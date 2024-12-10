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Futbol dünyasında herkes bunu bekliyordu, Ancelotti'den Arda Güler için büyük karar: 'Açıklamam nettir' diyerek duyurdu
Futbol dünyasında herkes bunu bekliyordu, Ancelotti'den Arda Güler için büyük karar: 'Açıklamam nettir' diyerek duyurdu
Sputnik Türkiye
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Ancelotti... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T07:28+0300
2024-12-10T07:30+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Atalanta’ya konuk olacak Real Madrid, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında takımıyla ilgili önemli detaylar paylaşırken, özellikle genç oyuncular Arda Güler ve Endrick hakkında merak edilen soruları yanıtladı.'Arda Güler ve Endrick takımda kalacak'Carlo Ancelotti, genç futbolcuların geleceğiyle ilgili net konuştu. Son dönemde transfer söylentilerinin odağında olan Arda Güler için "Ara transfer döneminde bir yere gitmiyor. Takımda kalacak ve gelişimini sürdürecek" ifadelerini kullandı.Ancelotti, Endrick için de aynı kararı alarak iki genç oyuncuya olan güvenini vurguladı. "Arda ve Endrick daha fazla süre alabilir, ama kimse için bir ön yargım yok. Her maç sahaya en iyi takımı koymaya çalışıyorum" dedi.'Genç futbolculara karşı sabırlı olmalıyız'Genç oyuncuların gelişimi üzerine düşüncelerini paylaşan Ancelotti, "Genç futbolcular sahaya coşku getiriyor, ancak öğrenmeleri gereken çok şey var. Bu süreçte sabırlı olmalıyız" diyerek altyapıya verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.Arda Güler’in performansı ve geleceği19 yaşındaki Türk yıldız, bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 17 maçta görev aldı. Arda, bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı. Genç on numaranın sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar devam ederken, güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak dikkat çekiyor.Real Madrid-Atalanta maçı i̇çin geri sayımŞampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’in Atalanta karşısındaki mücadelesi büyük bir merakla bekleniyor. Ancelotti, takımın hem deneyimli isimlerinden hem de genç oyuncularından en iyi şekilde faydalanmayı hedeflediğini belirtti.Arda Güler'in adı Avrupa devleriyle anılıyorSon dönemde birçok Avrupa kulübünün radarında olan Arda Güler, transfer söylentilerine rağmen Real Madrid’deki kariyerine odaklanmış durumda. Carlo Ancelotti’nin oyuncusuna olan güveni ve sabırlı yaklaşımı, genç yıldızın gelişiminde belirleyici olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/arda-guler-ilk-11-ciktigi-macta-sezondaki-ilk-golunu-atti--1091292237.html
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arda güler real madrid, arda güler transfer, arda güler piyasa değeri, carlo ancelotti açıklamaları, real madrid atalanta maçı, arda güler şampiyonlar ligi, endrick real madrid, arda güler sözleşmesi, carlo ancelotti genç oyuncular, arda güler 2024 performansı, real madrid genç yetenekler, arda güler asist, arda güler gol, arda güler ara transfer, arda güler avrupa kulüpleri, real madrid transfer haberleri, arda güler kaç yaşında, arda güler geleceği, ancelotti arda güler yorumları, real madrid atalanta hazırlıkları

Futbol dünyasında herkes bunu bekliyordu, Ancelotti'den Arda Güler için büyük karar: 'Açıklamam nettir' diyerek duyurdu

07:28 10.12.2024 (güncellendi: 07:30 10.12.2024)
© AA / Burak Akbulutarda ancelotti
arda ancelotti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AA / Burak Akbulut
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Ancelotti, genç yıldız Arda Güler'in ara transfer döneminde takımda kalacağını belirtti ve genç oyunculara sabırlı yaklaşılması gerektiğini vurguladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Atalanta’ya konuk olacak Real Madrid, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında takımıyla ilgili önemli detaylar paylaşırken, özellikle genç oyuncular Arda Güler ve Endrick hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

'Arda Güler ve Endrick takımda kalacak'

Carlo Ancelotti, genç futbolcuların geleceğiyle ilgili net konuştu. Son dönemde transfer söylentilerinin odağında olan Arda Güler için "Ara transfer döneminde bir yere gitmiyor. Takımda kalacak ve gelişimini sürdürecek" ifadelerini kullandı.
Ancelotti, Endrick için de aynı kararı alarak iki genç oyuncuya olan güvenini vurguladı. "Arda ve Endrick daha fazla süre alabilir, ama kimse için bir ön yargım yok. Her maç sahaya en iyi takımı koymaya çalışıyorum" dedi.

'Genç futbolculara karşı sabırlı olmalıyız'

Genç oyuncuların gelişimi üzerine düşüncelerini paylaşan Ancelotti, "Genç futbolcular sahaya coşku getiriyor, ancak öğrenmeleri gereken çok şey var. Bu süreçte sabırlı olmalıyız" diyerek altyapıya verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Arda Güler’in performansı ve geleceği

19 yaşındaki Türk yıldız, bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 17 maçta görev aldı. Arda, bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı. Genç on numaranın sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar devam ederken, güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak dikkat çekiyor.

Real Madrid-Atalanta maçı i̇çin geri sayım

Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’in Atalanta karşısındaki mücadelesi büyük bir merakla bekleniyor. Ancelotti, takımın hem deneyimli isimlerinden hem de genç oyuncularından en iyi şekilde faydalanmayı hedeflediğini belirtti.

Arda Güler'in adı Avrupa devleriyle anılıyor

Son dönemde birçok Avrupa kulübünün radarında olan Arda Güler, transfer söylentilerine rağmen Real Madrid’deki kariyerine odaklanmış durumda. Carlo Ancelotti’nin oyuncusuna olan güveni ve sabırlı yaklaşımı, genç yıldızın gelişiminde belirleyici olacak.
La Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Soldier Field Stadyumu'nda AC Milan takımıyla hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmada Milli Takım oyuncusu Arda Güler (15) de mücadele etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2024
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Arda Güler, ilk 11 çıktığı maçta sezondaki ilk golünü attı: Ancelotti'dan yorum geldi
8 Aralık, 12:23
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