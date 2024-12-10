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Türkiye'de sadece 5 kişi var: Mesleğini duyan şaşırıp kalıyor
Türkiye'de sadece 5 kişi var: Mesleğini duyan şaşırıp kalıyor
Sputnik Türkiye
Düzce'nin köklü saat tamircilerinden Murat Tüfekçi'nin vefatından sonra, kızı Nilay Tüfekçi miras kalan dükkanda saat tamirciliğini sürdürüyor. Türkiye'de... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T16:57+0300
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Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Murat Tüfekçi, Düzce'nin en eski saat tamircilerinden biriydi. Çocukluk yıllarından itibaren babasının yanında saat tamirciliğini öğrenen Nilay Tüfekçi, babası hayattayken mesleği icra etmese de onun vefatının ardından dükkana sahip çıkarak bu alanda çalışmaya başladı. Tüfekçi, hem mekanik saatleri yeniden hayata döndürüyor.'Türkiye’de bu işi yapan yalnızca 5 kadınız'Mesleği nasıl devraldığını anlatan Nilay Tüfekçi, insanların kadın bir saat tamircisine alışkın olmadığını dile getirerek şunları söyledi:“Babamın yanında bu işi küçüklüğümden beri öğrendim. İlkokuldan üniversiteye kadar sürekli onunla çalıştım. Babamdan bana miras kalan bu mesleği devam ettiriyorum ve ömrüm boyunca sürdürmeyi planlıyorum. İnsanlar dükkana geldiklerinde çok şaşırıyor, 'Erkek yok mu? Babam ya da abim burada mı?' gibi sorularla karşılaşıyorum. Ancak bilinçli müşteriler de ‘Bir kadın saatçi görmek harika’ diyerek destek veriyor. Türkiye’de bu işi yapan yalnızca 5 kadınız ve Düzce’de bir ilkim.”Gelişen teknolojiye ve akıllı saatlerin yaygınlaşmasına rağmen, klasik saatlerin değerini kaybetmediğini belirten Nilay Tüfekçi, sözlerini şöyle sürdürdü:“Hala saat tutkunları var ve bu insanlar saatlerini tamir ettirmekten keyif alıyor. Telefonlar ve akıllı saatler mesleğimizi zorlamış olsa da saat kullanımı devam ediyor. Saat tamir etmek benim için bir hobi gibi. Saatlerle uğraşırken hem iş yapıyorum hem de dinleniyorum.”
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saat, tamir, tamirci
saat, tamir, tamirci

Türkiye'de sadece 5 kişi var: Mesleğini duyan şaşırıp kalıyor

16:57 10.12.2024
© İHASaat tamircisi
Saat tamircisi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© İHA
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Düzce'nin köklü saat tamircilerinden Murat Tüfekçi'nin vefatından sonra, kızı Nilay Tüfekçi miras kalan dükkanda saat tamirciliğini sürdürüyor. Türkiye'de yalnızca 5 kadın saat tamircisi arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Murat Tüfekçi, Düzce'nin en eski saat tamircilerinden biriydi. Çocukluk yıllarından itibaren babasının yanında saat tamirciliğini öğrenen Nilay Tüfekçi, babası hayattayken mesleği icra etmese de onun vefatının ardından dükkana sahip çıkarak bu alanda çalışmaya başladı. Tüfekçi, hem mekanik saatleri yeniden hayata döndürüyor.

'Türkiye’de bu işi yapan yalnızca 5 kadınız'

Mesleği nasıl devraldığını anlatan Nilay Tüfekçi, insanların kadın bir saat tamircisine alışkın olmadığını dile getirerek şunları söyledi:
“Babamın yanında bu işi küçüklüğümden beri öğrendim. İlkokuldan üniversiteye kadar sürekli onunla çalıştım. Babamdan bana miras kalan bu mesleği devam ettiriyorum ve ömrüm boyunca sürdürmeyi planlıyorum. İnsanlar dükkana geldiklerinde çok şaşırıyor, 'Erkek yok mu? Babam ya da abim burada mı?' gibi sorularla karşılaşıyorum. Ancak bilinçli müşteriler de ‘Bir kadın saatçi görmek harika’ diyerek destek veriyor. Türkiye’de bu işi yapan yalnızca 5 kadınız ve Düzce’de bir ilkim.”
Gelişen teknolojiye ve akıllı saatlerin yaygınlaşmasına rağmen, klasik saatlerin değerini kaybetmediğini belirten Nilay Tüfekçi, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hala saat tutkunları var ve bu insanlar saatlerini tamir ettirmekten keyif alıyor. Telefonlar ve akıllı saatler mesleğimizi zorlamış olsa da saat kullanımı devam ediyor. Saat tamir etmek benim için bir hobi gibi. Saatlerle uğraşırken hem iş yapıyorum hem de dinleniyorum.”
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