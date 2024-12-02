https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/piyasa-uzmani-islam-memisten-yatirim-ongoruleri-altin-dolar-bitcoin-ve-borsada-nelere-dikkat-1091071132.html

Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten yatırım öngörüleri: Altın, dolar, bitcoin ve borsada nelere dikkat edilmeli?

Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten yatırım öngörüleri: Altın, dolar, bitcoin ve borsada nelere dikkat edilmeli?

Sputnik Türkiye

Altın ve para piyasaları konusunda uzman İslam Memiş, piyasalardaki dalgalanmalara dikkat çekti. Memiş, yatırımcıları bekleyen riskleri tek tek sıraladı. 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T16:15+0300

2024-12-02T16:15+0300

2024-12-02T16:15+0300

ekonomi

islam memiş

fed

altın

ons altın

döviz

bitcoin

borsa

yatırım

ekonomi

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Piyasalarda dalgalı seyirde yatırımcılara nelere dikkat etmeleri gerektiğini belirten altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ons altının 2 bin 600 dolar altını 'ucuz' gördüğünü dile getirdi. Memiş, "Dolar/TL ve Euro/TL'de düşüşler kalıcı olmayacak" derken, bitcoin için 85 bin dolar seviyesine yönelik öngörüsünü yineledi ve "Kısa vadede riskler yüksek. Orta ve uzun vadede ise pozitif bir görünüm var" dedi. Açıklanacak verilere dikkat çektiAltın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasaların bu hafta dalgalı bir seyir izleyeceğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, altında bu seviyeleri görürseniz ucuz kabul edin" uyarısında bulunan Memiş, önemli gelişmelerin yatırımcıları beklediğini vurguladı. Memiş, "Para piyasalarının karışık bir seyir izlemesini bekliyorum. Aşağı ya da yukarı yönlü ciddi bir hareket beklemiyorum. Ancak volatilite ve kararsızlık yüksek olacak. Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda kritik veriler ve açıklamalar takip edilecek. Salı günü TÜİK'in açıklayacağı kasım ayı enflasyon verileri de oldukça önemli" ifadelerini kullandı.ABD'de açıklanacak verilerin ve FED açıklamalarının küresel piyasalar üzerinde belirleyici olacağını belirten Memiş, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına ve Avrupa büyüme rakamlarına da dikkat çekti.Yatırım araçlarında neler olabilir?Memiş, borsa için Bist100 için 9 bin 500-10 bin puan aralığını takip edeceğini ve 10 bin puan hedefine yönelik öngörüsünün sürdüğünü dile getirdi. Döviz kurlarında yükseliş eğiliminin devam edeceğini kaydeden Memiş, "Dolar/TL ve Euro/TL'de düşüşler kalıcı olmayacak. Dövizle ticaret yapanlar, yatay sürecin sonuna yaklaşıldığını göz önünde bulundurmalı" dedi.Memiş, ons altının 2 bin 600 dolar altını "ucuz" gördüğünü ve bu hafta 2 bin 640-2 bin 680 dolar aralığını takip edeceğini söyledi. Gram altın için de 2 bin 980-3 bin 080 lira bandına işaret etti. Gümüşün orta ve uzun vadede altını geride bırakacağını belirten Memiş, gram gümüşün ons hareketlerini yakından izlemesi gerektiğini söyledi.Bitcoin için 85 bin dolar seviyesine yönelik öngörüsünü yineleyen piyasa uzmanı "Kısa vadede riskler yüksek. Orta ve uzun vadede ise pozitif bir görünüm var" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/altin-fiyatlari-aralik-ayinda-ne-olur-islam-memis-kritik-tarihi-verip-uyardi-1091000260.html

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