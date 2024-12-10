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Netanyahu'dan Suriye'ye uyarı: 'İyi ilişkiler istiyoruz ancak tehditlere güçlü yanıt vereceğiz'
Netanyahu'dan Suriye'ye uyarı: 'İyi ilişkiler istiyoruz ancak tehditlere güçlü yanıt vereceğiz'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, Esad'ın düşmesinin ardından iktidarı devralacak yeni hükümetin, İran'ın Suriye'de yeniden yapılanmasına ya da Suriye üzerinden... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T20:56+0300
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benyamin netanyahu
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Suriye'de iktidara gelecek olan yeni rejime bir uyarı mesajı gönderdi.Netanyahu konuşmada, "Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok ancak güvenliğimizi sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya niyetliyiz” diyerek başladı.Suriye'deki askeri noktalara düzenlenen operasyona atıfta bulunan Netanyahu, “Bu çerçevede hava kuvvetlerine, cihatçıların eline geçmemesi için Suriye ordusunun geride bıraktığı stratejik askeri kapasiteleri bombalama yetkisi verdim” diyerek söz konusu operasyonu İngiliz Hava Kuvvetleri'nin Nazilerle işbirliği yaptığı gerekçesiyle 'Vichy Rejimi' filosunun Nazilerin eline geçmemesi için bombalaması hadisesine benzetti.Suriye'deki yeni rejime de değinen Netanyahu konuşmasını şu cümleler ile tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakandan-suriye-aciklamasi-irakta-da-benzerini-yasamistik-1091377339.html
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ortadoğu, suriye, iran, hizbullah, israil, benyamin netanyahu, vichy rejimi
ortadoğu, suriye, iran, hizbullah, israil, benyamin netanyahu, vichy rejimi

Netanyahu'dan Suriye'ye uyarı: 'İyi ilişkiler istiyoruz ancak tehditlere güçlü yanıt vereceğiz'

20:56 10.12.2024
© Fotoğraf : Binyamin Netanyahu X hesabıNetanyahu: Ortadoğu için tarihi bir gün
Netanyahu: Ortadoğu için tarihi bir gün - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© Fotoğraf : Binyamin Netanyahu X hesabı
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Esad'ın düşmesinin ardından iktidarı devralacak yeni hükümetin, İran'ın Suriye'de yeniden yapılanmasına ya da Suriye üzerinden Hizbullah'a silah sevkiyatı yapmasına izin vermemesi gerektiğini söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Suriye'de iktidara gelecek olan yeni rejime bir uyarı mesajı gönderdi.
Netanyahu konuşmada, "Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok ancak güvenliğimizi sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya niyetliyiz” diyerek başladı.
Suriye'deki askeri noktalara düzenlenen operasyona atıfta bulunan Netanyahu, “Bu çerçevede hava kuvvetlerine, cihatçıların eline geçmemesi için Suriye ordusunun geride bıraktığı stratejik askeri kapasiteleri bombalama yetkisi verdim” diyerek söz konusu operasyonu İngiliz Hava Kuvvetleri'nin Nazilerle işbirliği yaptığı gerekçesiyle 'Vichy Rejimi' filosunun Nazilerin eline geçmemesi için bombalaması hadisesine benzetti.
Suriye'deki yeni rejime de değinen Netanyahu konuşmasını şu cümleler ile tamamladı:

Suriye'deki yeni rejimle ilişki kurmak istiyoruz ancak bu rejim İran'ın Suriye'de yeniden yerleşmesine ya da İran silahlarının veya başka silahların Hizbullah'a aktarılmasına izin verirse ya da bize saldırırsa, buna güçlü bir şekilde karşılık veririz ve bedelini ağır bir şekilde ödetiriz. Böyle bir şey olursa önceki rejimin başına gelenler bu rejimin de başına gelecektir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
POLİTİKA
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Suriye açıklaması: 'Irak'ta da benzerini yaşamıştık'
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