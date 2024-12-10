https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/siyaset-bilimci-suriyedeki-durumu-degerlendirdi-yeni-yonetimin-onundeki-en-onemli-zorluklardan-biri-1091378877.html
Siyaset bilimci Suriye'deki durumu değerlendirdi: 'Yeni yönetimin önündeki en önemli zorluklardan biri Kürt meselesi'
Siyaset bilimci Suriye'deki durumu değerlendirdi: 'Yeni yönetimin önündeki en önemli zorluklardan biri Kürt meselesi'
Sputnik Türkiye
Siyaset Bilimci Fili Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, yeni yönetim altında Suriye'yi siyasal islam döneminin beklediği belirterek... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T21:59+0300
2024-12-10T21:59+0300
2024-12-10T21:59+0300
politika
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Bağdat'taki El-Mustansıriyya Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan İsam El-Fili yaptığı açıklamada, Suriye'yi yeni yönetim altında bir siyasal İslam döneminin beklediğini ancak devletin laik temellerine geri dönüşün de ihtimal dışı olmadığını belirterek yakın gelecekte yeni yönetimin önündeki en önemli zorluklardan birinin Kürt meselesi olacağını söyledi.Fili açıklamasında şu cümlelere yer vedi:Fili açıklamasında, "Bu durum geçiş döneminin doğasına bağlı olacak ve geçici kalacaktır. Bence Suriye halkı doğru seçimi yaparsa, bu seçim laik bir devletten yana olacaktır zira Suriye laik liberalizm kavramının ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.Siyaset bilimci, Türkiye, ABD ve bölgedeki diğer bazı tarafların çıkarları bu yönde kesiştiği için Kürt meselesinin yeni yetkililer için 'ana zorluklardan biri' olacağını vurgulayarak, “Türkiye kararı bu yönde tutmak istiyor ve bunu başarmış görünüyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Suriye'nin doğusundaki Amerikan çıkarlarının korunması gerektiğine ilişkin açıklamalarını dikkate alarak Suriye'nin federal bir yapıya doğru ilerleyeceğini varsayıyorum" cümlelerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/netanyahudan-suriyeye-uyari-iyi-iliskiler-istiyoruz-ancak-tehditlere-guclu-yanit-verecegiz-1091377624.html
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ortadoğu, suriye, abd, türkiye, htş, heyet tahrir şam (htş), kürt meselesi
ortadoğu, suriye, abd, türkiye, htş, heyet tahrir şam (htş), kürt meselesi
Siyaset bilimci Suriye'deki durumu değerlendirdi: 'Yeni yönetimin önündeki en önemli zorluklardan biri Kürt meselesi'
Siyaset Bilimci Fili Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, yeni yönetim altında Suriye'yi siyasal islam döneminin beklediği belirterek gelecekteki yönetimin en mühim zorluklarından birinin 'Kürt meselesi' olacağını vurguladı.
Bağdat'taki El-Mustansıriyya Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan İsam El-Fili yaptığı açıklamada, Suriye'yi yeni yönetim altında bir siyasal İslam döneminin beklediğini ancak devletin laik temellerine geri dönüşün de ihtimal dışı olmadığını belirterek yakın gelecekte yeni yönetimin önündeki en önemli zorluklardan birinin Kürt meselesi olacağını söyledi.
Fili açıklamasında şu cümlelere yer vedi:
Esad sonrası Suriye'nin geleceğinden bahsedecek olursak, bunun ilk işaretleri sözde İslam Devleti'nin belirtileri olacaktır. Bence bu aşamada iktidarın kontrolü şu anda Ahmed el Şaraa olarak bilinen Ebu Muhammed el Culani'de olacak. Geçiş hükümetine ve bundan sonra iktidarın geçeceği kişilere gelince, bunların temeli laik eğitimli elit temsilcilerin yokluğunda İslami gruplar olacaktır.
Fili açıklamasında, "Bu durum geçiş döneminin doğasına bağlı olacak ve geçici kalacaktır. Bence Suriye halkı doğru seçimi yaparsa, bu seçim laik bir devletten yana olacaktır zira Suriye laik liberalizm kavramının ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.
Siyaset bilimci, Türkiye, ABD ve bölgedeki diğer bazı tarafların çıkarları bu yönde kesiştiği için Kürt meselesinin yeni yetkililer için 'ana zorluklardan biri' olacağını vurgulayarak, “Türkiye kararı bu yönde tutmak istiyor ve bunu başarmış görünüyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Suriye'nin doğusundaki Amerikan çıkarlarının korunması gerektiğine ilişkin açıklamalarını dikkate alarak Suriye'nin federal bir yapıya doğru ilerleyeceğini varsayıyorum" cümlelerini kaydetti.