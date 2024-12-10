https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakandan-suriye-aciklamasi-irakta-da-benzerini-yasamistik-1091377339.html
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Suriye açıklaması: 'Irak'ta da benzerini yaşamıştık'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Suriye açıklaması: 'Irak'ta da benzerini yaşamıştık'
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamasında, parti olarak meselelerinin Şam'da kurulacak yeni yönetimin... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T20:28+0300
2024-12-10T20:28+0300
2024-12-10T20:28+0300
politika
yeniden refah partisi
suriye
amerika
israil
fatih erbakan
beşar esad
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Anadolu Buluşmaları kapsamında partisinin Gebze İlçe Başkanlığında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin iyi bir yönetim olmaması halinde de büyük sıkıntılar yaşanacağı konusunda endişe duyduklarını belirterek bu olayların Irak'ta da benzerinin yaşandığını dile getirdi.Erbakan, Suriye'deki rejim değişikliği nedeniyle endişeli bir sevinç yaşadıklarına değinerek yeni gelecek yönetimin işleyişinin önemli olduğunu vurguladı.Suriye'deki yeni yönetimin "Amerikan ve İsrail kuklası olmaması" gerektiğinin altını çizen Erbakan, şöyle devam etti:'Amerika ve İsrail başta olmak üzere dış güçlerin Suriye'de belirli bir planı var'Erbakan, rejim değişikliği nedeniyle, Amerika ve İsrail başta olmak üzere dış güçlerin Suriye'de belirli bir planı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
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yeniden refah partisi, suriye, amerika, israil, fatih erbakan, beşar esad
yeniden refah partisi, suriye, amerika, israil, fatih erbakan, beşar esad
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Suriye açıklaması: 'Irak'ta da benzerini yaşamıştık'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamasında, parti olarak meselelerinin Şam'da kurulacak yeni yönetimin Amerika ve İsrail kuklası bir yönetim olmaması olduğunu belirterek bu olayların Irak'ta da benzerinin yaşandığını dile getirdi.
Anadolu Buluşmaları kapsamında partisinin Gebze İlçe Başkanlığında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin iyi bir yönetim olmaması halinde de büyük sıkıntılar yaşanacağı konusunda endişe duyduklarını belirterek bu olayların Irak'ta da benzerinin yaşandığını dile getirdi.
Erbakan, Suriye'deki rejim değişikliği nedeniyle endişeli bir sevinç yaşadıklarına değinerek yeni gelecek yönetimin işleyişinin önemli olduğunu vurguladı.
Suriye'deki yeni yönetimin "Amerikan ve İsrail kuklası olmaması" gerektiğinin altını çizen Erbakan, şöyle devam etti:
Suriye bölünüp parçalanacak mı, yoksa Suriye halkının menfaatlerini önceleyen, bağımsız, bölgedeki Müslüman ülkelerin menfaatlerini, Suriye'nin onlarla güçlü ilişkiler kurmasını sağlayacak bağımsız bir hükümet mi olacak? Yeniden Refah Partisi olarak şu andaki meselemiz budur, burada kurulacak yeni yönetimin Amerika ve İsrail kuklası bir yönetim olmaması. İyi bir yönetim olmaması halinde de büyük sıkıntılar yaşanacağı konusunda endişe duyuyoruz. Bu olayların Irak'ta da benzerini yaşamıştık. Aynı durum Suriye'de de yaşanır mı diye endişe duyuyoruz.
'Amerika ve İsrail başta olmak üzere dış güçlerin Suriye'de belirli bir planı var'
Erbakan, rejim değişikliği nedeniyle, Amerika ve İsrail başta olmak üzere dış güçlerin Suriye'de belirli bir planı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
Birinci istedikleri Suriye'nin de Irak gibi bölünüp parçalanması. İkincisi Suriye'nin kuzeyinde ana omurgasını PYD-YPG'nin oluşturduğu bir terör devletinin kurulması. Üçüncü olarak da İran'ın Suriye üzerinden Filistin direnişine yapmış olduğu desteğin kesilmesi. Bölgedeki en güçlü müttefik ortadan kalkmışken İran'a da askeri müdahale sağlanması veya İran'da da Irak ve Suriye benzeri bir iç savaşın patlak verdirilmesi. İsrail'in bu otorite boşluğundan faydalanıp orada toprak işgal etmesi ki, bu hareketler başladı. İsrail Golan Tepeleri'ni tamamen işgal etti.