https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/kocaelide-tnt-patlatildi-evlerde-catlaklar-olustu-araclar-hasar-gordu-1091336832.html
Kocaeli'de TNT patlatıldı: Evlerde çatlaklar oluştu, araçlar hasar gördü
Kocaeli'de TNT patlatıldı: Evlerde çatlaklar oluştu, araçlar hasar gördü
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yerleşim alanına yakın mesafede TNT patlatılması sonucu evlerde ve araçlarda hasar oluştu. Belli aralıklarla gerçekleştirilen... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T21:56+0300
2024-12-09T21:56+0300
2024-12-09T22:32+0300
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kocaeli
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dinamit
patlama
patlayıcı
kandıra
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Kandıra'da inşaat çalışmaları için zaman zaman yapılan TNT patlatmaları çevre sakinlerinin can güvenliklerinden endişe duymalarına neden oldu.Yaşam alanına yakın mesafede yapılan patlatmalarda Kocakaymas, Hamitler, Goncaaydın, Ömerli ve Aksakal mahallelerinde bulunan bazı ev, araç ve işletmelerde hasar meydana geldiği belirtildi.Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GİOSB) zemine yerleştirilerek patlatılan dinamitlerin üzerine giderek patlatmayı durdurmaya çalışanlardan İbrahim Yılmaz, Jandarma ve GİOSB Müdürü'nün "Dinamitlerin tozu ve tonajı düşük. O kadar etki etmez" dediğini anlattı:Patlatmalar nedeniyle evinde çatlaklar oluştuğunu ve bu çatlakları göstererek şikayetçi olduğunu söyleyen Yılmaz "Patlamanın ardından nereye şikayet için gitsek bizi geri gönderiyorlar" dedi.Çevredeki mahallelerde yaşayan herkesin bu durumdan rahatsız olduğunu aktaran Yılmaz "Gerekirse Ankara'ya da gideriz, ne gerekiyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/marmariste-yagmur-hayati-felc-etti-balikci-tekneleri-batti-1091333425.html
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kocaeli, tnt, dinamit, patlama, patlayıcı, kandıra
kocaeli, tnt, dinamit, patlama, patlayıcı, kandıra
Kocaeli'de TNT patlatıldı: Evlerde çatlaklar oluştu, araçlar hasar gördü
21:56 09.12.2024 (güncellendi: 22:32 09.12.2024)
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yerleşim alanına yakın mesafede TNT patlatılması sonucu evlerde ve araçlarda hasar oluştu. Belli aralıklarla gerçekleştirilen patlamalardan şikayetçi olan bölge sakinleri dinamitlerin üzerine yürüyerek patlatmayı durdurmaya çalıştı.
Kandıra'da inşaat çalışmaları için zaman zaman yapılan TNT patlatmaları çevre sakinlerinin can güvenliklerinden endişe duymalarına neden oldu.
Yaşam alanına yakın mesafede yapılan patlatmalarda Kocakaymas, Hamitler, Goncaaydın, Ömerli ve Aksakal mahallelerinde bulunan bazı ev, araç ve işletmelerde hasar meydana geldiği belirtildi.
Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GİOSB) zemine yerleştirilerek patlatılan dinamitlerin üzerine giderek patlatmayı durdurmaya çalışanlardan İbrahim Yılmaz, Jandarma ve GİOSB Müdürü'nün "Dinamitlerin tozu ve tonajı düşük. O kadar etki etmez" dediğini anlattı:
“Burası benim evimin bahçesi, burada dinamit patlatıldı. Bu kadar yakın olması üzerine biz de dinamitlerin üzerine gittik. Bizzat buna muhtarımız da şahit. Bunun üzerine jandarma bize oradan çekilin dedi. Bu uyarı karşısında biz de 'Çekilmiyoruz, dinamit patlatarak bizim evimizi mi yıkacaksınız' dedik. Jandarma ve GİOSB müdürü buraya gelerek, 'Dinamitlerin tozu ve tonajı düşük. O kadar etki etmez' dedi. Ben de bunun üzerine, ‘Buyurun evime gelin, koltuğa oturun patlama esnasında ben evde olmayacağım, balkonda bekleyeceğim' dedim. GİOSB müdürü ve birkaç kişi daha eve geldiler, patlamaya saniyeler kala ben yıkılma ihtimaline karşı balkonda bekledim. O anda bir patlama oldu. GİOSB Müdürü Mehmet Başol ayağa fırladı, masada bardakta su vardı, patlama esnasında su döküldü.”
Patlatmalar nedeniyle evinde çatlaklar oluştuğunu ve bu çatlakları göstererek şikayetçi olduğunu söyleyen Yılmaz "Patlamanın ardından nereye şikayet için gitsek bizi geri gönderiyorlar" dedi.
Çevredeki mahallelerde yaşayan herkesin bu durumdan rahatsız olduğunu aktaran Yılmaz "Gerekirse Ankara'ya da gideriz, ne gerekiyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.