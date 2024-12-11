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20 Aralık'ta vizyona girecek filmler: Dikkat çeken yapımlar, sinemaseverlerle buluşuyor
20 Aralık'ta vizyona girecek filmler: Dikkat çeken yapımlar, sinemaseverlerle buluşuyor
Sputnik Türkiye
Bergüzar Korel'in oynadığı 'On Saniye', Jude Law'ın başrolünde olduğu 'Düzen' ve çocuklar için animasyon 'Mufasa: Aslan Kral' filmleri 20 Aralık haftasında... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T18:40+0300
2024-12-11T18:43+0300
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Küçük sinemaseverler arasında heyecanla beklenen Mufasa: Aslan Kral, 20 Aralık'ta vizyona girecek filmler arasında dikkat çekiyor. Aslan Kral serisinin tüm filmleri beğeni toplarken bu sefer kahramanlar Simba'nın babası Mufasa'nın gençliğini izleyecek. Bergüzar Korel'in başrolünde olduğu 'On Saniye', Jude Law'ın bir ajanı oynadığı aksiyon türündeki Düzen ve Kerem Bürsin'li 'Şımarık' bu haftanın dikkat çeken filmleri. DüzenGüvenlik güçlerine bağlı bir ajanı canlandıran Jude Law, bir dizi banka soygununun tehlikeli bir örgütün işi olduğuna inanıyor. Aksiyon ve gerilim türündeki filmde Jude Law, olayın sadece bir banka soygunu olmadığını ve arkasında bir örgüt olduğunu kanıtlamaya çalışırken karşısında ise yine ünlü bir oyuncu olan Nicholas Hoult yer alıyor. Düzen filmi gerilim aksiyon severler için. Düzen filmi, pek yakında vizyona girecek filmler arasında yer alıyor.Mufasa: Aslan KralÇocukların sevgilisi Aslan Kral serisinin son filmi, Simba'nın babası Mufasa'nın gençliğinde geçiyor. Kayıp ve yalnız bir yavru olan Mufasa, kraliyet soyunun varisi olan Taka adında sempatik bir aslanla tanışır. Bu şans eseri karşılaşma, kaderlerini arayan bir grup uyumsuzun macera dolu yolculuğunu başlatır. On SaniyePrestijli bir okulda yaşanan bir olay iki kadının hayatını değiştiriyor. Son sınıf öğrencisi bir gencin çektiği ve kediye zarar verip öldürdüğü görüntülerle başlayan filmde öğrenci okuldan atılır. Öğrencinin annesi Yasemin, okulun rehber öğretmeni İpek’i ziyaret eder. İki kadın diyalog kurmaya çalıştıkça sırlar ortaya dökülür ve kadınlar arasında bir mücadele başlar. İki kadın arasında mücadele bir satranç oyuna dönüşür. Bergüzar Korel, Bige Önal ve Defne Burnaz filmin başrollerinde yer alıyor. ŞımarıkZengin bir babanın şımarık oğlu Mete'ye bir hayat dersi verilmesi gerekmektedir. Mete'nin aklına başına gelmesi için başlayan macerada, Mete zamanda yolculuk yaptığına inanır. 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda bir köyde olduğuna inanan Mete'nin hayat dersi başlar. Romantik komedi türündeki Şımarık filminde Kerem Bürsin'in yanı sıra Melis Sezen, Erkan Kolçak Köstendil başrollerde. Akıldan KalbeKerem Alışık, Hande Soral, Şenay Gürler'in oynadığı dram türündeki filmde, yıllar öncesi ailesi dağılmış bir babanın hayatını beyaz perdeye yansıtıyor. Usta oyuncuların performansları ise Akıldan Kalbe adlı romantik dram filmde göz dolduruyor. Korku filmleri kan donduruyorJessica Belkin, Taylor Kowalski, Jeremy Sisto'nun başrolünde olduğu Katliam gecesi yabancı korku filmleri arasında 20 AralıK'ta gösterime giriyor. Özkan Güneş, Tuba Erdem, Sinan Uysal'ın oynadığı Cinn-i Zifir ise yerli korku filmleri arasında seçenek sunuyor. Oflu Hoca 4Oflu Hoca film serisinin dördüncü filmi ise sinemaseverleri güldürmeye geliyor. Çetin Altay, Bilal Hancı, Ufuk Özkan'ın oynadığı Oflu Hoca 4 filminde kahramanlar sahte yoga gruplarının foyasını ortaya çıkarmak için kolları sıvıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/aralik-ayinda-vizyona-girecek-filmler-yerli-ve-yabanci-beklenti-yaratan-filmler-sinemaseverlerle-1090700466.html
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vizyona girecek filmler, 20 aralık'ta vizyona girecek filmler, 20 aralık haftasında vizyona girecek filmler
vizyona girecek filmler, 20 aralık'ta vizyona girecek filmler, 20 aralık haftasında vizyona girecek filmler

20 Aralık'ta vizyona girecek filmler: Dikkat çeken yapımlar, sinemaseverlerle buluşuyor

18:40 11.12.2024 (güncellendi: 18:43 11.12.2024)
© Fotoğraf20 Aralık'ta vizyona girecek filmler: Dikkat çeken yapımlar sinemaseverlerle buluşuyor
20 Aralık'ta vizyona girecek filmler: Dikkat çeken yapımlar sinemaseverlerle buluşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© Fotoğraf
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Bergüzar Korel'in oynadığı 'On Saniye', Jude Law'ın başrolünde olduğu 'Düzen' ve çocuklar için animasyon 'Mufasa: Aslan Kral' filmleri 20 Aralık haftasında vizyona girecekler arasında yer alıyor.
Küçük sinemaseverler arasında heyecanla beklenen Mufasa: Aslan Kral, 20 Aralık'ta vizyona girecek filmler arasında dikkat çekiyor. Aslan Kral serisinin tüm filmleri beğeni toplarken bu sefer kahramanlar Simba'nın babası Mufasa'nın gençliğini izleyecek. Bergüzar Korel'in başrolünde olduğu 'On Saniye', Jude Law'ın bir ajanı oynadığı aksiyon türündeki Düzen ve Kerem Bürsin'li 'Şımarık' bu haftanın dikkat çeken filmleri.

Düzen

Güvenlik güçlerine bağlı bir ajanı canlandıran Jude Law, bir dizi banka soygununun tehlikeli bir örgütün işi olduğuna inanıyor. Aksiyon ve gerilim türündeki filmde Jude Law, olayın sadece bir banka soygunu olmadığını ve arkasında bir örgüt olduğunu kanıtlamaya çalışırken karşısında ise yine ünlü bir oyuncu olan Nicholas Hoult yer alıyor. Düzen filmi gerilim aksiyon severler için. Düzen filmi, pek yakında vizyona girecek filmler arasında yer alıyor.

Mufasa: Aslan Kral

Çocukların sevgilisi Aslan Kral serisinin son filmi, Simba'nın babası Mufasa'nın gençliğinde geçiyor. Kayıp ve yalnız bir yavru olan Mufasa, kraliyet soyunun varisi olan Taka adında sempatik bir aslanla tanışır. Bu şans eseri karşılaşma, kaderlerini arayan bir grup uyumsuzun macera dolu yolculuğunu başlatır.

On Saniye

Prestijli bir okulda yaşanan bir olay iki kadının hayatını değiştiriyor. Son sınıf öğrencisi bir gencin çektiği ve kediye zarar verip öldürdüğü görüntülerle başlayan filmde öğrenci okuldan atılır. Öğrencinin annesi Yasemin, okulun rehber öğretmeni İpek’i ziyaret eder. İki kadın diyalog kurmaya çalıştıkça sırlar ortaya dökülür ve kadınlar arasında bir mücadele başlar. İki kadın arasında mücadele bir satranç oyuna dönüşür. Bergüzar Korel, Bige Önal ve Defne Burnaz filmin başrollerinde yer alıyor.

Şımarık

Zengin bir babanın şımarık oğlu Mete'ye bir hayat dersi verilmesi gerekmektedir. Mete'nin aklına başına gelmesi için başlayan macerada, Mete zamanda yolculuk yaptığına inanır. 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda bir köyde olduğuna inanan Mete'nin hayat dersi başlar. Romantik komedi türündeki Şımarık filminde Kerem Bürsin'in yanı sıra Melis Sezen, Erkan Kolçak Köstendil başrollerde.

Akıldan Kalbe

Kerem Alışık, Hande Soral, Şenay Gürler'in oynadığı dram türündeki filmde, yıllar öncesi ailesi dağılmış bir babanın hayatını beyaz perdeye yansıtıyor. Usta oyuncuların performansları ise Akıldan Kalbe adlı romantik dram filmde göz dolduruyor.

Korku filmleri kan donduruyor

Jessica Belkin, Taylor Kowalski, Jeremy Sisto'nun başrolünde olduğu Katliam gecesi yabancı korku filmleri arasında 20 AralıK'ta gösterime giriyor. Özkan Güneş, Tuba Erdem, Sinan Uysal'ın oynadığı Cinn-i Zifir ise yerli korku filmleri arasında seçenek sunuyor.

Oflu Hoca 4

Oflu Hoca film serisinin dördüncü filmi ise sinemaseverleri güldürmeye geliyor. Çetin Altay, Bilal Hancı, Ufuk Özkan'ın oynadığı Oflu Hoca 4 filminde kahramanlar sahte yoga gruplarının foyasını ortaya çıkarmak için kolları sıvıyor.
Aralık ayında vizyona girecek filmler: Yerli ve yabancı beklenti yaratan filmler sinemaseverlerle buluşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
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Aralık ayında vizyona girecek filmler: Yerli ve yabancı beklenti yaratan filmler sinemaseverlerle buluşuyor
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