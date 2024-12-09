Kocaeli'de TNT patlatıldı: Evlerde çatlaklar oluştu, araçlar hasar gördü

“Burası benim evimin bahçesi, burada dinamit patlatıldı. Bu kadar yakın olması üzerine biz de dinamitlerin üzerine gittik. Bizzat buna muhtarımız da şahit. Bunun üzerine jandarma bize oradan çekilin dedi. Bu uyarı karşısında biz de 'Çekilmiyoruz, dinamit patlatarak bizim evimizi mi yıkacaksınız' dedik. Jandarma ve GİOSB müdürü buraya gelerek, 'Dinamitlerin tozu ve tonajı düşük. O kadar etki etmez' dedi. Ben de bunun üzerine, ‘Buyurun evime gelin, koltuğa oturun patlama esnasında ben evde olmayacağım, balkonda bekleyeceğim' dedim. GİOSB müdürü ve birkaç kişi daha eve geldiler, patlamaya saniyeler kala ben yıkılma ihtimaline karşı balkonda bekledim. O anda bir patlama oldu. GİOSB Müdürü Mehmet Başol ayağa fırladı, masada bardakta su vardı, patlama esnasında su döküldü.”