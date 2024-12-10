https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/sultangazi-belediyesinden-180-bin-liralik-bogaz-turu-2-milyona-mal-oldu-iddiasina-yanit--1091339264.html

Sultangazi Belediyesi'nden '180 bin liralık boğaz turu 2 milyona mal oldu' iddiasına yanıt

Sultangazi Belediyesi'nden '180 bin liralık boğaz turu 2 milyona mal oldu' iddiasına yanıt

Sputnik Türkiye

Sultangazi Belediyesi'nce düzenlenen boğaz turunun 2 milyon TL'ye mal olduğu iddiasına yanıt geldi. Belediye, turun bin 500 kişilik olduğunu ve yemek ile... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T00:24+0300

2024-12-10T00:24+0300

2024-12-10T00:30+0300

türkiye

sultangazi

sultangazi belediyesi

boğaz turu

iddia

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Sultangazi Belediyesi, '80 kişiye 180 bin liralık boğaz turu 2 milyona mal oldu' şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, aslında turun bin 500 kişilik olduğu ve iddialarda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tek bir gezi organizasyonu gibi yansıtıldığı belirtildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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sultangazi, sultangazi belediyesi, boğaz turu, iddia