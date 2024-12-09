Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yollardaki trafiği azaltmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı'nı geçişlere açıyoruz

“Suriye ihtilafını diyalog yoluyla çözme çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş; ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmemiş, manası anlaşılmamıştır.

Suriye'yle ilgili hassasiyetimiz hiçbir zaman menfaat eksenli olmamıştır. Biz bu konuya hep vicdan penceresinden baktık, merhamet nazarından yaklaştık, insani mülahazalarla hareket ettik. Bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz.

Suriye halkı bizim kardeşimizdir; tüm kesimleriyle, tüm inanç gruplarıyla can dostumuzdur.

Kalbimizin bir yarısı Gaziantep'se, Hatay'sa, Şanlıurfa'ysa diğer yarısı Afrin'dir, Halep'tir, Hama'dır, Humus'tur, Şam'dır.

Verilen sözlere rağmen yıllardır bölücü örgütün işgali altında bulanan Tel Rıfat ve Münbiç'in teröristlerden arındırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Suriye ihtilafını diyalog yoluyla çözme çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş, ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmemiştir.”