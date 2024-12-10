https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/toplam-26-bin-673-saglik-personeli-alinacak-ayrintilar-kesinlesti-1091340423.html

Toplam 26 bin 673 sağlık personeli alınacak: Ayrıntılar kesinleşti

Toplam 26 bin 673 sağlık personeli alınacak: Ayrıntılar kesinleşti

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Personel alımının 22 bin 983'ü uzman tabip olarak... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T01:39+0300

2024-12-10T01:39+0300

2024-12-10T01:39+0300

türkiye

doktor

istihdam

resmi gazete

son dakika

sağlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0b/1065653616_0:33:750:455_1920x0_80_0_0_c9716f496f2c6f8323c411582ee21f95.jpg

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karara göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre sağlık sektörüne toplam 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.'Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi' için verilen istihdam kararına göre;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor-1091334081.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doktor, istihdam, resmi gazete, son dakika, sağlık