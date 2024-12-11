https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/abd-disisleri-bakanligi-ukrayna-icin-f-16-bakim-sozlesmesini-onayladi-1091384674.html

ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna için F-16 bakım sözleşmesini onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna için F-16 bakım sözleşmesini onayladı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna için 266 milyon dolarlık F-16 bakım sözleşmesini onayladı. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T02:45+0300

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ukrayna

f-16

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Pentagon, Ukrayna için 266 milyon dolarlık F-16 bakım sözleşmesini onayladığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna hükümetine 266.4 milyon dolar karşılığında F-16 destek hizmetleri ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladı” denildi. Ekipman, yedek parçalar ve teknik destekle ilgili olarak, hizmetlerin Belçika merkezli Sabena, Texas'taki Lockheed Martin Aeronautics ve Connecticut'taki Pratt and Whitney tarafından sağlanacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/pentagon-abdnin-ukrayna-icin-9-milyar-dolarin-uzerinde-butcesi-oldugunu-acikladi-1091384558.html

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