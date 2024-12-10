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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/ukrayna-esir-dusen-askerlerini-almayi-defalarca-reddetti-azov-militanlarini-istiyorlar-1091355374.html
Ukrayna, esir düşen askerlerini almayı defalarca reddetti: 'Azov militanlarını istiyorlar'
Ukrayna, esir düşen askerlerini almayı defalarca reddetti: 'Azov militanlarını istiyorlar'
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Rusya'ya teslim olan askerlerini geri almayı defalarca reddettiğini anlatan Rus yetkili Moskalkova, Kiev'in gözünün Azov militanları ile subaylarda... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T11:59+0300
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Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova, Kiev'in esir düşen askerlerini almayı defalarca reddettiğini belirtti.2 Aralık'ta Telegram hesabında 1 yılı aşkın süredir Rusya'da duran 630 Ukrayna askerinin listesini takas sürecine dahil edilmesi umuduyla yayınlayan Moskalkova, Sputnik'e verdiği demeçte, Kiev'in buna yanaşmadığını söyledi.Rus yetkili, "Ukrayna tarafı bu askerlere ilgi duymadığını, subaylar ve Azov militanlarıyla ilgilendiğini defalarca dile getirdi. 'Ya onları verin, ya da kimse lazım değil' diyorlar" ifadelerini kullandı.Listenin yayınlanmasına tepki olarak Kiev'in, 630 askeri istemediğini reddedip her zaman olduğu gibi Rusya'yı suçladığını anımsatan Moskalkova, "Ne denebilir ki? Anlayamıyorum. O zaman, alın size liste, bırakın dönsünler. Bize de, sabırsızlıkla beklediğimiz 630 evladımızın listesini verin" diye konuştu.Moskalkova, listeyi Ukraynalı esir askerlerin hayatta olduklarının yakınları tarafından bilinmesi amacıyla yayınladıklarının altını çizdi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Ukrayna'nın esir düşen askerlerini almak istemediğini belirtmişti.Telegram hesabından bir açıklama yapan Zaharova, Kiev rejiminin esir takası sürecini her şekilde sabote etmeyi sürdürdüğünü ve sonuç elde edilen bu fiili çalışmadan kaçmak için her yola başvurduğunu kaydetmişti.Bu yıl Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'ya 935 esir askerin iletilmesini teklif ettiği bilgisini paylaşan Zaharova, ancak Kiev'in 630 askerin iadesini istemediğini, Moskova'nın bu esirleri karşı tarafa hemen iletmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/rusyadan-kuresel-savas-uyarisi-avrasya-merkezli-olabilir-1091350421.html
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kiev, ukrayna, azov, sputnik, tatyana moskalkova, rusya, esir, esir takası, savaş esiri, mariya zaharova
kiev, ukrayna, azov, sputnik, tatyana moskalkova, rusya, esir, esir takası, savaş esiri, mariya zaharova

Ukrayna, esir düşen askerlerini almayı defalarca reddetti: 'Azov militanlarını istiyorlar'

11:59 10.12.2024
© Sputnik / Алексей ДружининRusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Ukrayna'nın Rusya'ya teslim olan askerlerini geri almayı defalarca reddettiğini anlatan Rus yetkili Moskalkova, Kiev'in gözünün Azov militanları ile subaylarda olduğuna dikkat çekti.
Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova, Kiev'in esir düşen askerlerini almayı defalarca reddettiğini belirtti.

2 Aralık'ta Telegram hesabında 1 yılı aşkın süredir Rusya'da duran 630 Ukrayna askerinin listesini takas sürecine dahil edilmesi umuduyla yayınlayan Moskalkova, Sputnik'e verdiği demeçte, Kiev'in buna yanaşmadığını söyledi.

Rus yetkili, "Ukrayna tarafı bu askerlere ilgi duymadığını, subaylar ve Azov militanlarıyla ilgilendiğini defalarca dile getirdi. 'Ya onları verin, ya da kimse lazım değil' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Listenin yayınlanmasına tepki olarak Kiev'in, 630 askeri istemediğini reddedip her zaman olduğu gibi Rusya'yı suçladığını anımsatan Moskalkova, "Ne denebilir ki? Anlayamıyorum. O zaman, alın size liste, bırakın dönsünler. Bize de, sabırsızlıkla beklediğimiz 630 evladımızın listesini verin" diye konuştu.

Moskalkova, listeyi Ukraynalı esir askerlerin hayatta olduklarının yakınları tarafından bilinmesi amacıyla yayınladıklarının altını çizdi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Ukrayna'nın esir düşen askerlerini almak istemediğini belirtmişti.

Telegram hesabından bir açıklama yapan Zaharova, Kiev rejiminin esir takası sürecini her şekilde sabote etmeyi sürdürdüğünü ve sonuç elde edilen bu fiili çalışmadan kaçmak için her yola başvurduğunu kaydetmişti.

Bu yıl Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'ya 935 esir askerin iletilmesini teklif ettiği bilgisini paylaşan Zaharova, ancak Kiev'in 630 askerin iadesini istemediğini, Moskova'nın bu esirleri karşı tarafa hemen iletmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
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