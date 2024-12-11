https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/abdde-bir-anne-bebegini-isiticiyi-acik-biraktigi-bir-dolabin-icinde-olume-terk-etti-1091401192.html

ABD'de bir anne bebeğini ısıtıcıyı açık bıraktığı bir dolabın içinde ölüme terk etti

ABD'de bir anne bebeğini ısıtıcıyı açık bıraktığı bir dolabın içinde ölüme terk etti

Sputnik Türkiye

ABD'nin Indiana eyaletinde bir çift, 2 yaşındaki bebeklerini ısıtıcıyı açık bıraktıkları dolabın içine koydular. Otopsi raporunda bebeğin sıcak çarpmasından... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T13:22+0300

2024-12-11T13:22+0300

2024-12-11T13:22+0300

dünya

abd

indiana

çocuk istismarı

ölüm nedeni

sıcak çarpması

ısıtıcı

elektrikli ısıtıcı

tutuklanma

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ABD'nin Indiana eyaletinde 20'li yaşlarında olan anne ve baba, 2 yaşındaki kızlarını ısıtıcıyı açık bıraktıkları bir dolabın içinde ölüme terk etti. 21 yaşındaki anne Sintia Perez ve 23 yaşındaki Jace Hirschy, 2 yaşındaki kızlarını, içeriyi 42.7 santigrat derece sıcaklığa getiren ısıtıcıyı açık bırakarak bebeğin trajik ölümüne neden olmakla suçlandı.Indiana eyaleti, ebeveynleri, bakmakla yükümlü olduğu kişiye ihmalden ölümüne yol açmak da dahil olmak üzere 2 suçtan suçlandı. 2 yaşındaki çocuklarının otopsi raporu, bebeğin sıcak çarpmasından (hipertermi) öldüğünü doğruladı. Polisin ihbar üzerine gittiği evlerinde 5 ve 3 yaşındaki çocuklarıyla birlikte yakalanan ebeveynlerin tutuklandığı bildirildi. Olay yerinde 2 yaşındaki bebeğe yapılan müdahale sırasında bebeğin vücut sıcaklığının 42.7 santigrat derece ölçüldüğü bildirildi. Polisler ayrıca, evin hamam böcekleri, küf, sinek ve çöplerle dolu olduğunu bildirdi.Yatak odasındaki dolabın içinde bulunan bebeği, bir önceki gece saat 19:00 civarı yatağına yatırdığını ve ısıtıcıyı açarak kapıyı yarı açık kalacak şekilde bıraktığını söyleyen anne, bebeğinin saat 12:30'a kadar uyanmadığını belirtti. Tutuklanan ebeveynlerin duruşmalarının Şubat ayında yapılması planlanıyor.

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abd, indiana, çocuk istismarı, ölüm nedeni, sıcak çarpması, ısıtıcı, elektrikli ısıtıcı, tutuklanma