-basini-ab-rusya-karsiti-yeni-yaptirim-paketi-uzerinde-anlasmaya-varamadi-1091265532.html
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avrupa birliği, ab, kaja kallas, ursula von der leyen, rusya, rusya karşıtı yaptırımlar, yaptırım
avrupa birliği, ab, kaja kallas, ursula von der leyen, rusya, rusya karşıtı yaptırımlar, yaptırım

Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik 15'inci yaptırım paketini kabul etti

20:58 11.12.2024
© AFP 2023 / SEBASTIEN BOZONAvrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AFP 2023 / SEBASTIEN BOZON
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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın gölge filosunu da hedef alan 15'inci yaptırım paketinde anlaştı.
AB Dönem Başkanı Macaristan'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "AB ülkelerinin büyükelçileri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına tepki olarak 15'inci yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı" ifadesi kullanıldı.
Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı alınan kısıtlayıcı tedbirlerin kapsamına, Rusya dışındaki yeni gerçek ve tüzel kişilerin de dahil edileceğini belirtirken Moskova'yı desteklemek amacıyla hareket eden üçüncü ülke gemilerinin faaliyetlerinin de etkileneceği kaydedildi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, "AB ve G7 ortakları Kremlin'e baskı yapmaya devam etmekte kararlı. Özellikle Rusya'nın gölge filosunu hedef alan 15'inci yaptırım paketimize ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da "Rusya'ya yönelik güçlü baskıyı sürdürmeliyiz. 15'inci yaptırım paketinin kabul edildiğini görmek güzel" ifadesini kullandı.
Özel Askeri Operasyon'un başlamasından bu yana, Avrupa Birliği Rusya'ya karşı 14 kısıtlayıcı tedbir paketi uygulamıştı. Moskova, muhaliflerinin yaptırım politikasının başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu belirtirken Batı ülkelerinde de Rusya karşıtı kısıtlamaların etkisiz olduğu yönünde görüşler sıkça dile getiriliyor.
Avrupa Birliği Brüksel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
DÜNYA
Batı basını: AB Rusya karşıtı yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadı
6 Aralık, 23:59
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