https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/32-donem-pomem-on-basvuru-sonuclari-aciklandi-kac-kisi-alinacak-kac-kisi-basvurdu-sonuclar-nereden-1091421297.html
32. dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı: Kaç kişi alınacak? Kaç kişi başvurdu? Sonuçlar nereden öğrenilecek?
32. dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı: Kaç kişi alınacak? Kaç kişi başvurdu? Sonuçlar nereden öğrenilecek?
Sputnik Türkiye
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne ön başvuru sonuçları açıklandı. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T19:47+0300
2024-12-11T19:47+0300
2024-12-11T19:47+0300
türkiye
polis akademisi başkanlığı
polis meslek eğitim merkezi (pomem)
bireysel başvuru
polis
polis akademisi
polis memuru
polis alımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104213/26/1042132685_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_c5f4ab8dbb2d05616254b3a80c8140ac.jpg
Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 12 bin öğrenci alımı süreci başladı. 21 Kasım'da başlayan ve 9 Aralık'ta sona eren ön başvuru sonuçları açıklandı. Toplamda 167 bin 692 adayın başvurduğu belirtilirken, ön başvuruları kabul edilen adaylar sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 335’i Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere lisans mezunu 46 bin 480 erkek ve 37 bin 813 kadın ile önlisans mezunu 50 bin 223 erkek ve 33 bin 176 kadın olmak üzere toplam 167 bin 692 aday başvuruda bulundu. Başvurular sonucunda toplam 84 bin 807 aday sınav aşamalarına hak kazandı. Sırada sınav başvurusu varPolis olmak isteyen adaylar ön başvurularının kabul edilmesinin ardından Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen POMEM Giriş sınavına katılacak. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne girerek eğitim gören adaylar sonrasında polis memuru olarak atanacak. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden lisans mezunu 46 bin 400 erkek ve 14 bin 400 kadın ile önlisans mezunu 20 bin 407 erkek ve 3 bin 600 kadın olmak üzere toplam 84 bin 807 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değilPOMEM sonuçları nereden öğreniliyor?32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebilecek.Sınav başvuru tarihleri ve ücretleri 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar bin 900 lira olan sınav ücretini 12 Aralık 2024 Perşembe günü saat 09.00’dan 01 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “32. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırmaları gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/12-bin-polis-alimi-icin-32-donem-pomem-polis-alimi-basvuru-ekrani-acildi-polis-olmak-icin-hangi-1090652044.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104213/26/1042132685_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_48cfc37aa4dd3e877bd769db987357cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pomem sonuçları, pomem sonuçları açıklandı mı, pomem sonuçları nerede, pomem sonuçları ne zaman açıklandı, pomem sonuçları liste, pomem sonuçları son dakika, pomem 32. dönem başvuru, 32. dönem pomem kaç kişi başvurdu, 32. dönem pomem kaç kişi alınacak, 32 dönem pomem ücreti ne kadar, 32 dönem pomem ücreti ne zaman yatacak, 32 dönem pomem para yatırma ne zaman
pomem sonuçları, pomem sonuçları açıklandı mı, pomem sonuçları nerede, pomem sonuçları ne zaman açıklandı, pomem sonuçları liste, pomem sonuçları son dakika, pomem 32. dönem başvuru, 32. dönem pomem kaç kişi başvurdu, 32. dönem pomem kaç kişi alınacak, 32 dönem pomem ücreti ne kadar, 32 dönem pomem ücreti ne zaman yatacak, 32 dönem pomem para yatırma ne zaman
32. dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı: Kaç kişi alınacak? Kaç kişi başvurdu? Sonuçlar nereden öğrenilecek?
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne ön başvuru sonuçları açıklandı.
Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 12 bin öğrenci alımı süreci başladı. 21 Kasım'da başlayan ve 9 Aralık'ta sona eren ön başvuru sonuçları açıklandı. Toplamda 167 bin 692 adayın başvurduğu belirtilirken, ön başvuruları kabul edilen adaylar sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilecek.
Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 335’i Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere lisans mezunu 46 bin 480 erkek ve 37 bin 813 kadın ile önlisans mezunu 50 bin 223 erkek ve 33 bin 176 kadın olmak üzere toplam 167 bin 692 aday başvuruda bulundu. Başvurular sonucunda toplam 84 bin 807 aday sınav aşamalarına hak kazandı.
Sırada sınav başvurusu var
Polis olmak isteyen adaylar ön başvurularının kabul edilmesinin ardından Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen POMEM Giriş sınavına katılacak. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne girerek eğitim gören adaylar sonrasında polis memuru olarak atanacak.
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden lisans mezunu 46 bin 400 erkek ve 14 bin 400 kadın ile önlisans mezunu 20 bin 407 erkek ve 3 bin 600 kadın olmak üzere toplam 84 bin 807 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değil
POMEM sonuçları nereden öğreniliyor?
32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebilecek.
Sınav başvuru tarihleri ve ücretleri
32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar bin 900 lira olan sınav ücretini 12 Aralık 2024 Perşembe günü saat 09.00’dan 01 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “32. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırmaları gerekiyor.