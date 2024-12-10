Netanyahu'dan Suriye'ye uyarı: 'İyi ilişkiler istiyoruz ancak tehditlere güçlü yanıt vereceğiz'

Suriye'deki yeni rejimle ilişki kurmak istiyoruz ancak bu rejim İran'ın Suriye'de yeniden yerleşmesine ya da İran silahlarının veya başka silahların Hizbullah'a aktarılmasına izin verirse ya da bize saldırırsa, buna güçlü bir şekilde karşılık veririz ve bedelini ağır bir şekilde ödetiriz. Böyle bir şey olursa önceki rejimin başına gelenler bu rejimin de başına gelecektir.