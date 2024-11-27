https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/bebegini-erkek-arkadasi-gormesin-diye-uc-yil-boyunca-cekmecede-saklayan-anneye-7-bucuk-yil-hapis-1090872946.html
Bebeğini 'erkek arkadaşı görmesin diye' üç yıl boyunca çekmecesinde sakladığı ortaya çıktı
Bebeğini 'erkek arkadaşı görmesin diye' üç yıl boyunca çekmecesinde sakladığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de bir anne yeni doğurduğu bebeğini, çocuğun kardeşleri ve sık sık evinde kalan erkek arkadaşı görmesin diye üç yıl boyunca yatağının çekmecesinde... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T10:43+0300
2024-11-27T10:43+0300
2024-11-27T10:50+0300
yaşam
ingiltere
mahkeme
anne
çocuk istismarı
sosyal hizmetler
cezaevi
hapishane
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İngiltere'de bir kadın bebeğinin olduğunu erkek arkadaşının öğrenmemesi için bebeği neredeyse üç yıl boyunca bir çekmecede sakladı. Anne, çıkarıldığı mahkemece yedi buçuk yıl hapse çarptırıldı.Çekmeceye saklanan bebeğin annesi, diğer çocuklarını okula götürürken, işe giderken ve Noel'de akrabalarının yanında yatılı kalırken çocuğu çekmecede bıraktığını itiraf etti. Annenin 'korkunç sırrı', bir sabah erkek arkadaşın tuvalete kullanmak için eve gelmesiyle ortaya çıktı. Çocuğu 'tamamen şans eseri' bulan adam hemen sosyal hizmetlere haber verdi.Eve gelen sosyal hizmet görevlisi, küçük çocuğu bulduğunda, saçlarının keçeleşmiş olduğunu ve vücudunda deformitelerin ve döküntülerin bulunduğunu söyledi. Kendi adını bile bilmeyen çocuğun, doktor muayenesinde gelişimsel yaşının 0 ila 10 ay arasında olduğunu ve önemli ölçüde yetersiz beslendiğini ve susuz kaldığı ortaya çıktı.Sosyal hizmet görevlisi, çocuğun çekmecede oturduğunu gördüğünde annesine kızını orada mı sakladığını sorduğunda, kadının "Tamamen 'evet, çekmecede' diye cevap verdi" dedi. Annenin, 'bebeğinin durumunu umursamaz göründüğü' açıklandı.Chester Crown Mahkemesi'nde yargılanan annenin, çocuğun kardeşleri ve sık sık evinde kalan erkek arkadaşının bebek hakkında bir şey öğrenmemesi için bebeği divan yatağının çekmecesine sakladığını açıkladı. Anneye yedi buçuk yıl hapis cezası verildi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/6-aylik-bebegine-fareler-saldirirken-izleyen-babaya-16-yil-hapis-cezasi-1088813985.html
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ingiltere, mahkeme, anne, çocuk istismarı, sosyal hizmetler, cezaevi, hapishane
ingiltere, mahkeme, anne, çocuk istismarı, sosyal hizmetler, cezaevi, hapishane
Bebeğini 'erkek arkadaşı görmesin diye' üç yıl boyunca çekmecesinde sakladığı ortaya çıktı
10:43 27.11.2024 (güncellendi: 10:50 27.11.2024)
İngiltere'de bir anne yeni doğurduğu bebeğini, çocuğun kardeşleri ve sık sık evinde kalan erkek arkadaşı görmesin diye üç yıl boyunca yatağının çekmecesinde sakladı. Erkek arkadaşı tarafından tesadüf eseri fark edilen çocuk hastaneye kaldırılırken anne yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İngiltere'de bir kadın bebeğinin olduğunu erkek arkadaşının öğrenmemesi için bebeği neredeyse üç yıl boyunca bir çekmecede sakladı. Anne, çıkarıldığı mahkemece yedi buçuk yıl hapse çarptırıldı.
Çekmeceye saklanan bebeğin annesi, diğer çocuklarını okula götürürken, işe giderken ve Noel'de akrabalarının yanında yatılı kalırken çocuğu çekmecede bıraktığını itiraf etti. Annenin 'korkunç sırrı', bir sabah erkek arkadaşın tuvalete kullanmak için eve gelmesiyle ortaya çıktı. Çocuğu 'tamamen şans eseri' bulan adam hemen sosyal hizmetlere haber verdi.
Eve gelen sosyal hizmet görevlisi, küçük çocuğu bulduğunda, saçlarının keçeleşmiş olduğunu ve vücudunda deformitelerin ve döküntülerin bulunduğunu söyledi. Kendi adını bile bilmeyen çocuğun, doktor muayenesinde gelişimsel yaşının 0 ila 10 ay arasında olduğunu ve önemli ölçüde yetersiz beslendiğini ve susuz kaldığı ortaya çıktı.
Sosyal hizmet görevlisi, çocuğun çekmecede oturduğunu gördüğünde annesine kızını orada mı sakladığını sorduğunda, kadının "Tamamen 'evet, çekmecede' diye cevap verdi" dedi. Annenin, 'bebeğinin durumunu umursamaz göründüğü' açıklandı.
Chester Crown Mahkemesi'nde yargılanan annenin, çocuğun kardeşleri ve sık sık evinde kalan erkek arkadaşının bebek hakkında bir şey öğrenmemesi için bebeği divan yatağının çekmecesine sakladığını açıkladı. Anneye yedi buçuk yıl hapis cezası verildi