https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/suriye-israilin-saldirilarini-durdurmasi-icin-birlesmis-milletlere-cagrida-bulundu-1091341802.html
Suriye, İsrail'in saldırılarını durdurması için Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu
Suriye, İsrail'in saldırılarını durdurması için Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu
Sputnik Türkiye
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi, BM Güvenlik Konseyi'ne ve Örgüt Genel Sekreteri Antonio Guterres'e İsrail'in saldırganlığını durdurma çağrısında bulunduğunu... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T03:46+0300
2024-12-10T03:46+0300
2024-12-10T03:46+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
güvenlik konseyi
bm güvenlik konseyi
suriye
israil
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Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Kusay el Dahhak, Suriye'nin mevcut hükümet adına BM Güvenlik Konseyi'ne ve örgütün Genel Sekreteri Antonio Guterres'e İsrail saldırganlığını durdurma çağrısında bulunduğunu söyledi. Suriyeli diplomat basına yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye hükümeti adına Güvenlik Konseyi Genel Sekreterine İsrail'in bu saldırısını kınayan, BM ve Güvenlik Konseyini uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik sorumluluklarını üstlenmeye ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurmaya, İsrail'in Suriyelilerin şu anda ülkelerinde geçirmekte oldukları geçiş döneminden faydalanmasına izin vermemeye çağıran aynı mektupları gönderdik" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/israilden-suriyeye-hava-saldirisi-sam-hama-humus-ve-lazkiye-hedef-alindi-1091340107.html
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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, güvenlik konseyi, bm güvenlik konseyi, suriye, israil
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, güvenlik konseyi, bm güvenlik konseyi, suriye, israil
Suriye, İsrail'in saldırılarını durdurması için Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi, BM Güvenlik Konseyi'ne ve Örgüt Genel Sekreteri Antonio Guterres'e İsrail'in saldırganlığını durdurma çağrısında bulunduğunu söyledi.
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Kusay el Dahhak, Suriye'nin mevcut hükümet adına BM Güvenlik Konseyi'ne ve örgütün Genel Sekreteri Antonio Guterres'e İsrail saldırganlığını durdurma çağrısında bulunduğunu söyledi.
Suriyeli diplomat basına yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye hükümeti adına Güvenlik Konseyi Genel Sekreterine İsrail'in bu saldırısını kınayan, BM ve Güvenlik Konseyini uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik sorumluluklarını üstlenmeye ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurmaya, İsrail'in Suriyelilerin şu anda ülkelerinde geçirmekte oldukları geçiş döneminden faydalanmasına izin vermemeye çağıran aynı mektupları gönderdik" dedi.