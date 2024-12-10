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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/sputnik-arastirdi-abd-ukraynaya-847-patriot-fuzesi-sagladi-1091345055.html
Sputnik araştırdı: ABD, Ukrayna’ya 847 Patriot füzesi sağladı
Sputnik araştırdı: ABD, Ukrayna’ya 847 Patriot füzesi sağladı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Ukrayna'ya toplam değeri 3 milyar 260 milyon dolar olan en az 847 adet Patriot hava savunma füzesi teslim ettiği ortaya çıktı. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T08:25+0300
2024-12-10T08:28+0300
ukrayna krizi
abd
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abd ordusu
ukrayna
patriot
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Sputnik, ABD Savunma Bakanlığı bütçe raporlarını analiz ederek, Washington’un Kiev’e 3 milyar 260 milyon dolar değerinde en az 847 adet Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) füzesi sağladığını öğrendi.Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Haziran ayında, Ukrayna'nın MSE füzelerini üretim hatlarından çıkar çıkmaz öncelikli olarak teslim alacağını açıkladı. Kirby, bu teslimatın “önümüzdeki 16 ay boyunca” devam edeceğini belirtti. Aynı zamanda, ABD Ordusu ilave MSE füzeleri satın almak üzere Lockheed Martin şirketiyle 4.5 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı.‘Gizli program’Ukrayna'ya sağlanan MSE füzelerinin tam sayısı resmi olarak açıklanmadı, ancak ABD Savunma Bakanlığı'nın bütçe raporlarının analizi durumu daha net hale getiriyor. Savunma Bakan Yardımcısı Ofisi, Ukrayna'ya yardım için tahsis edilen fonların kullanımındaki şeffaflığın bir parçası olarak, Kiev'e gönderilen silahların ikmaline ilişkin raporlar yayınladı. Bu tür operasyonlar “Ukrayna'ya destek için fonların yeniden tahsisi” olarak etiketlendi.İlk Patriot hava savunma sisteminin tesliminden sonra Ocak 2023'te yayınlanan bu türden ilk raporda, füze alımı için 956 milyon dolar aktarıldığından bahsedildi, ancak söz konusu füzelerin türü belirtilmedi. Fonlar, ‘gizli programın’ parçası olarak gösterildi.Nisan 2023'te yayınlanan ikinci raporda, bu 956 milyon doların ABD Ordusu'nun MSE füze tedariki bütçesine eklendiği ve dolayısıyla bütçenin 1 milyar 37 milyondan 1 milyar 993 milyon dolara çıkarıldığı ortaya çıktı.İlk bütçe talebine göre, toplam değeri 1 milyar 37 milyon dolar olan 252 adet MSE füzesi satın alınması planlanıyordu. Aradaki 956 milyon dolarlık fark, ‘gizli programın’ bir parçası olarak Ukrayna'ya gönderilen silahın MSE füzeleri olduğunu gösteriyor.Planlananın iki katıABD Savunma Bakanlığı'nın sonraki raporlarında, Ukrayna'ya verilen füzeleri telafi etmek üzere füze tedarikine yönelik ‘gizli programlardan’ bahsedilmeye devam edildi. ABD Ordusu'nun 2025 bütçe raporu, MSE füze tedarikine ilişkin daha fazla veri ortaya koyuyor.MSE füzelerinin tedariki için ayrılan toplam bütçe 2023 yılında 1 milyar 37 milyondan 1 milyar 442 milyon dolarlık ek fonla birlikte 2 milyar 47 milyona yükseldi. Bu da füze başına ortalama 3 milyon 850 bin dolarlık maliyetle 375 ilave MSE füzesinin tedarik edildiği anlamına geliyor.Bütçe 2024 yılında 3 milyar 30 milyon dolara çıkarak 472 füze daha satın alındı. Sadece iki yıl içinde, 847 MSE füzesinin satın alınmasına olanak tanıyan 3.26 milyar dolarlık ek finansman sağlandı.Oysa başlarda, 2023 yılında 252 ve 2024'te 230 füzenin tedariki planlanıyordu. Bu da mevcut sayının yarısından daha az.Stratejik hedefRaporlara göre ABD Ordusu, birliklerini eksiksiz donatmak ve desteklemek için 3 bin 376 MSE füzesi satın almak istiyor. Bu planın bir parçası olarak, 2023 yılında Ukrayna'ya sevk edilen Patriot sisteminin radar, fırlatma aracı ve diğer bileşenlerini ikame etmek için de yaklaşık 200 milyon tahsis edildi.Rusya'nın Kasım ayında Oreşnik hipersonik füzesini başarıyla test etmesinin ardından, Hollanda Ukrayna’ya ilave Patriot hava savunma sistemleri göndermişti. ABD de yeni yardım paketlerinin bir parçası olarak iki Patriot sistemi daha eklemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/abdden-ukraynaya-eger-18-yasindaki-gencleri-seferber-ederseniz-donatiriz-1091341693.html
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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd ordusu, ukrayna, patriot, pac-3, oreşnik , hollanda
abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd ordusu, ukrayna, patriot, pac-3, oreşnik , hollanda

Sputnik araştırdı: ABD, Ukrayna’ya 847 Patriot füzesi sağladı

08:25 10.12.2024 (güncellendi: 08:28 10.12.2024)
© AP PhotoPatriot
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AP Photo
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ABD’nin Ukrayna'ya toplam değeri 3 milyar 260 milyon dolar olan en az 847 adet Patriot hava savunma füzesi teslim ettiği ortaya çıktı.
Sputnik, ABD Savunma Bakanlığı bütçe raporlarını analiz ederek, Washington’un Kiev’e 3 milyar 260 milyon dolar değerinde en az 847 adet Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) füzesi sağladığını öğrendi.
Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Haziran ayında, Ukrayna'nın MSE füzelerini üretim hatlarından çıkar çıkmaz öncelikli olarak teslim alacağını açıkladı. Kirby, bu teslimatın “önümüzdeki 16 ay boyunca” devam edeceğini belirtti. Aynı zamanda, ABD Ordusu ilave MSE füzeleri satın almak üzere Lockheed Martin şirketiyle 4.5 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı.

‘Gizli program’

Ukrayna'ya sağlanan MSE füzelerinin tam sayısı resmi olarak açıklanmadı, ancak ABD Savunma Bakanlığı'nın bütçe raporlarının analizi durumu daha net hale getiriyor. Savunma Bakan Yardımcısı Ofisi, Ukrayna'ya yardım için tahsis edilen fonların kullanımındaki şeffaflığın bir parçası olarak, Kiev'e gönderilen silahların ikmaline ilişkin raporlar yayınladı. Bu tür operasyonlar “Ukrayna'ya destek için fonların yeniden tahsisi” olarak etiketlendi.
İlk Patriot hava savunma sisteminin tesliminden sonra Ocak 2023'te yayınlanan bu türden ilk raporda, füze alımı için 956 milyon dolar aktarıldığından bahsedildi, ancak söz konusu füzelerin türü belirtilmedi. Fonlar, ‘gizli programın’ parçası olarak gösterildi.
Nisan 2023'te yayınlanan ikinci raporda, bu 956 milyon doların ABD Ordusu'nun MSE füze tedariki bütçesine eklendiği ve dolayısıyla bütçenin 1 milyar 37 milyondan 1 milyar 993 milyon dolara çıkarıldığı ortaya çıktı.
İlk bütçe talebine göre, toplam değeri 1 milyar 37 milyon dolar olan 252 adet MSE füzesi satın alınması planlanıyordu. Aradaki 956 milyon dolarlık fark, ‘gizli programın’ bir parçası olarak Ukrayna'ya gönderilen silahın MSE füzeleri olduğunu gösteriyor.

Planlananın iki katı

ABD Savunma Bakanlığı'nın sonraki raporlarında, Ukrayna'ya verilen füzeleri telafi etmek üzere füze tedarikine yönelik ‘gizli programlardan’ bahsedilmeye devam edildi. ABD Ordusu'nun 2025 bütçe raporu, MSE füze tedarikine ilişkin daha fazla veri ortaya koyuyor.
MSE füzelerinin tedariki için ayrılan toplam bütçe 2023 yılında 1 milyar 37 milyondan 1 milyar 442 milyon dolarlık ek fonla birlikte 2 milyar 47 milyona yükseldi. Bu da füze başına ortalama 3 milyon 850 bin dolarlık maliyetle 375 ilave MSE füzesinin tedarik edildiği anlamına geliyor.
Bütçe 2024 yılında 3 milyar 30 milyon dolara çıkarak 472 füze daha satın alındı. Sadece iki yıl içinde, 847 MSE füzesinin satın alınmasına olanak tanıyan 3.26 milyar dolarlık ek finansman sağlandı.
Oysa başlarda, 2023 yılında 252 ve 2024'te 230 füzenin tedariki planlanıyordu. Bu da mevcut sayının yarısından daha az.

Stratejik hedef

Raporlara göre ABD Ordusu, birliklerini eksiksiz donatmak ve desteklemek için 3 bin 376 MSE füzesi satın almak istiyor. Bu planın bir parçası olarak, 2023 yılında Ukrayna'ya sevk edilen Patriot sisteminin radar, fırlatma aracı ve diğer bileşenlerini ikame etmek için de yaklaşık 200 milyon tahsis edildi.
Rusya'nın Kasım ayında Oreşnik hipersonik füzesini başarıyla test etmesinin ardından, Hollanda Ukrayna’ya ilave Patriot hava savunma sistemleri göndermişti. ABD de yeni yardım paketlerinin bir parçası olarak iki Patriot sistemi daha eklemişti.
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