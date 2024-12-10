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Sultangazi Belediyesi'nden '180 bin liralık boğaz turu 2 milyona mal oldu' iddiasına yanıt
Sultangazi Belediyesi'nden '180 bin liralık boğaz turu 2 milyona mal oldu' iddiasına yanıt
Sputnik Türkiye
Sultangazi Belediyesi'nce düzenlenen boğaz turunun 2 milyon TL'ye mal olduğu iddiasına yanıt geldi. Belediye, turun bin 500 kişilik olduğunu ve yemek ile... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T00:24+0300
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türkiye
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sultangazi belediyesi
boğaz turu
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Sultangazi Belediyesi, '80 kişiye 180 bin liralık boğaz turu 2 milyona mal oldu' şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, aslında turun bin 500 kişilik olduğu ve iddialarda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tek bir gezi organizasyonu gibi yansıtıldığı belirtildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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sultangazi, sultangazi belediyesi, boğaz turu, iddia

Sultangazi Belediyesi'nden '180 bin liralık boğaz turu 2 milyona mal oldu' iddiasına yanıt

00:24 10.12.2024 (güncellendi: 00:30 10.12.2024)
© AAİstanbul, konut, boğaz
İstanbul, konut, boğaz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AA
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Sultangazi Belediyesi'nce düzenlenen boğaz turunun 2 milyon TL'ye mal olduğu iddiasına yanıt geldi. Belediye, turun bin 500 kişilik olduğunu ve yemek ile öğretmenlere verilen hediye cüzdanlarında ihaleye dahil olduğunu aynı zamanda mevcut şartlarda en ekonomik koşullarda bu hizmetin satın alındığını ifade etti.
Sultangazi Belediyesi, '80 kişiye 180 bin liralık boğaz turu 2 milyona mal oldu' şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, aslında turun bin 500 kişilik olduğu ve iddialarda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tek bir gezi organizasyonu gibi yansıtıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Halbuki bu satın alma hizmeti, 1500 kişilik boğaz turu olup, teknede yemek ve katılımcı öğretmenler için hediye deri cüzdan da ihale kapsamında yer almaktadır. İhalenin tam kapsamı göz önüne alındığında mevcut şartlarda en ekonomik koşullarda bu hizmetin satın alındığı açıkça görülmektedir. Ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı olan nesilleri yetiştiren öğretmenlerimiz için ne yapsak onların hakkını ödeyemeyiz."
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