https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/akillara-durgunluk-veren-komsu-hirsizligi-once-duvari-yikti-sonra-yeniden-ordu-alkolun-1091407174.html

Akıllara durgunluk veren 'komşu' hırsızlığı: Önce duvarı yıktı sonra yeniden ördü, 'alkolün etkisindeydim' dedi

Akıllara durgunluk veren 'komşu' hırsızlığı: Önce duvarı yıktı sonra yeniden ördü, 'alkolün etkisindeydim' dedi

Sputnik Türkiye

İzmir Bayraklı’da 35 yıllık komşusunun duvarını delerek çeyizlik eşyalarını çalan şüpheli, duvarı yeniden inşa edip saklandı. Polis ekiplerinin sıkı takibiyle... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T15:32+0300

2024-12-11T15:32+0300

2024-12-11T15:32+0300

türkiye

izmir

hırsızlık

nitelikli hırsızlık

duvar

çeyiz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091407271_0:53:998:614_1920x0_80_0_0_db357cf52895b844f1e6762923289784.jpg

İzmir'de şubat ayında evlenmeye hazırlanan Ahmet Sağlam (29), oturacağı ev için çeyizlik eşyalar aldı. Sağlam ailesinin 35 yıllık komşusu F.C., iddiaya göre, balyozla önce kendi duvarını, ardından Sağlam’ın evinin duvarını deldi.Duvarı delip eşyaları çaldıEve giren F.C., iki televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri ve avizeleri çalarak kendi evine taşıdı. Olayın ardından duvarı tekrar örerek evden çıkıp kayıplara karıştı. Durumu fark eden Ahmet Sağlam’ın kız kardeşi, şaşkınlık içinde polise haber verdi.İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, evde detaylı bir inceleme yaptı. Parmak izi ve teknik takip sayesinde şüpheli F.C.’nin izini süren ekipler, F.C.’nin İzmir’den Ankara’ya kaçtığını belirledi. Daha sonra İzmir’e geri döndüğü tespit edilen F.C., polis operasyonuyla saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı.Gözaltına alınan F.C., emniyette verdiği ilk ifadesinde olay anında alkollü olduğunu söyleyerek, “Bir anlık gaflete düştüm” dedi. Şüpheli, tüm eşyaları çaldığını kabul etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/turkiyede-tercih-ediliyordu-internet-faaliyetlerini-durdurma-karari-aldi-1091406455.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, duvar, çeyiz