https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/abb-baskani-yavas-gitmek-isteyen-suriyelilere-destek-oluruz-diyerek-konustu-yogun-bir-gidishenuzyok-1091412885.html

ABB Başkanı Yavaş, 'Gitmek isteyen Suriyelilere destek oluruz' diyerek konuştu: 'Yoğun bir gidiş henüz yok'

ABB Başkanı Yavaş, 'Gitmek isteyen Suriyelilere destek oluruz' diyerek konuştu: 'Yoğun bir gidiş henüz yok'

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Yavaş, Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin yaptığı açıklamada, öyle yoğun bir gidişin henüz olmadığını... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T16:43+0300

2024-12-11T16:43+0300

2024-12-11T16:43+0300

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Tarihi Kentler Birliği (TKB) ve UNESCO Buluşması programının açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Gördüğümüz kadarıyla öyle yoğun bir gidiş henüz yok ama gitmek isteyenlere tabii ki destek oluruz. Çünkü ülkemizin demografisi tehlike altında" dedi.'Gitmelerinin önünde hiçbir engel kalmadı'Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin soru üzerine ise Yavaş, “Gördüğümüz kadarıyla öyle yoğun bir gidiş henüz yok ama gitmek isteyenlere tabii ki destek oluruz. Çünkü ülkemizin demografisi tehlike altında. Şimdiye kadar şöyle bir bahane vardı; gittikleri zaman Esad'ın zulmü var. Esad falan kalmadığına göre gitmelerinin önünde hiçbir engel kalmadı. Hepimiz gitmeleri yönünde destek olmaya hazırız” dedi.'Önceki dönemden gelen faizli borçları ödemek için SGK borçlarını ertelemek durumunda kaldık'Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Açık artırma' usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum" sözlerine ilişkin soruya şu cümleler ile yanıt verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-acikladi-israilden-bir-adet-bile-tohumalmiyoruz-1091409302.html

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abb, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, suriye, mhp, ak parti, chp, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), esad