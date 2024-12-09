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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yayladağı Hudut Kapısı'nı geçişlere açıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yollardaki trafiği azaltmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı'nı geçişlere açıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yollardaki trafiği azaltmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı'nı geçişlere açıyoruz
Sputnik Türkiye
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Halep, Hama, Humus ve Şam'ın asıl sahiplerinin eline geçtiğini söyledi. Erdoğan... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
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Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının başında “Türkiye; güçlü demokrasisiyle, büyüyen ekonomisiyle, köklü kurumlarıyla, dünya meselelerinin seyrini değiştiren barışçı ve aktif politikalarıyla tarihe yön vermekte, hem kendi tarihini ve hem de insanlık tarihini yeniden yazmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan “Bugün dünden daha güçlüyüz, özgürüz, itibarlıyız, öz güvenliyiz. İnşallah yarın her alanda çok daha iyi yerlerde olacağız. Milletimizi sığ sulara hapsetmek isteyen vizyonsuzlara inat umudu büyütmeye devam edeceğiz” dedi.Konuşmasında Suriye ile ilgili de konuşan Erdoğan Halep, Hama, Humus ve Şam'ın asıl sahiplerinin eline geçtiğini dile getirdi."61 yıllık zalim Baas rejimi sona erdi" diyen Erdoğan "Rejimin çekilirken dahi şehirleri bölücü terör örgütüne bırakması, aralarındaki kirli ittifakı aşikar etmektedir" şeklinde konuştu.Erdoğan Suriye ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:'Yayladağı Hudut Kapımızı da geçişlere açıyoruz'"Suriye istikrara kavuştukça inşallah gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler de artacaktır. 13 yıldır ensarlık yaptığımız muhacir kardeşlerimiz artık güvenle evlerine dönebilirler. Suriyeli kardeşlerimizin 13 yıl süren vatan hasreti artık yavaş yavaş son bulacaktır" açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı'nı da geçişlere açıyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nın hayata geçirileceğini de duyurdu. Erdoğan "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli ile 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı hayata geçiriyoruz" ifadesini kullandı.'SGK tarafından geri ödeme kapsamına alıyoruz'Erdoğan konuşmasında bir duyuru daha yaptı ve "Artık 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını, SGK tarafından geri ödeme kapsamına alıyoruz" dedi.Asgari ücret ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan "Çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek, ülkemiz ekonomisine ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.Konuşmasında muhalefete de seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/cumhurbaskani-erdogan-anadoluda-huzur-icinde-ilelebet-yasamak-istiyorsak-her-alanda-guclu-olmak-1091275288.html
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yollardaki trafiği azaltmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı'nı geçişlere açıyoruz

19:23 09.12.2024 (güncellendi: 20:07 09.12.2024)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
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Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Halep, Hama, Humus ve Şam'ın asıl sahiplerinin eline geçtiğini söyledi. Erdoğan Suriyelilerin dönüşleri konusuyla ilgili "Suriyeli kardeşlerimizin 13 yıl süren vatan hasreti artık yavaş yavaş son bulacaktır" diyerek Yayladağı Sınır Kapısı'nın geçişlere açılacağını duyurdu.
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının başında “Türkiye; güçlü demokrasisiyle, büyüyen ekonomisiyle, köklü kurumlarıyla, dünya meselelerinin seyrini değiştiren barışçı ve aktif politikalarıyla tarihe yön vermekte, hem kendi tarihini ve hem de insanlık tarihini yeniden yazmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan “Bugün dünden daha güçlüyüz, özgürüz, itibarlıyız, öz güvenliyiz. İnşallah yarın her alanda çok daha iyi yerlerde olacağız. Milletimizi sığ sulara hapsetmek isteyen vizyonsuzlara inat umudu büyütmeye devam edeceğiz” dedi.
Konuşmasında Suriye ile ilgili de konuşan Erdoğan Halep, Hama, Humus ve Şam'ın asıl sahiplerinin eline geçtiğini dile getirdi.
"61 yıllık zalim Baas rejimi sona erdi" diyen Erdoğan "Rejimin çekilirken dahi şehirleri bölücü terör örgütüne bırakması, aralarındaki kirli ittifakı aşikar etmektedir" şeklinde konuştu.
Erdoğan Suriye ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Suriye ihtilafını diyalog yoluyla çözme çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş; ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmemiş, manası anlaşılmamıştır.

Suriye'yle ilgili hassasiyetimiz hiçbir zaman menfaat eksenli olmamıştır. Biz bu konuya hep vicdan penceresinden baktık, merhamet nazarından yaklaştık, insani mülahazalarla hareket ettik. Bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz.

Suriye halkı bizim kardeşimizdir; tüm kesimleriyle, tüm inanç gruplarıyla can dostumuzdur.

Kalbimizin bir yarısı Gaziantep'se, Hatay'sa, Şanlıurfa'ysa diğer yarısı Afrin'dir, Halep'tir, Hama'dır, Humus'tur, Şam'dır.

Verilen sözlere rağmen yıllardır bölücü örgütün işgali altında bulanan Tel Rıfat ve Münbiç'in teröristlerden arındırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Suriye ihtilafını diyalog yoluyla çözme çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş, ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmemiştir.”

'Yayladağı Hudut Kapımızı da geçişlere açıyoruz'

"Suriye istikrara kavuştukça inşallah gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler de artacaktır. 13 yıldır ensarlık yaptığımız muhacir kardeşlerimiz artık güvenle evlerine dönebilirler. Suriyeli kardeşlerimizin 13 yıl süren vatan hasreti artık yavaş yavaş son bulacaktır" açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı'nı da geçişlere açıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nın hayata geçirileceğini de duyurdu. Erdoğan "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli ile 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı hayata geçiriyoruz" ifadesini kullandı.

'SGK tarafından geri ödeme kapsamına alıyoruz'

Erdoğan konuşmasında bir duyuru daha yaptı ve "Artık 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını, SGK tarafından geri ödeme kapsamına alıyoruz" dedi.
Asgari ücret ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan "Çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek, ülkemiz ekonomisine ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmasında muhalefete de seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum" dedi.
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