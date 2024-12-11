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ABB Başkanı Yavaş, 'Gitmek isteyen Suriyelilere destek oluruz' diyerek konuştu: 'Yoğun bir gidiş henüz yok'
ABB Başkanı Yavaş, 'Gitmek isteyen Suriyelilere destek oluruz' diyerek konuştu: 'Yoğun bir gidiş henüz yok'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Yavaş, Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin yaptığı açıklamada, öyle yoğun bir gidişin henüz olmadığını... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T16:43+0300
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Tarihi Kentler Birliği (TKB) ve UNESCO Buluşması programının açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Gördüğümüz kadarıyla öyle yoğun bir gidiş henüz yok ama gitmek isteyenlere tabii ki destek oluruz. Çünkü ülkemizin demografisi tehlike altında" dedi.'Gitmelerinin önünde hiçbir engel kalmadı'Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin soru üzerine ise Yavaş, “Gördüğümüz kadarıyla öyle yoğun bir gidiş henüz yok ama gitmek isteyenlere tabii ki destek oluruz. Çünkü ülkemizin demografisi tehlike altında. Şimdiye kadar şöyle bir bahane vardı; gittikleri zaman Esad'ın zulmü var. Esad falan kalmadığına göre gitmelerinin önünde hiçbir engel kalmadı. Hepimiz gitmeleri yönünde destek olmaya hazırız” dedi.'Önceki dönemden gelen faizli borçları ödemek için SGK borçlarını ertelemek durumunda kaldık'Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Açık artırma' usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum" sözlerine ilişkin soruya şu cümleler ile yanıt verdi:
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abb, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, suriye, mhp, ak parti, chp, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), esad
abb, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, suriye, mhp, ak parti, chp, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), esad

ABB Başkanı Yavaş, 'Gitmek isteyen Suriyelilere destek oluruz' diyerek konuştu: 'Yoğun bir gidiş henüz yok'

16:43 11.12.2024
© AA / Akın ÇeliktaşAnkara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AA / Akın Çeliktaş
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Yavaş, Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin yaptığı açıklamada, öyle yoğun bir gidişin henüz olmadığını belirterek gitmek isteyenlere destek olabileceklerinin altını çizdi.
Tarihi Kentler Birliği (TKB) ve UNESCO Buluşması programının açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Gördüğümüz kadarıyla öyle yoğun bir gidiş henüz yok ama gitmek isteyenlere tabii ki destek oluruz. Çünkü ülkemizin demografisi tehlike altında" dedi.

'Gitmelerinin önünde hiçbir engel kalmadı'

Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin soru üzerine ise Yavaş, “Gördüğümüz kadarıyla öyle yoğun bir gidiş henüz yok ama gitmek isteyenlere tabii ki destek oluruz. Çünkü ülkemizin demografisi tehlike altında. Şimdiye kadar şöyle bir bahane vardı; gittikleri zaman Esad'ın zulmü var. Esad falan kalmadığına göre gitmelerinin önünde hiçbir engel kalmadı. Hepimiz gitmeleri yönünde destek olmaya hazırız” dedi.

'Önceki dönemden gelen faizli borçları ödemek için SGK borçlarını ertelemek durumunda kaldık'

Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Açık artırma' usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum" sözlerine ilişkin soruya şu cümleler ile yanıt verdi:

SGK'nın alacağının yüzde 9'u belediyelere ait. Bunun yarısı AK Partili, diğer yarısı CHP'li belediyelere ait. Örneğin Ankara'da AK Parti ve MHP'den CHP'ye geçen belediyelerin toplam borcu 2 milyar lira. Daha önce kimseyi silkelememişler. Onların bu şekilde borç yapmalarına izin vermişler ancak milli irade bu şekilde tecelli edince görüyoruz ki hala hazmedilememiş. Biz borçlarımızı ödemeye hazırız. Kamu bankalarında mevduatımız olmasına rağmen 5 milyonluk teminat mektubunu dahi vermiyorlardı. İller Bankası'ndan bir kuruş alamadık. Biz de bu nedenle önceki dönemden gelen faizli borçları ödemek için SGK borçlarını ertelemek durumunda kaldık. Belediyemizin de alacakları var. Belediyemizin alacaklarına gelince hiç ses çıkmıyor. Belediyelerimizin de alacaklarını ödesinler, mahsuplaşalım. Bunlar çözülmeyecek şeyler değil.

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