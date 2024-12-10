https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakandan-suriye-aciklamasi-irakta-da-benzerini-yasamistik-1091377339.html

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Suriye açıklaması: 'Irak'ta da benzerini yaşamıştık'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Suriye açıklaması: 'Irak'ta da benzerini yaşamıştık'

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamasında, parti olarak meselelerinin Şam'da kurulacak yeni yönetimin... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T20:28+0300

2024-12-10T20:28+0300

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politika

yeniden refah partisi

suriye

amerika

israil

fatih erbakan

beşar esad

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Anadolu Buluşmaları kapsamında partisinin Gebze İlçe Başkanlığında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin iyi bir yönetim olmaması halinde de büyük sıkıntılar yaşanacağı konusunda endişe duyduklarını belirterek bu olayların Irak'ta da benzerinin yaşandığını dile getirdi.Erbakan, Suriye'deki rejim değişikliği nedeniyle endişeli bir sevinç yaşadıklarına değinerek yeni gelecek yönetimin işleyişinin önemli olduğunu vurguladı.Suriye'deki yeni yönetimin "Amerikan ve İsrail kuklası olmaması" gerektiğinin altını çizen Erbakan, şöyle devam etti:'Amerika ve İsrail başta olmak üzere dış güçlerin Suriye'de belirli bir planı var'Erbakan, rejim değişikliği nedeniyle, Amerika ve İsrail başta olmak üzere dış güçlerin Suriye'de belirli bir planı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/beyaz-saray-htsnin-abd-teror-listesinden-cikarilmasi-henuz-gorusulmuyor-1091377202.html

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Sputnik Türkiye

yeniden refah partisi, suriye, amerika, israil, fatih erbakan, beşar esad