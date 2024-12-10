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Toplam 26 bin 673 sağlık personeli alınacak: Ayrıntılar kesinleşti
Toplam 26 bin 673 sağlık personeli alınacak: Ayrıntılar kesinleşti
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Personel alımının 22 bin 983'ü uzman tabip olarak... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T01:39+0300
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Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karara göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre sağlık sektörüne toplam 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.'Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi' için verilen istihdam kararına göre;
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doktor, istihdam, resmi gazete, son dakika, sağlık
doktor, istihdam, resmi gazete, son dakika, sağlık

Toplam 26 bin 673 sağlık personeli alınacak: Ayrıntılar kesinleşti

01:39 10.12.2024
© AADoktor - Hekim
Doktor - Hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Personel alımının 22 bin 983'ü uzman tabip olarak gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karara göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre sağlık sektörüne toplam 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
'Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi' için verilen istihdam kararına göre;
1 diyetisyen,
9 ebe,
2 hemşire,
25 sağlık memuru,
1 sağlık teknikeri,
3 bin 652 tabip,
22 bin 983 uzman tabip istihdam edilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
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