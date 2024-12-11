https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/abd-disisleri-bakanligi-ukrayna-icin-f-16-bakim-sozlesmesini-onayladi-1091384674.html
ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna için F-16 bakım sözleşmesini onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna için F-16 bakım sözleşmesini onayladı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna için 266 milyon dolarlık F-16 bakım sözleşmesini onayladı. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T02:45+0300
2024-12-11T02:45+0300
2024-12-11T02:45+0300
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ukrayna
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Pentagon, Ukrayna için 266 milyon dolarlık F-16 bakım sözleşmesini onayladığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna hükümetine 266.4 milyon dolar karşılığında F-16 destek hizmetleri ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladı” denildi. Ekipman, yedek parçalar ve teknik destekle ilgili olarak, hizmetlerin Belçika merkezli Sabena, Texas'taki Lockheed Martin Aeronautics ve Connecticut'taki Pratt and Whitney tarafından sağlanacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/pentagon-abdnin-ukrayna-icin-9-milyar-dolarin-uzerinde-butcesi-oldugunu-acikladi-1091384558.html
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abd, pentagon, ukrayna, f-16
abd, pentagon, ukrayna, f-16
ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna için F-16 bakım sözleşmesini onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna için 266 milyon dolarlık F-16 bakım sözleşmesini onayladı.
Pentagon, Ukrayna için 266 milyon dolarlık F-16 bakım sözleşmesini onayladığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna hükümetine 266.4 milyon dolar karşılığında F-16 destek hizmetleri ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladı” denildi.
Ekipman, yedek parçalar ve teknik destekle ilgili olarak, hizmetlerin Belçika merkezli Sabena, Texas'taki Lockheed Martin Aeronautics ve Connecticut'taki Pratt and Whitney tarafından sağlanacağı belirtildi.