https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/carlo-ancelottiden-arda-guler-icin-buyuk-karar-aciklamam-nettir-diyerek-duyurdu-1091343920.html

Futbol dünyasında herkes bunu bekliyordu, Ancelotti'den Arda Güler için büyük karar: 'Açıklamam nettir' diyerek duyurdu

Futbol dünyasında herkes bunu bekliyordu, Ancelotti'den Arda Güler için büyük karar: 'Açıklamam nettir' diyerek duyurdu

Sputnik Türkiye

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Ancelotti... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T07:28+0300

2024-12-10T07:28+0300

2024-12-10T07:30+0300

spor

real madrid

carlo ancelotti

arda güler

atalanta

transfer

futbol

açıklama

açıklama

açıklama

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Atalanta’ya konuk olacak Real Madrid, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında takımıyla ilgili önemli detaylar paylaşırken, özellikle genç oyuncular Arda Güler ve Endrick hakkında merak edilen soruları yanıtladı.'Arda Güler ve Endrick takımda kalacak'Carlo Ancelotti, genç futbolcuların geleceğiyle ilgili net konuştu. Son dönemde transfer söylentilerinin odağında olan Arda Güler için "Ara transfer döneminde bir yere gitmiyor. Takımda kalacak ve gelişimini sürdürecek" ifadelerini kullandı.Ancelotti, Endrick için de aynı kararı alarak iki genç oyuncuya olan güvenini vurguladı. "Arda ve Endrick daha fazla süre alabilir, ama kimse için bir ön yargım yok. Her maç sahaya en iyi takımı koymaya çalışıyorum" dedi.'Genç futbolculara karşı sabırlı olmalıyız'Genç oyuncuların gelişimi üzerine düşüncelerini paylaşan Ancelotti, "Genç futbolcular sahaya coşku getiriyor, ancak öğrenmeleri gereken çok şey var. Bu süreçte sabırlı olmalıyız" diyerek altyapıya verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.Arda Güler’in performansı ve geleceği19 yaşındaki Türk yıldız, bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 17 maçta görev aldı. Arda, bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı. Genç on numaranın sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar devam ederken, güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak dikkat çekiyor.Real Madrid-Atalanta maçı i̇çin geri sayımŞampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’in Atalanta karşısındaki mücadelesi büyük bir merakla bekleniyor. Ancelotti, takımın hem deneyimli isimlerinden hem de genç oyuncularından en iyi şekilde faydalanmayı hedeflediğini belirtti.Arda Güler'in adı Avrupa devleriyle anılıyorSon dönemde birçok Avrupa kulübünün radarında olan Arda Güler, transfer söylentilerine rağmen Real Madrid’deki kariyerine odaklanmış durumda. Carlo Ancelotti’nin oyuncusuna olan güveni ve sabırlı yaklaşımı, genç yıldızın gelişiminde belirleyici olacak.

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