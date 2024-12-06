https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/abd-hazine-bakani-yellen-finansal-sistem-riskle-karsi-karsiya-diyerek-kriptoyu-isaret-etti-1091265205.html

ABD Hazine Bakanı Yellen, 'finansal sistem riskle karşı karşıya' diyerek kriptoyu işaret etti

ABD Hazine Bakanı Yellen, 'finansal sistem riskle karşı karşıya' diyerek kriptoyu işaret etti

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Finansal İstikrar Gözetim Raporu'nun açıklanmasıyla birlikte, finansal sistemin önemli teknolojik değişikliklerin risklerini... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T23:43+0300

2024-12-06T23:43+0300

2024-12-06T23:43+0300

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Finansal İstikrar Gözetim Konseyi (FSOC) toplantısının açılışında konuşma gerçekleştirdi. Yellen, geçen yıl mart ayındaki bölgesel banka iflaslarına dikkati çeken Yellen, bu çerçevede o tarihten bu yana hızlı ve kararlı şekilde hareket ettiklerini, FSOC'un bankacılık streslerinin ortaya çıkardığı zayıflıkları ele almak için koordinasyona öncülük yaptığını anımsattı.Ayrıca Yellen, ticari gayrimenkuldeki kredi riskinin bu yıl daha belirgin hale geldiğini ifade ederek, düzenleyicilerin finans sektörünün bunu ele alma becerisine odaklanmayı sürdürmesinin gerektiğini söyledi.Teknolojik değişikliklerin risklerini ele aldıklarını ifade eden Yellen, şu ifadelerde bulundu:Finansal İstikrar RaporuABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, FSOC'un 2024 yıllık raporunu oy birliğiyle onayladığı bildirildi.Finans piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı raporda, ABD'nin finansal istikrarına yönelik zayıflıklar ve ortaya çıkan tehditler belirlenirken bunları azaltmaya yönelik önerilerde bulunuldu.Raporda, siber güvenlik, mevduat kuruluşları, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, ticari gayrimenkul, dijital varlıklar ve yatırım fonları konularında önerilere yer verildi.

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abd, janet yellen, kripto, kripto para, finans, risk