https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/sarkici-yalinin-kuzeninin-olumunde-sir-perdesi-kalkti-adli-tip-kurumu-raporu-ortaya-cikardi-1091346567.html

Şarkıcı Yalın'ın kuzeninin ölümünde sır perdesi kalktı: Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıkardı

Şarkıcı Yalın'ın kuzeninin ölümünde sır perdesi kalktı: Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıkardı

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzeni Selin Yalın'ın lüks bir rezidansta şüpheli şekilde silahla ölümüyle ilgili soruşturmada savcılık, "kasten öldürme" dedi. Sevgilisi... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T09:12+0300

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2024-12-10T09:12+0300

türkiye

adli tıp kurumu

yalın

cinayet

kuzen

selin yalın

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İstanbul Kartal’daki bir rezidansta, estetisyen Selin Yalın (40) kafasına isabet eden bir kurşunla hayatını kaybetti. Olay sırasında yanında bulunan müteahhit sevgilisi Ömer Öktem (48), genç kadının ailesine intihar ettiğini söyledi. Ancak savcılık, Adli Tıp raporları ışığında olayın kaza değil, cinayet olduğunu belirtti.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor, ölümün "bitişik mesafeden atış" sonucu gerçekleştiğini ortaya koydu. Savcılık, kullanılan silah ve yaralanma bölgesi dikkate alındığında Ömer Öktem'in öldürme kastıyla hareket ettiğini vurguladı.Olay sonrası gözaltına alınan ve tutuklanan Ömer Öktem, soruşturma aşamasında olayın bir "kaza" sonucu gerçekleştiğini iddia etti. Ancak mahkemede ifadesini değiştiren Öktem, bu kez Selin Yalın’ın intihar ettiğini savundu. "Engel olmaya çalışırken silah ateş aldı" diyen Öktem, genç kadının sık sık "ölmek istediğini" söylediğini iddia etti.Mahkemede Ömer Öktem’e, olayın ardından neden ambulansı değil Selin Yalın’ın ailesini aradığı soruldu. Öktem, "Şoka girdim ve öldüğünden emin oldum" yanıtını verdi. Ancak bu açıklama, savcılık ve Yalın ailesi tarafından inandırıcı bulunmadı.'Silahı Selin’in elinin üzerine bıraktım'Sanık, Yalın’ın elinde silah bulunmasına ilişkin olarak da, "Olaydan sonra ben de intihar etmek istedim ama başaramadım. Silahı Selin’in elinin üzerine bıraktım, ancak eline tutuşturmadım" dedi. Öktem, genç kadının kriminal diziler izlediğini ve silah kullanmayı bildiğini öne sürdü.Savcılık, sanığın ifadeleri ve olay yerindeki delillerin, cinayetin kaza süsü verilerek örtbas edilmeye çalışıldığını gösterdiğini belirtti. Öktem'in müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

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adli tıp kurumu, yalın, cinayet, kuzen, selin yalın