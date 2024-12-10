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SPK Başkanı açıkladı: Kripto paralara ilişkin 2. düzenleme geliyor
SPK Başkanı açıkladı: Kripto paralara ilişkin 2. düzenleme geliyor
Sputnik Türkiye
'Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Çok yakın zamanda kripto paralarla ilgili ikincil... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T16:01+0300
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi"nde konuştu ve "Haziran ayında Kripto Yasası Meclis'ten geçti ve bu büyük sorumluluk Kurulumuza verildi. Biz de bunun için ikincil düzenlemeleri çok yakında yayınlayacağız, bu da artık düzenli bir şekilde hayatımızda devam edecek" dedi.Gönül, 2022'den sonra gelişen teknolojilere ve gelecek tüm yeni trendlere uyum sağlamaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
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kripto, kripto para, kripto para cüzdanı
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SPK Başkanı açıkladı: Kripto paralara ilişkin 2. düzenleme geliyor

16:01 10.12.2024
© Sputnik / Евгений БиятовBitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para
Bitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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'Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Çok yakın zamanda kripto paralarla ilgili ikincil düzenlemeleri hayata geçirecek adımlar atıyoruz" dedi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi"nde konuştu ve "Haziran ayında Kripto Yasası Meclis'ten geçti ve bu büyük sorumluluk Kurulumuza verildi. Biz de bunun için ikincil düzenlemeleri çok yakında yayınlayacağız, bu da artık düzenli bir şekilde hayatımızda devam edecek" dedi.
Gönül, 2022'den sonra gelişen teknolojilere ve gelecek tüm yeni trendlere uyum sağlamaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Haziran ayında Kripto Yasası Meclis'ten geçti ve bu büyük sorumluluk Kurulumuza verildi. Biz de bunun için ikincil düzenlemeleri çok yakında yayınlayacağız, bu da artık düzenli bir şekilde hayatımızda devam edecek. Dijital dönüşüm dediğimiz zaman sadece kripto veya diğer finansal durumlara bakmamak lazım. Dijital dönüşümde finans aşamasında özellikle fintek'in gelecek yıllara damgasını vurmaya devam edeceğine inanıyoruz. Finansal sistem sadece sürdürülebilirlikle devam etmeyecek aynı zamanda toplumsal etkinin yapılmasında çok önemli bir yer sağlayacaktır. Bu nedenle son dönemde özellikle finansal okuryazarlık konusunda Kurum çalışmalarımızı hızlandırdık. Mayıs ayında Bakanımız Mehmet Şimşek'in katılımıyla SPK olarak bir Finansal Okuryazarlık Platformu'nu hayata aldık. Bunu hayata aldıktan sonra hızla diğer kamu kurumlarıyla ortak çalışmalara girdik. Bizim için en önemli iki kesim olan kadınlarımız ve gençlerimiz için ilk protokolümüzü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla yaptıktan sonra yeni iş hayatına girecek kişiler için özellikle KOSGEB ve İŞKUR'la yaptığımız protokolleri de oldukça değerli görüyoruz. Finansal okuryazarlığın aynı zamanda tüm eğitim hayatımızda ilkokuldan başlayarak değil, daha öncesinden başlayarak verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bunu sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müfredatta da yer almasını umduğumuz finansal okuryazarlık çalışmalarımız il ziyaretlerimiz kapsamında öğrencilerle buluşarak devam ediyor."
dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
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