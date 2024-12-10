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Van'da meydana gelen zincirleme kazanın ardından bir zincirleme kaza daha oldu: Çok sayıda yaralı var
Van'da meydana gelen zincirleme kazanın ardından bir zincirleme kaza daha oldu: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Van-Erciş kara yolunda sis ve kaygan zemin nedeniyle peş peşe iki zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
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Van-Erciş kara yolunda bu sabah meydana gelen zincirleme trafik kazaları, bölge halkında endişe yarattı. Edinilen bilgilere göre, sis ve kaygan zemin kazalara sebep olurken, 1 kilometre arayla iki farklı zincirleme trafik kazası yaşandı.Çok sayıda yaralı varİlk kaza sonrası, aynı yol üzerinde bir başka zincirleme kaza daha meydana geldi. Her iki kazada da çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yaralılara hızla müdahale etti. Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edilirken, kazaların kesin bilançosu henüz açıklanmadı.Sis ve kaygan zemin kazaların ana nedeniYetkililer, kazaların yoğun sis ve kaygan yol koşullarından kaynaklandığını belirtti. Görüş mesafesinin ciddi şekilde düştüğü kara yolunda sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.Yol trafiğe kapatıldıKazaların ardından güvenlik önlemleri kapsamında Van-Erciş kara yolu trafiğe kapatıldı. Yetkililer, araç sürücülerini alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı. Yolun tekrar trafiğe açılması için temizlik ve inceleme çalışmaları sürüyor.Kış aylarında sürücülere uyarıBölgede kış aylarında sık sık yaşanan benzer kazalar, güvenlik önlemlerini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, bu tür kazaların önlenmesi için sürücülerin kış lastiği kullanması ve kötü hava koşullarında hız limitlerine dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.
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Van'da meydana gelen zincirleme kazanın ardından bir zincirleme kaza daha oldu: Çok sayıda yaralı var

09:36 10.12.2024 (güncellendi: 09:39 10.12.2024)
© İHAVan'da zincirleme kazanın ardından bir zincirleme kaza daha meydana geldi: Çok sayıda yaralı var
Van'da zincirleme kazanın ardından bir zincirleme kaza daha meydana geldi: Çok sayıda yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© İHA
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Van-Erciş kara yolunda sis ve kaygan zemin nedeniyle peş peşe iki zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, kazaların görüntüleri bölgedeki zor şartları ortaya koydu.
Van-Erciş kara yolunda bu sabah meydana gelen zincirleme trafik kazaları, bölge halkında endişe yarattı. Edinilen bilgilere göre, sis ve kaygan zemin kazalara sebep olurken, 1 kilometre arayla iki farklı zincirleme trafik kazası yaşandı.

Çok sayıda yaralı var

İlk kaza sonrası, aynı yol üzerinde bir başka zincirleme kaza daha meydana geldi. Her iki kazada da çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yaralılara hızla müdahale etti. Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edilirken, kazaların kesin bilançosu henüz açıklanmadı.

Sis ve kaygan zemin kazaların ana nedeni

Yetkililer, kazaların yoğun sis ve kaygan yol koşullarından kaynaklandığını belirtti. Görüş mesafesinin ciddi şekilde düştüğü kara yolunda sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Yol trafiğe kapatıldı

Kazaların ardından güvenlik önlemleri kapsamında Van-Erciş kara yolu trafiğe kapatıldı. Yetkililer, araç sürücülerini alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı. Yolun tekrar trafiğe açılması için temizlik ve inceleme çalışmaları sürüyor.

Kış aylarında sürücülere uyarı

Bölgede kış aylarında sık sık yaşanan benzer kazalar, güvenlik önlemlerini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, bu tür kazaların önlenmesi için sürücülerin kış lastiği kullanması ve kötü hava koşullarında hız limitlerine dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.
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