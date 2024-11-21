https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/12-bin-polis-alimi-icin-32-donem-pomem-polis-alimi-basvuru-ekrani-acildi-polis-olmak-icin-hangi-1090652044.html

12 bin polis alımı için 32. Dönem POMEM (polis alımı) başvuru ekranı açıldı: Polis olmak için hangi şartlar aranıyor?

12 bin polis alımı için 32. Dönem POMEM (polis alımı) başvuru ekranı açıldı: Polis olmak için hangi şartlar aranıyor?

Sputnik Türkiye

32. Dönem POMEM (polis alımı) için ön başvuru ekranlarını açtı. 12 bin polis alımı için başvurular başladı. Ön başvuru şartları da belli oldu. 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T13:17+0300

2024-11-21T13:17+0300

2024-11-21T13:17+0300

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Polis olmak isteyenlerin merakla beklediği 32. Dönem POMEM (polis alımı) ön başvuru ekranı erişime açıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2025 yılında 12 bin polis alımı yapılacağı açıklamıştı. Peki polis olmak için nasıl başvuru yapılacak? Kimler polis olabilir? Polis olmanın şartları neler? Polis olmak için nereye başvuru yapılacak? Kimler polis olamaz?Kimler polis olmak için başvuru yapabilir?Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) 2023 veya 2024 KPSS puanıyla toplamda 12 bin polis alımı yapılacak. Lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 65 almış olmak gerekiyor. Ayrıca, başvuranların 6 Haziran 2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan POMEM Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer koşulları sağlaması bekleniyor.Kaç polis alınacak? Erkek ve kadın aday kontenjanları nedir?Başvurularla ilgili verilen bilgiler arasında, lisan mezunu8 bin 160 erkek, bin 440 kadın alınacak. Önlisans mezunu olarak ise 2 bin 40 erkek, 360 kadın alınacak.Polis olmak için başvuru nereden yapılacak?Polis adayları, 21 Kasım-9 Aralık 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını tamamlayabilecek.Polis olmak için hangi şartlar aranıyor?T.C. vatandaşı olmak,Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımakBu noktalara dikkat26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın; 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/icisleri-bakani-ali-yerlikaya-acikladi-12-bin-polis-memuru-alinacak-1090476280.html

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