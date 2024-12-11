https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/anayasa-mahkemesinden-2-siyasi-partinin-sorumlulari-hakkinda-suc-duyurusu-karari-1091384785.html
Anayasa Mahkemesi'nden 2 siyasi partinin sorumluları hakkında suç duyurusu kararı
Anayasa Mahkemesi'nden 2 siyasi partinin sorumluları hakkında suç duyurusu kararı
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi (AYM), 2 siyasi partinin sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Buna göre söz... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T02:47+0300
2024-12-11T02:47+0300
2024-12-11T02:47+0300
türkiye
anayasa mahkemesi (aym)
kalkınma partisi
ankara cumhuriyet başsavcılığı
suç duyurusu
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Anayasa Mahkemesi'nin bazı siyasi partiler hakkındaki mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Kararda Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Adalet Birlik Partisi'nin 2020 yılına ait kesin hesap dosyalarında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen bazı illere ait kesin hesap cetvellerini Yüksek Mahkeme'ye sunmadığı belirtildi.AYM, 'Bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılmasını' inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olarak kabul etti.Yüksek Mahkeme, bu partilerin sorumluları hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oybirliğiyle karar verdi.
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anayasa mahkemesi (aym), kalkınma partisi, ankara cumhuriyet başsavcılığı, suç duyurusu
anayasa mahkemesi (aym), kalkınma partisi, ankara cumhuriyet başsavcılığı, suç duyurusu
Anayasa Mahkemesi'nden 2 siyasi partinin sorumluları hakkında suç duyurusu kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), 2 siyasi partinin sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Buna göre söz konusu olan partilerse Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Adalet Birlik Partisi.
Anayasa Mahkemesi'nin bazı siyasi partiler hakkındaki mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Adalet Birlik Partisi'nin 2020 yılına ait kesin hesap dosyalarında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen bazı illere ait kesin hesap cetvellerini Yüksek Mahkeme'ye sunmadığı belirtildi.
AYM, 'Bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılmasını' inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olarak kabul etti.
Yüksek Mahkeme, bu partilerin sorumluları hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oybirliğiyle karar verdi.