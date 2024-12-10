https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/israilden-suriyeye-hava-saldirisi-sam-hama-humus-ve-lazkiye-hedef-alindi-1091340107.html

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Şam, Hama, Humus ve Lazkiye hedef alındı

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Şam, Hama, Humus ve Lazkiye hedef alındı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun, Şam, Hama, Humus ve Lazkiye'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında 250 hedefi vurduğu belirtilirken, en az 250 hedefin vurulduğu iddia... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

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İsrail ordu radyosundan yapılan duyuruya göre Beşar Esad yönetiminin düşmesinin ardından İsrail Suriye'ye saldırılar gerçekleştirdi.'İsrail tarihinin en büyük hava saldırıları operasyonlarından birinin gerçekleştirildiği' ifade edilirken Suriye'de 250 hedefin vurulduğu açıklandı.İsrail'in hava saldırılarıyla Esad ordusuna ait askeri üsler, onlarca savaş uçağı, onlarca karadan-havaya füze sistemleri, silah üretim yeri ve depolarının hedef alındığı iddia edildi.Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise 'İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi' ifadesi yer aldı.İsrail ordusu, Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın talimatıyla Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/51-yil-sonra-bir-ilk-israil-ordusu-golan-tepelerini-asarak-suriye-topraklarina-girdi-1091303637.html

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