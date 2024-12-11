https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/akillara-durgunluk-veren-komsu-hirsizligi-once-duvari-yikti-sonra-yeniden-ordu-alkolun-1091407174.html
Akıllara durgunluk veren 'komşu' hırsızlığı: Önce duvarı yıktı sonra yeniden ördü, 'alkolün etkisindeydim' dedi
Akıllara durgunluk veren 'komşu' hırsızlığı: Önce duvarı yıktı sonra yeniden ördü, 'alkolün etkisindeydim' dedi
Sputnik Türkiye
İzmir Bayraklı’da 35 yıllık komşusunun duvarını delerek çeyizlik eşyalarını çalan şüpheli, duvarı yeniden inşa edip saklandı. Polis ekiplerinin sıkı takibiyle... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T15:32+0300
2024-12-11T15:32+0300
2024-12-11T15:32+0300
türkiye
izmir
hırsızlık
nitelikli hırsızlık
duvar
çeyiz
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İzmir'de şubat ayında evlenmeye hazırlanan Ahmet Sağlam (29), oturacağı ev için çeyizlik eşyalar aldı. Sağlam ailesinin 35 yıllık komşusu F.C., iddiaya göre, balyozla önce kendi duvarını, ardından Sağlam’ın evinin duvarını deldi.Duvarı delip eşyaları çaldıEve giren F.C., iki televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri ve avizeleri çalarak kendi evine taşıdı. Olayın ardından duvarı tekrar örerek evden çıkıp kayıplara karıştı. Durumu fark eden Ahmet Sağlam’ın kız kardeşi, şaşkınlık içinde polise haber verdi.İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, evde detaylı bir inceleme yaptı. Parmak izi ve teknik takip sayesinde şüpheli F.C.’nin izini süren ekipler, F.C.’nin İzmir’den Ankara’ya kaçtığını belirledi. Daha sonra İzmir’e geri döndüğü tespit edilen F.C., polis operasyonuyla saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı.Gözaltına alınan F.C., emniyette verdiği ilk ifadesinde olay anında alkollü olduğunu söyleyerek, “Bir anlık gaflete düştüm” dedi. Şüpheli, tüm eşyaları çaldığını kabul etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/turkiyede-tercih-ediliyordu-internet-faaliyetlerini-durdurma-karari-aldi-1091406455.html
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izmir, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, duvar, çeyiz
izmir, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, duvar, çeyiz
Akıllara durgunluk veren 'komşu' hırsızlığı: Önce duvarı yıktı sonra yeniden ördü, 'alkolün etkisindeydim' dedi
İzmir Bayraklı’da 35 yıllık komşusunun duvarını delerek çeyizlik eşyalarını çalan şüpheli, duvarı yeniden inşa edip saklandı. Polis ekiplerinin sıkı takibiyle yakalanan şüpheli F.C., ifadesinde “Alkollüydüm, bir anlık gaflete düştüm” dedi.
İzmir'de şubat ayında evlenmeye hazırlanan Ahmet Sağlam (29), oturacağı ev için çeyizlik eşyalar aldı. Sağlam ailesinin 35 yıllık komşusu F.C., iddiaya göre, balyozla önce kendi duvarını, ardından Sağlam’ın evinin duvarını deldi.
Duvarı delip eşyaları çaldı
Eve giren F.C., iki televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri ve avizeleri çalarak kendi evine taşıdı. Olayın ardından duvarı tekrar örerek evden çıkıp kayıplara karıştı. Durumu fark eden Ahmet Sağlam’ın kız kardeşi, şaşkınlık içinde polise haber verdi.
İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, evde detaylı bir inceleme yaptı. Parmak izi ve teknik takip sayesinde şüpheli F.C.’nin izini süren ekipler, F.C.’nin İzmir’den Ankara’ya kaçtığını belirledi. Daha sonra İzmir’e geri döndüğü tespit edilen F.C., polis operasyonuyla saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan F.C., emniyette verdiği ilk ifadesinde olay anında alkollü olduğunu söyleyerek, “Bir anlık gaflete düştüm” dedi. Şüpheli, tüm eşyaları çaldığını kabul etti.