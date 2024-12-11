https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/32-donem-pomem-on-basvuru-sonuclari-aciklandi-kac-kisi-alinacak-kac-kisi-basvurdu-sonuclar-nereden-1091421297.html

32. dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı: Kaç kişi alınacak? Kaç kişi başvurdu? Sonuçlar nereden öğrenilecek?

32. dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı: Kaç kişi alınacak? Kaç kişi başvurdu? Sonuçlar nereden öğrenilecek?

Sputnik Türkiye

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne ön başvuru sonuçları açıklandı. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T19:47+0300

2024-12-11T19:47+0300

2024-12-11T19:47+0300

türkiye

polis akademisi başkanlığı

polis meslek eğitim merkezi (pomem)

bireysel başvuru

polis

polis akademisi

polis memuru

polis alımı

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Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 12 bin öğrenci alımı süreci başladı. 21 Kasım'da başlayan ve 9 Aralık'ta sona eren ön başvuru sonuçları açıklandı. Toplamda 167 bin 692 adayın başvurduğu belirtilirken, ön başvuruları kabul edilen adaylar sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 335’i Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere lisans mezunu 46 bin 480 erkek ve 37 bin 813 kadın ile önlisans mezunu 50 bin 223 erkek ve 33 bin 176 kadın olmak üzere toplam 167 bin 692 aday başvuruda bulundu. Başvurular sonucunda toplam 84 bin 807 aday sınav aşamalarına hak kazandı. Sırada sınav başvurusu varPolis olmak isteyen adaylar ön başvurularının kabul edilmesinin ardından Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen POMEM Giriş sınavına katılacak. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne girerek eğitim gören adaylar sonrasında polis memuru olarak atanacak. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden lisans mezunu 46 bin 400 erkek ve 14 bin 400 kadın ile önlisans mezunu 20 bin 407 erkek ve 3 bin 600 kadın olmak üzere toplam 84 bin 807 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değilPOMEM sonuçları nereden öğreniliyor?32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebilecek.Sınav başvuru tarihleri ve ücretleri 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar bin 900 lira olan sınav ücretini 12 Aralık 2024 Perşembe günü saat 09.00’dan 01 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “32. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırmaları gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/12-bin-polis-alimi-icin-32-donem-pomem-polis-alimi-basvuru-ekrani-acildi-polis-olmak-icin-hangi-1090652044.html

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