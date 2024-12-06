https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/abd-hazine-bakani-yellen-finansal-sistem-riskle-karsi-karsiya-diyerek-kriptoyu-isaret-etti-1091265205.html
ABD Hazine Bakanı Yellen, 'finansal sistem riskle karşı karşıya' diyerek kriptoyu işaret etti
ABD Hazine Bakanı Yellen, 'finansal sistem riskle karşı karşıya' diyerek kriptoyu işaret etti
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Finansal İstikrar Gözetim Raporu'nun açıklanmasıyla birlikte, finansal sistemin önemli teknolojik değişikliklerin risklerini... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T23:43+0300
2024-12-06T23:43+0300
2024-12-06T23:43+0300
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Finansal İstikrar Gözetim Konseyi (FSOC) toplantısının açılışında konuşma gerçekleştirdi. Yellen, geçen yıl mart ayındaki bölgesel banka iflaslarına dikkati çeken Yellen, bu çerçevede o tarihten bu yana hızlı ve kararlı şekilde hareket ettiklerini, FSOC'un bankacılık streslerinin ortaya çıkardığı zayıflıkları ele almak için koordinasyona öncülük yaptığını anımsattı.Ayrıca Yellen, ticari gayrimenkuldeki kredi riskinin bu yıl daha belirgin hale geldiğini ifade ederek, düzenleyicilerin finans sektörünün bunu ele alma becerisine odaklanmayı sürdürmesinin gerektiğini söyledi.Teknolojik değişikliklerin risklerini ele aldıklarını ifade eden Yellen, şu ifadelerde bulundu:Finansal İstikrar RaporuABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, FSOC'un 2024 yıllık raporunu oy birliğiyle onayladığı bildirildi.Finans piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı raporda, ABD'nin finansal istikrarına yönelik zayıflıklar ve ortaya çıkan tehditler belirlenirken bunları azaltmaya yönelik önerilerde bulunuldu.Raporda, siber güvenlik, mevduat kuruluşları, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, ticari gayrimenkul, dijital varlıklar ve yatırım fonları konularında önerilere yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/trump-yapay-zeka-ve-kripto-carini-duyurdu-kripto-endustrisi-duzenlemeye-kavusacak--1091232086.html
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abd, janet yellen, kripto, kripto para, finans, risk
abd, janet yellen, kripto, kripto para, finans, risk
ABD Hazine Bakanı Yellen, 'finansal sistem riskle karşı karşıya' diyerek kriptoyu işaret etti
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Finansal İstikrar Gözetim Raporu'nun açıklanmasıyla birlikte, finansal sistemin önemli teknolojik değişikliklerin risklerini taşıdığını belirtti.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Finansal İstikrar Gözetim Konseyi (FSOC) toplantısının açılışında konuşma gerçekleştirdi.
Yellen, geçen yıl mart ayındaki bölgesel banka iflaslarına dikkati çeken Yellen, bu çerçevede o tarihten bu yana hızlı ve kararlı şekilde hareket ettiklerini, FSOC'un bankacılık streslerinin ortaya çıkardığı zayıflıkları ele almak için koordinasyona öncülük yaptığını anımsattı.
Ayrıca Yellen, ticari gayrimenkuldeki kredi riskinin bu yıl daha belirgin hale geldiğini ifade ederek, düzenleyicilerin finans sektörünün bunu ele alma becerisine odaklanmayı sürdürmesinin gerektiğini söyledi.
Teknolojik değişikliklerin risklerini ele aldıklarını ifade eden Yellen, şu ifadelerde bulundu:
"Dijital varlıklar ve yapay zeka, verimlilik gibi potansiyel faydaların yanı sıra finansal riskler, siber riskler ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarından kaynaklanan riskler de getiriyor"
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, FSOC'un 2024 yıllık raporunu oy birliğiyle onayladığı bildirildi.
Finans piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı raporda, ABD'nin finansal istikrarına yönelik zayıflıklar ve ortaya çıkan tehditler belirlenirken bunları azaltmaya yönelik önerilerde bulunuldu.
Raporda, siber güvenlik, mevduat kuruluşları, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, ticari gayrimenkul, dijital varlıklar ve yatırım fonları konularında önerilere yer verildi.