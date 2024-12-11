https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/avrupa-birligi-rusyaya-yonelik-15inci-yaptirim-paketini-kabul-etti-1091422605.html

Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik 15'inci yaptırım paketini kabul etti

Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik 15'inci yaptırım paketini kabul etti

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın gölge filosunu da hedef alan 15'inci yaptırım paketinde anlaştı. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T20:58+0300

2024-12-11T20:58+0300

2024-12-11T20:58+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

ab

kaja kallas

ursula von der leyen

rusya

rusya karşıtı yaptırımlar

yaptırım

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AB Dönem Başkanı Macaristan'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "AB ülkelerinin büyükelçileri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına tepki olarak 15'inci yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı" ifadesi kullanıldı.Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı alınan kısıtlayıcı tedbirlerin kapsamına, Rusya dışındaki yeni gerçek ve tüzel kişilerin de dahil edileceğini belirtirken Moskova'yı desteklemek amacıyla hareket eden üçüncü ülke gemilerinin faaliyetlerinin de etkileneceği kaydedildi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, "AB ve G7 ortakları Kremlin'e baskı yapmaya devam etmekte kararlı. Özellikle Rusya'nın gölge filosunu hedef alan 15'inci yaptırım paketimize ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" değerlendirmesinde bulundu.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da "Rusya'ya yönelik güçlü baskıyı sürdürmeliyiz. 15'inci yaptırım paketinin kabul edildiğini görmek güzel" ifadesini kullandı.Özel Askeri Operasyon'un başlamasından bu yana, Avrupa Birliği Rusya'ya karşı 14 kısıtlayıcı tedbir paketi uygulamıştı. Moskova, muhaliflerinin yaptırım politikasının başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu belirtirken Batı ülkelerinde de Rusya karşıtı kısıtlamaların etkisiz olduğu yönünde görüşler sıkça dile getiriliyor.

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