https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/siyaset-bilimci-suriyedeki-durumu-degerlendirdi-yeni-yonetimin-onundeki-en-onemli-zorluklardan-biri-1091378877.html

Siyaset bilimci Suriye'deki durumu değerlendirdi: 'Yeni yönetimin önündeki en önemli zorluklardan biri Kürt meselesi'

Siyaset bilimci Suriye'deki durumu değerlendirdi: 'Yeni yönetimin önündeki en önemli zorluklardan biri Kürt meselesi'

Sputnik Türkiye

Siyaset Bilimci Fili Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, yeni yönetim altında Suriye'yi siyasal islam döneminin beklediği belirterek... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T21:59+0300

2024-12-10T21:59+0300

2024-12-10T21:59+0300

politika

ortadoğu

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heyet tahrir şam (htş)

kürt meselesi

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Bağdat'taki El-Mustansıriyya Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan İsam El-Fili yaptığı açıklamada, Suriye'yi yeni yönetim altında bir siyasal İslam döneminin beklediğini ancak devletin laik temellerine geri dönüşün de ihtimal dışı olmadığını belirterek yakın gelecekte yeni yönetimin önündeki en önemli zorluklardan birinin Kürt meselesi olacağını söyledi.Fili açıklamasında şu cümlelere yer vedi:Fili açıklamasında, "Bu durum geçiş döneminin doğasına bağlı olacak ve geçici kalacaktır. Bence Suriye halkı doğru seçimi yaparsa, bu seçim laik bir devletten yana olacaktır zira Suriye laik liberalizm kavramının ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.Siyaset bilimci, Türkiye, ABD ve bölgedeki diğer bazı tarafların çıkarları bu yönde kesiştiği için Kürt meselesinin yeni yetkililer için 'ana zorluklardan biri' olacağını vurgulayarak, “Türkiye kararı bu yönde tutmak istiyor ve bunu başarmış görünüyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Suriye'nin doğusundaki Amerikan çıkarlarının korunması gerektiğine ilişkin açıklamalarını dikkate alarak Suriye'nin federal bir yapıya doğru ilerleyeceğini varsayıyorum" cümlelerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/netanyahudan-suriyeye-uyari-iyi-iliskiler-istiyoruz-ancak-tehditlere-guclu-yanit-verecegiz-1091377624.html

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ortadoğu, suriye, abd, türkiye, htş, heyet tahrir şam (htş), kürt meselesi