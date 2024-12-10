Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Suriye açıklaması: 'Irak'ta da benzerini yaşamıştık'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rusya, Esad ve ailesine sığınma hakkı tanıdı
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Eğitimde kriz derinleşiyor: ‘Gençlerimize hayal kurma hakkı bile tanımıyoruz’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kayıt süresi uzatıldı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış Dosyası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Adres paylaşan esnaf konum vergisi mi ödeyecek?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Netanyahu, 7 Ekim 2023’ten sonra Ortadoğu’da sınırların değişeceğini söylemişti’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
26 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye'de siyasi süreç nasıl işleyecek?
19:34
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Netanyahu: Golan Tepeler sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz parçası
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’nin bölgesel eşitsizlik karnesi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2025 yılında asgari ücret ne olacak?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış denince akla gelenler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının analizleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücret ne kadar olacak?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakandan-suriye-aciklamasi-irakta-da-benzerini-yasamistik-1091377339.html
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Suriye açıklaması: 'Irak'ta da benzerini yaşamıştık'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Suriye açıklaması: 'Irak'ta da benzerini yaşamıştık'
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamasında, parti olarak meselelerinin Şam'da kurulacak yeni yönetimin... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T20:28+0300
2024-12-10T20:28+0300
politika
yeniden refah partisi
suriye
amerika
israil
fatih erbakan
beşar esad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089315147_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_3e23d223d1468687413afd69ac633788.jpg
Anadolu Buluşmaları kapsamında partisinin Gebze İlçe Başkanlığında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin iyi bir yönetim olmaması halinde de büyük sıkıntılar yaşanacağı konusunda endişe duyduklarını belirterek bu olayların Irak'ta da benzerinin yaşandığını dile getirdi.Erbakan, Suriye'deki rejim değişikliği nedeniyle endişeli bir sevinç yaşadıklarına değinerek yeni gelecek yönetimin işleyişinin önemli olduğunu vurguladı.Suriye'deki yeni yönetimin "Amerikan ve İsrail kuklası olmaması" gerektiğinin altını çizen Erbakan, şöyle devam etti:'Amerika ve İsrail başta olmak üzere dış güçlerin Suriye'de belirli bir planı var'Erbakan, rejim değişikliği nedeniyle, Amerika ve İsrail başta olmak üzere dış güçlerin Suriye'de belirli bir planı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/beyaz-saray-htsnin-abd-teror-listesinden-cikarilmasi-henuz-gorusulmuyor-1091377202.html
suriye
amerika
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089315147_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b995e13b41f8c00310416938ce653ed6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yeniden refah partisi, suriye, amerika, israil, fatih erbakan, beşar esad
yeniden refah partisi, suriye, amerika, israil, fatih erbakan, beşar esad

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Suriye açıklaması: 'Irak'ta da benzerini yaşamıştık'

20:28 10.12.2024
© AA / Binnur Ege Gürün KoçakYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
Abone ol
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamasında, parti olarak meselelerinin Şam'da kurulacak yeni yönetimin Amerika ve İsrail kuklası bir yönetim olmaması olduğunu belirterek bu olayların Irak'ta da benzerinin yaşandığını dile getirdi.
Anadolu Buluşmaları kapsamında partisinin Gebze İlçe Başkanlığında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin iyi bir yönetim olmaması halinde de büyük sıkıntılar yaşanacağı konusunda endişe duyduklarını belirterek bu olayların Irak'ta da benzerinin yaşandığını dile getirdi.
Erbakan, Suriye'deki rejim değişikliği nedeniyle endişeli bir sevinç yaşadıklarına değinerek yeni gelecek yönetimin işleyişinin önemli olduğunu vurguladı.
Suriye'deki yeni yönetimin "Amerikan ve İsrail kuklası olmaması" gerektiğinin altını çizen Erbakan, şöyle devam etti:

Suriye bölünüp parçalanacak mı, yoksa Suriye halkının menfaatlerini önceleyen, bağımsız, bölgedeki Müslüman ülkelerin menfaatlerini, Suriye'nin onlarla güçlü ilişkiler kurmasını sağlayacak bağımsız bir hükümet mi olacak? Yeniden Refah Partisi olarak şu andaki meselemiz budur, burada kurulacak yeni yönetimin Amerika ve İsrail kuklası bir yönetim olmaması. İyi bir yönetim olmaması halinde de büyük sıkıntılar yaşanacağı konusunda endişe duyuyoruz. Bu olayların Irak'ta da benzerini yaşamıştık. Aynı durum Suriye'de de yaşanır mı diye endişe duyuyoruz.

'Amerika ve İsrail başta olmak üzere dış güçlerin Suriye'de belirli bir planı var'

Erbakan, rejim değişikliği nedeniyle, Amerika ve İsrail başta olmak üzere dış güçlerin Suriye'de belirli bir planı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

Birinci istedikleri Suriye'nin de Irak gibi bölünüp parçalanması. İkincisi Suriye'nin kuzeyinde ana omurgasını PYD-YPG'nin oluşturduğu bir terör devletinin kurulması. Üçüncü olarak da İran'ın Suriye üzerinden Filistin direnişine yapmış olduğu desteğin kesilmesi. Bölgedeki en güçlü müttefik ortadan kalkmışken İran'a da askeri müdahale sağlanması veya İran'da da Irak ve Suriye benzeri bir iç savaşın patlak verdirilmesi. İsrail'in bu otorite boşluğundan faydalanıp orada toprak işgal etmesi ki, bu hareketler başladı. İsrail Golan Tepeleri'ni tamamen işgal etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
DÜNYA
Beyaz Saray: HTŞ'nin ABD terör listesinden çıkarılması henüz görüşülmüyor ancak ne yaptıklarını izliyoruz
20:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала