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Asgari ücret 2025 zammı için kritik toplantı başladı: Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan 'rakam' açıklaması
Asgari ücret 2025 zammı için kritik toplantı başladı: Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan 'rakam' açıklaması
Sputnik Türkiye
2025 asgari ücreti için beklenen toplantı tarihi geldi çattı. Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirlemek için 15 kişiden oluşan... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T16:03+0300
2024-12-10T16:06+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
tisk
türk-iş
türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)
vedat ışıkhan
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Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi için takvim işliyor. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuna duyurulması gerkiyor.Asgari ücret zammı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkileyecek.Bakan Işıkhan'dan son dakika asgari ücret açıklamasıBakan Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Işıkhan, “Burada daha önce ifade ettiğimiz gibi hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu. Çalışmalara başlayacağız, hayırlı olur inşallah” açıklamasında bulundu.'Rakamlar üzerine konuşmak şu anda çok erken'Bakan Işıkhan, asgari ücrete yapılacak muhtemel yüzde 25 zammı nasıl değerlendirdikleri sorusuna, “Rakamlar üzerine konuşmak şu anda çok erken. Mutlaka aralık ayının sonuna geldiğimizde bir rakam olacak. Onu da tespit komisyonumuz nihai kararı verdiğinde aziz milletimizin hizmetine sunacağız. Bir ‘Bismillah' diyelim” dedi.Asgari ücret sürecine ilişkin konuşan Işıkhan, “Daha önce başarıyla sosyal diyalog mekanizmalarımızı geliştirdik ve çok başarılı sonuçlar aldık çünkü iletişimi kuruyoruz. Hem işçi hem işveren hem de işveren temsilcisi olarak bizler bu iletişimi inşallah sürdüreceğiz çünkü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal diyaloğu çok önem veriyoruz. Sosyal diyalogla çözemeyeceğiniz, Türkiye'nin çalışma hayatında herhangi bir sorun olmadığını da özellikle vurgulamak istedim. Cumhurbaşkanımız il toplantısında asgari ücret ve sabit gelirlilerle ilgili değerlendirmelerini ifade etti. Mutlaka dikkate alacağız” diye konuştu.Asgari ücret komisyonunda kimler yer alıyor?Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyor. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yaparken, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapıyor.TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın başkanlığındaki işçi heyetinde bu yıl yine 4 işçi yer alıyor. İşçilerden Selma Sayın aşçı, Nihan Koçak kuaför, Durmuş Öztürk Karayolları taşeron işçisi, Sezer Öztürk ise basın mensubu olarak komisyonda bulunuyor.Asgari ücret ne kadar?2024 yılında yapılan görüşmelerin ardından asgari ücret zam oranı yüzde 49 oranında açıklandı. Böylelikle 11 bin liralık rakam 17 bin 2 liraya kadar yükseldi. Brüt asgari ücret ise 20 bin 2 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Gündeme gelen senaryolar2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağı milyonlar tarafından merak ediliyor. Yeni asgari ücret zammı için birçok senaryo gündeme getirildi. Ancak bugünkü toplantıda asgari ücret zammı için rakam telaffuz edilmesi beklenmiyor. Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi, pazarlığın en az yüzde 25-35 arası bir artış talebiyle başlaması yönünde. Muhtemel zam oranlarına göre tahmin edilen ücretler şöyle:Erdoğan'dan asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı açıklamasıAsgari ücret toplantısına dakikalar kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da asgari ücretle ilgili önemli mesajlar geldi. Erdoğan, "Hiç şüphesiz aynı dönemde bizim de bazı eksiklerimiz olabiliyor. Ama bunların ortaya çıkan sonuçlarla orantılı olmadığı ortadadır. Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedikse bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyorum. Son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş artışlarından sabit gelirlilerdir. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını durduracağız, telafi etmek amacıyla hareket etmeliyiz. Hem yatırımcıları, hem çalışanları kollayacak. Bütün bunlarla birlikte üretimi, istihdamı, dövizi güçlü tutacağız" diye konuştu.TÜRK-İŞ'ten asgari ücret zammı açıklamasıMÜSİAD'ın asgari ücrete ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Hiç uygun değil, hiç doğru değil. Onların hepsi işveren, patron arkadaşlarımız. Tabii ki onlar da olacak bu ülkede, onlara da ihtiyacımız var ama şöyle bir baksınlar. 'Ben bu rakamı söylediğim zaman, asgari ücretlinin eline ne geçecek. Bu adam bu ücretle kaç gün geçinecek.' Kendileri böyle baksınlar. Yarın öbür gün kimin ne olacağı, kimin başına ne geleceği hiç belli değil. Onun için emeklinin, asgari ücretlinin talebine kulak versinler" şeklinde konuşmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/asgari-ucret-zammi-icin-gozler-yarinda-sgk-uzmani-erdursun-kbus-yili-olacak-diyerek-rakami-acikladi-1091312097.html
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Asgari ücret 2025 zammı için kritik toplantı başladı: Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan 'rakam' açıklaması

16:03 10.12.2024 (güncellendi: 16:06 10.12.2024)
© AAAsgari ücret zammı
Asgari ücret zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
2025 asgari ücreti için beklenen toplantı tarihi geldi çattı. Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirlemek için 15 kişiden oluşan komisyon bir araya geldi. Bugünkü toplantıda rakamın gündeme gelmesi beklenmiyor. Bakan Vedat Işıkhan'dan da asgari ücret mesajı geldi. İşte gündeme getirilen zam senaryoları...
Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi için takvim işliyor. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuna duyurulması gerkiyor.
Asgari ücret zammı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkileyecek.

Bakan Işıkhan'dan son dakika asgari ücret açıklaması

Bakan Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Işıkhan, “Burada daha önce ifade ettiğimiz gibi hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu. Çalışmalara başlayacağız, hayırlı olur inşallah” açıklamasında bulundu.

'Rakamlar üzerine konuşmak şu anda çok erken'

Bakan Işıkhan, asgari ücrete yapılacak muhtemel yüzde 25 zammı nasıl değerlendirdikleri sorusuna, “Rakamlar üzerine konuşmak şu anda çok erken. Mutlaka aralık ayının sonuna geldiğimizde bir rakam olacak. Onu da tespit komisyonumuz nihai kararı verdiğinde aziz milletimizin hizmetine sunacağız. Bir ‘Bismillah' diyelim” dedi.
Asgari ücret sürecine ilişkin konuşan Işıkhan, “Daha önce başarıyla sosyal diyalog mekanizmalarımızı geliştirdik ve çok başarılı sonuçlar aldık çünkü iletişimi kuruyoruz. Hem işçi hem işveren hem de işveren temsilcisi olarak bizler bu iletişimi inşallah sürdüreceğiz çünkü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal diyaloğu çok önem veriyoruz. Sosyal diyalogla çözemeyeceğiniz, Türkiye'nin çalışma hayatında herhangi bir sorun olmadığını da özellikle vurgulamak istedim. Cumhurbaşkanımız il toplantısında asgari ücret ve sabit gelirlilerle ilgili değerlendirmelerini ifade etti. Mutlaka dikkate alacağız” diye konuştu.

Asgari ücret komisyonunda kimler yer alıyor?

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyor. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yaparken, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapıyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın başkanlığındaki işçi heyetinde bu yıl yine 4 işçi yer alıyor. İşçilerden Selma Sayın aşçı, Nihan Koçak kuaför, Durmuş Öztürk Karayolları taşeron işçisi, Sezer Öztürk ise basın mensubu olarak komisyonda bulunuyor.

Asgari ücret ne kadar?

2024 yılında yapılan görüşmelerin ardından asgari ücret zam oranı yüzde 49 oranında açıklandı. Böylelikle 11 bin liralık rakam 17 bin 2 liraya kadar yükseldi. Brüt asgari ücret ise 20 bin 2 lira olarak uygulanıyor.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Gündeme gelen senaryolar

2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağı milyonlar tarafından merak ediliyor. Yeni asgari ücret zammı için birçok senaryo gündeme getirildi. Ancak bugünkü toplantıda asgari ücret zammı için rakam telaffuz edilmesi beklenmiyor. Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi, pazarlığın en az yüzde 25-35 arası bir artış talebiyle başlaması yönünde. Muhtemel zam oranlarına göre tahmin edilen ücretler şöyle:
Yüzde 20 zam: 20.402 TL
Yüzde 25 zam: 21.252 TL
Yüzde 30 zam: 22.102 TL
Yüzde 35 zam: 22.502 TL
Yüzde 40 zam: 23.802 TL

Erdoğan'dan asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı açıklaması

Asgari ücret toplantısına dakikalar kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da asgari ücretle ilgili önemli mesajlar geldi.
Erdoğan, "Hiç şüphesiz aynı dönemde bizim de bazı eksiklerimiz olabiliyor. Ama bunların ortaya çıkan sonuçlarla orantılı olmadığı ortadadır. Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedikse bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyorum. Son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş artışlarından sabit gelirlilerdir. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını durduracağız, telafi etmek amacıyla hareket etmeliyiz. Hem yatırımcıları, hem çalışanları kollayacak. Bütün bunlarla birlikte üretimi, istihdamı, dövizi güçlü tutacağız" diye konuştu.

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret zammı açıklaması

MÜSİAD'ın asgari ücrete ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Hiç uygun değil, hiç doğru değil. Onların hepsi işveren, patron arkadaşlarımız. Tabii ki onlar da olacak bu ülkede, onlara da ihtiyacımız var ama şöyle bir baksınlar. 'Ben bu rakamı söylediğim zaman, asgari ücretlinin eline ne geçecek. Bu adam bu ücretle kaç gün geçinecek.' Kendileri böyle baksınlar. Yarın öbür gün kimin ne olacağı, kimin başına ne geleceği hiç belli değil. Onun için emeklinin, asgari ücretlinin talebine kulak versinler" şeklinde konuşmuştu.
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Asgari ücret zammı için gözler yarında: SGK uzmanı Erdursun 'kâbus yılı olacak' diyerek rakamı açıkladı
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